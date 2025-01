Poraz umjetne inteligencije u požaru u Los Angelesu: Čuvene AI kamere bile su beskorisne

Usprkos silnim obećanjima, AI nije mogao učiniti ništa kako bi ubrzao odgovor službi na požar koji je poharao osamdeset kvadratnih kilometara.

Umjetna inteligencija, po svemu sudeći, ne može se mjeriti s majkom prirodom.

Nakon katastrofalnih požara u Kaliforniji 2022. godine, guverner Gavin Newsom je najavio niz novih inicijativa koje su trebale spriječiti buduće katastrofe. “Koristit ćemo najnoviju tehnologiju u borbi protiv požara i istražiti kako nam inovacije poput umjetne inteligencije mogu pomoći brže identificirati prijetnje i pametnije koristiti resurse,” objasnio je tada guverner.

Ideja je jednostavna: obučiti AI model da analizira snimke s kamera i traži znakove početaka požara te potom obavijesti ljudski tim koji požar može ugasiti prije nego preraste u katastrofu.

REUTERS/Carlos Barria

Ipak, požari na Palisadesu pokazali su kako stvari baš nisu toliko jednostavne, pogotovo kada su vremenski uvjeti toliko ekstremni kao što su bili početkom prošlog tjedna. Požar je imao “pomoć” vjetra koji je puhao brzinom preko 160 kilometara na sat i prenosio žar preko raslinja, drveća i tisuća domova u tom području.

Požari još uvijek mogu biti prebrzi za tehnologiju

“Problem je to što u ovim uvjetima imate samo 60 sekundi od trenutka izbijanja požara do trenutka kada ga se više ne može kontrolirati,” kaže Daniel Swain, klimatski znanstvenik sa Sveučilišta Kalifornija, Los Angeles, za Forbes.

Od ljeta 2023. godine se kalifornijska agencija za prevenciju i gašenje požara CalFire oslanja na široku mrežu oko 1.100 javno dostupnih video kamera, poznatu pod nazivom ALERTCalifornia. Te kamere učitavaju se u AI sustav koji je kreiralo i održava Sveučilište Kalifornija, San Diego. Tijekom protekle godine AI alat je u najmanje 1.200 slučajeva detektirao požar, a u 30 posto incidenata to je učinio brže od tradicionalnih poziva na 911.

Svi požari počinju kao male vatre, ali kada ih raspiruju vjetrovi od 100 do 160 kilometara na sat i gorivo se mijenja od trave i raslinja do kuća, punih proizvoda od petroleja, situacija postaje neodrživa. David Acuna, glasnogovornik, Cal Fire

Teško je, ako ne i nemoguće, odrediti je li ovaj AI sustav bio koristan konkretno u sprješavanju širenja razornih požara.

“Jako je teško kvantificirati požare koji se nisu dogodili,” kaže za Forbes David Acuna, glasnogovornik odreda CalFire. “Ono što vam mogu reći je da su podaci sustava ALERTCalifornia bili nevjerojatno korisni i upotrebljavali smo ih u obučavanju.”

Najrazorniji požar u povijesti okruga

Stručnjaci kažu kako je općenito rana detekcija korisna, no ovaj najnoviji požar zbog vjetra i ekstremno suhih uvjeta postao je prevelik prebrzo i AI kamere jednostavno nisu imale dovoljno vremena učiniti razliku.

“Svi požari počinju kao male vatre, ali kada ih raspiruju vjetrovi od 100 do 160 kilometara na sat i gorivo se mijenja od trave i raslinja do kuća, punih proizvoda od petroleja, situacija postaje neodrživa,” dodaje Acuna.

REUTERS/Shannon Stapleton

Ovaj požar već sad se naziva najdestruktivnijim u povijesti okruga Los Angeles, a analitičari s Wall Streeta predviđaju kako će vjerojatno rezultirati štetom u vrijednosti od nekoliko desetaka milijardi dolara. Prošlog petka ujutro, iz agencije za borbu protiv požara izvijestili su kako je u požaru izgorjelo preko 8.000 hektara površine. Oštećeno je ili uništeno preko 9.000 domova i drugih struktura, a više od 150.000 ljudi dobilo je naredbe za evakuaciju u čitavom području grada.

Josh Wilkins gotovo 30 je godina radio kao vatrogasac za okrug San Bernardino, a sada je savjetnik startupu za tehnologiju za borbu protiv požara BurnBot. On je radio s ranijim verzijama ovih AI sustava. Za Forbes kaže kako je tehnologija danas mnogo bolja nego ranije, ali dodaje da to nije dovoljno.

“AI kamere su alat koji možemo koristiti, ali ima toliko druih stvari koje moramo učiniti kako bismo se uspješno izborili s požarima,” kaže. “Ne možete ukloniti vjetar. Nikada te vjetrove nećete promijeniti. To se nikada neće dogoditi. Nema ništa što može učiniti vatrogasno vozilo ili bilo što drugo.”

Postoje i priče o uspjehu

CalFire procjenjuje kako su požar u Palisadesu i požaru u području Pasadene već sada među najrazornijima u povijesti savezne države. Samo Kalifornija svake godine potroši 3 milijarde dolara na borbu protiv požara, dok na razini cijelog SAD-a godišnje ulažu milijarde.

Posljednjih godina na sceni se pojavilo nekoliko startupova, čak i jedna investicijska tvrtka specijalizirana za borbu protiv požara, Convective Capital. U studenom su lideri te tvrtke osnovali novu skupinu, naziva Association of FireTech Innovation, a osnovana je i neprofitna udruga Megafire Action.

Ipak, kalifornijski AI sustav za detekciju šumskih požara ostvario je i neke nedavne uspjehe. Vatrogasna služba okruga Orange južno od Los Angelesa upravo je objavila kako je u prosincu upotrijebila svoj AI sustav za detektiranje i sprječavanje incidenta koji je u prosincu prijetio u udaljenom području Black Star Canyon.

Oboružani ovim sustavom, dispečeri su brzo pokrenuli odgovor i vatrogasci su uspjeli kontrolirati požar. “Nisu oštećeni domovi ni zgrade, nije bilo ozljeda i evakuacije nisu bile potrebne,” napisali su iz agencije u siječnju.

Autor originalnog članka: Cyrus Farivar, Forbes

Link: California’s New AI-Powered Detection Cameras Were Helpless Against The Palisades Fire

(Prevela: Nataša Belančić)