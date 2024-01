Napokon je uhićen ekstremist koji je godinama na društvenim mrežama dijelio upute za izradu kemijskog oružja

Muškarac iz američke savezne države Wisconsin na internetu je pokazivao pištolje s kiselinom i govorio o korištenju klornog plina kao oružja, tvrdeći kako bi se oni trebali upotrijebiti na policiji, kaže FBI. Pri uhićenju je kod njega pronađena zaliha granata kućne izrade.

U prosincu 2019., FBI je dobio dojavu o videu na Facebooku koji je sadržavao upute za izradu “pištolja s kiselinom” koji bi na metu ispaljivao sumpornu kiselinu. Narator videa, James Morgan, već je bio zapeo za oko FBI-ju kada je ranije te godine njegov član obitelji agentima rekao kako se boji da je Morgan “ekstremni rasist” i da ima “iznimni prijezir” prema policiji. U videu Morgan govori svojim gledateljima kako bi se “vlade trebale bojati svojih ljudi… ovako možete izraditi uređaj koji ispaljuje sumpornu kiselinu.”

Tako kaže nalog za pretres i dokumenti koje je prošlog mjeseca podnijelo američko ministarstvo pravosuđa. Od te dojave iz 2019. godine, FBI je otkrio kako je Morgan, koji živi u Wisconsinu, slične videozapise objavljivao na Facebooku i YouTubeu, a u njima je govorio o izradi čitavog niza oružja, od “bacača” kiseline do bacača plamena, tvrdi vlada

FBI je također pribavio i razgovore na društvenoj mreži Gab.com, povezanoj s krajnjom desnicom, u kojima je Morgan raspravljao o korištenju klornog plina na vladinim agentima koji bi mu pokucali na vrata, tvrde istražitelji. “Ako nam vlada dođe uzeti oružje… porazit ćemo ih bez da ispalimo i jedan jedini metak,” napisao je Morgan, stoji u nalogu.

Porast terorističkih prijetnji

Ovaj slučaj trebalo bi promatrati u kontekstu porasta nasilnih terorističkih prijetnji u SAD-u, kaže Austin Doctor, čelnik inicijativa za istraživanje protuterorističkih mjera u Centru za inovaciju, tehnologiju i obrazovanje o protuterorizmu (NCITE). “Vidimo porast prijetnji bombama, a one su povezane s političkim i ekstremističkim ideologijama,” kaže Doctor za Forbes. “Improvizirane eksplozivne naprave (IED) privlačne su čitavom nizu terorista. Ne govorimo ovdje samo o Al Qaedi ili Islamskoj državi. Govorimo i o anarhistima i bijelim supremacistima u SAD-u.”

U Wisconsinu je prošlih mjeseci zabilježen niz rasističkih incidenata: ovog tjedan izvještavalo se o ogromnoj crvenoj svastici projiciranoj na vanjski zid kampusa na sveušilištu Wisconsin Whitewater, gdje je Morgan studirao.

FBI je bio posebno zainteresiran za njegove planove da s javnošću podijeli svoje vještine u izradi oružja. Na primjer, na platformi Gab Morgan je najavio kako planira osnovati kompaniju koja bi proizvodila “oružje u stilu topa”, kažu agenti. U toj najavi, Morgan je napisao: “Pokrećem kompaniju čija je misija izrada artiljerije pristupačne običnom čovjeku,” tvrdi vlada. Istovremeno je na Facebooku najavio kako planira osnovati paramilitarnu skupinu imena “New American Minutemen”, stoji u nalogu, i dodao kako “izgleda da moramo skinuti prašinu s puški i ponovno ići u ovo.”

Ekstremni stavovi i oružje kućne izrade

Agenti FBI-ja razgovarali su s Morganom u prosincu, u McDonald’su gdje je bio sa svojom djevojkom. Vlada kaže kako je Morgan FBI-ju tada rekao da on više nije anarhist ni rasist, iako vjeruje “kako su robovi iz Afrike dovedeni u Ameriku protiv svoje volje i kako bi oni trebali biti u Africi.” U pretrazi prikolice gdje je živio vlada je pronašla granate kućne izrade, stoji u izvješću ministarstva. Optužen je za nedopušteno posjedovanje destruktivne naprave. Nakon što je uhićen, Morganova djevojka pokušala je napasti agente FBI-ja, kažu istražitelji.

Nejasno je zašto je vlada odlučila Morgana uhititi prošli mjesec – čak četiri godine nakon što je saznala za njegove online aktivnosti. Ministarstvo pravosuđa nije odgovorilo na upite za komentar. Morgan još nije izjavio osjeća li se krivim, a njegov odvjetnik odbio je komentirati.

“Naša politika je čuvati sav sadržaj koji je u SAD-u zakonit i ukloniti sadržaj koji je nezakonit. Mi nećemo refleksno skakati i zabranjivati račune kada nas počnu zivkati novinari.” Andrew Torba, osnivač Gaba

U mjesecima prije uhićenja, Morgan je objavio čitav niz rasističkih postova u grupi na Gabu koja nazvanoj po bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kaže FBI u izjavi. U svibnju 2023. rasistički je komentirao ubojstvo crnca u SAD-u, a kasnije napisao da ne bi trebala postojati kazna za ubojstvo ilegalnog imigranta, napisali su istražitelji. Morganov korisnički račun još uvijek je aktivan na stranici. Njegovi profili na Instagramu i Facebooku su deaktivirani, a svi YouTube videi navedeni u nalogu za pretres više nisu dostupni za gledanje.

Zahtjev za puštanje uz jamčevinu

Osnivač Gaba Andrew Torba za Forbes kaže kako Morganove objave na koje se poziva FBI neće biti uklonjene. “Naša politika je čuvati sav sadržaj koji je u SAD-u zakonit i ukloniti sadržaj koji je nezakonit. Mi nećemo refleksno skakati i zabranjivati račune kada nas počnu zivkati novinari, budući da su oni već izmislili svakakve prljave laži o tvrtci i postali smo neosjetljivi na njih,” rekao je Torba.

“Javne objave optuženog dokaz su nezakonitih planova, no same objave zapravo nisu nezakonite. Možda ćemo u jednom trenutku odlučiti provesti istragu na ovom računu, no čini se kako policija sve ima pod kontrolom,” dodao je.

Iz Googlea kažu kako je nekoliko Morganovih YouTube videa uklonjeno zbog kršenja pravila o štetnom ili opasnom sadržaju. Meta nije odgovorila na upite za komentar.

Morganovi odvjetnici nedavno su podnijeli molbu da ga se pusti na slobodu uz jamčevinu, tvrdeći da, usprkos svojim online aktivnostima, Morgan nije počinio nikakav stvarni nasilni čin. “Morganova mišljenja o manjinama i vladi su užasna, ali ona ne znače da ovog optuženog treba zadržati u pritvoru,” napisao je odvjetnik obrane, Jonathan Greenberg.

Sudac se s njim nije složio, rekavši da je Morgan opasan.

“Morgan putem društvenih mreža i poruka komunicira s drugima o tome kako izraditi takve naprave (eksplozive) i izrazio je jasna mišljenja o tome protiv koga bi se, i zašto, te naprave trebale koristiti. Činjenica da Morgan još to nije učinio nije važnija od opasnosti da bi to mogao učiniti sada nakon što je uhićen i dok je njegov slučaj u procesu,” napisao je sudac u odluci.

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: Far-Right Extremist Arrested After 4 Years Of Social Media DIY Chemical Weapons Tutorials, FBI Alleges

(Prevela: Nataša Belančić)