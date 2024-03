Prošla godina bila je najtoplija u povijesti: UN izdvojio nekoliko zabrinjavajućih rekorda

UN-ova Svjetska meteorološka organizacija (WMO) objavila je u utorak novo izvješće, potvrdivši da je 2023. godina bila najtoplija otkad postoje mjerenja. To je tek posljednje u nizu velikih izvješća koja skreću pozornost na zabrinjavajuće meteorološke trendove vezane za klimatske promjene.

Temperature

WMO je otkrio kako su prosječne globalne temperature 2023. godine bile za 1,45 stupnjeva Celzijusa iznad referentne točke iz predindustrijskog doba, potvrdivši kako je prošla godina bila najtoplija otkad postoje mjerenja. Takav rezultat potvrđuje ranije objave NASA-e, NOAA-e i usluge praćenja klimatskih promjena Copernicus Europske unije, a također otkriva i da je temperatura oceana dosegla najviše razine otkad postoje mjerenja.

Razine mora

Globalna srednja razina mora dosegla je najviše razine otkad su započela mjerenja 1993. godine, a stopa rasta razina mora u proteklih je 10 godina bila dvostruko viša od stope u prvih deset godina prikupljanja podataka, izvijestio je WMO.

Morski led na Antarktici

Ukupna prekrivenost mora na Antarktici ledom prošle je godine bila najniža otkad postoje mjerenja, pokazuje nekoliko izvora, a to je ponovno potvrdio i WMO u utorak. Prekrivenost mora na Arktiku nije dosegla rekordno niske razine, ali je “daleko ispod normalne. Godišnja maksimalna i minimalna prekrivenost peta je i šesta najniža otkad postoje mjerenja,” kažu iz organizacije.

Staklenički plinovi

WMO otkriva kako su koncentracije ugljičnog dioksida, metana i dušikovog oksida dosegle najviše razine ikada zabilježene – srušivši rekord postavljen 2022. godine.

Prirodne katastrofe

U požarima u Kanadi izgorjelo je preko 18,5 hektara zemlje, što je najveća površina u povijesti sjeverne Amerike. NOAA je ranije ove godine to pripisala smanjenju kvalitete zraka u SAD-u i Kanadi, dok je u Atlantskom oceanu zabilježena “iznadprosječna” aktivnost oluja – zabilježeno je 20 tropskih oluja i čak sedam uragana.

Regionalni rekordi

Najmanje 148 lokacija diljem SAD-a zabilježilo je najtopliju godinu otkad postoje mjerenja, pokazuje analiza podataka Washingtopn Posta. Među njima se nalazi i New York i najmanje 17 drugih velikih gradova u saveznim državama Teksas i Florida. Analiza podataka Carbon Briefa od siječnja otkriva kako je 77 zemalja svijeta, uključujući i Kinu, zabilježilo najtopliju godinu u svojoj povijesti.

Celeste Saulo na press konferenciji u Ženevi, Švicarska / FOTO: Lian Yi / Xinhua News / Profimedia

Nakon objave izvještaja, generalna tajnica WMO-a Celeste Saulo rekla je kako agencija “pokreće crveni alarm” i da se svijet nalazi na rubu prelaska niže granice dogovorene Pariškim sporazumom, kojemu je cilj zadržati rast temperatura unutar 1,5 stupnjeva Celzijusa iznad predindustrijskih razina. Budući da je 2023. godine zabilježen rast od 1,45 stupnjeva, WMO upozorava kako “nikada nismo bili bliže” premašivanju te granice.

Usluga praćenja klimatskih promjena Copernicus u svom izvješću o 2023. godini otkriva kako je to bila prva godina gdje su svakoga dana zabilježene temperature preko 1 stupnja Celzijusa iznad predindustrijskih razina. Copernicus također izvještava kako su prosječne temperature za 12-mjesečni period između ožujka 2023. i veljače 2024. godine premašivale prag od 1,5 stupnjeva Celzijusa.

Nekoliko agencija upozorava kako bi 2024. godina mogla donijeti rušenje novih rekorda. NOAA otkriva kako su izgledi jedan naprema tri da će 2024. godina biti još toplija od 2023., kao 99-postotne šanse da će ući među pet najtoplijih godina u povijesti. WMO je u utorak potvrdio kako vjeruju da “postoje veliki izgledi” da će 2024. rušiti rekorde.

Topla godina nije bila u potpunosti neočekivana, budući da nastupanje klimatskog fenomena El Niño donosi toplije vrijeme, prenosi Copernicus. Ipak, mnogi promatrači nisu očekivali da će temperature doseći one razine koje su dosegle, kažu iz agencije.

Usprkos toploj godini, neka područja srušila su i zimske rekorde: U Kaliforniji je zabilježen 40-godišnji rekord količine snijega. U ranim mjesecima prošle godine, neke regije srušile su višedesetljetne rekorde za najniže temperature. U veljači prošle godine, Boston je zabilježio temperaturu od -23 stupnja Celzijusa s osjetom hladnoće od -39 stupnjeva, što je najniža temperatura zabilježena od 1940-ih.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Here Were The Most Troubling Climate Records Set In 2023 – The Hottest Year Ever

(Prevela: Nataša Belančić)