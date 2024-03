Provjerili smo gdje danas radi Ivica Lovrić, lider nove stranke. Zaposlio se – kod sina

Nakon što je otišao iz Gradske uprave u listopadu 2022. godine, Ivica Lovrić, bivši pročelnik i jedan od najbližih suradnika Milana Bandića, višestrukog Uskokovog optuženika, Forbes Hrvatska otkriva da se zaposlio u tvrtki Alterco čiji je vlasnik njegov sin, Ivan Lovrić – koji je inače direktor u tvrtki CIOS CARGO u vlasništvu Petra Pripuza

Ivica Lovrić, jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, osnovao je u subotu, 2. ožujka, novu političku stranku, Plavi grad.

Lovrić je dugi niz godina bio jedna od ključnih figura u Bandićevoj stranci, BM365 – koja se ubrzo nakon Bandićeve smrti počela raspadati, ali i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport sve do prošlih lokalnih izbora na kojima je pobijedila stranka Možemo, a nakon izbora još je neko vrijeme bio zaposlen kao „savjetnik gradonačelnika“, sve do listopada 2022. godine kada je objavljeno da više nije u Gradskoj upravi, te da će aktivirati mandat u Gradskoj skupštini. On je, naime, bio izabran na listi Bandićeve stranke, ali je onda postao – nezavisni vijećnik. Sve do osnivanja nove stranke.

Na osnivačkoj skupštini Plavog grada naglasio je da su mu političke aspiracije usmjerene lokalno, da želi privući one koji žele promjene u Zagrebu, da želi „djelovati na stvaranju grada po mjeri čovjeka i uređene europske metropole.”

Osnivačka skupština nove političke stranke Plavi grad; Predsjednika stranke Ivicu Lovrića podržali su bivši predsjednik Stjepan Mesić, te arhitekt Otto Barić; Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S obzirom da je Lovrić bio jedan od najlojalnijih operativaca Milana Bandića, a zajedno s njim i na nekoliko optužnica (koje su u međuvremenu pale), bio je i jedan od najisturenijih predstavnika Bandićeve stranke i na proteklim izborima – kada je nakon Bandićeve smrti stranka nastojala preživjeti s kandidatkinjom Jelenom Pavičić-Vukičević, javnost je sa zanimanjem pratila kada je odlučio ostati na mjestu „savjetnika“ nakon što je Gradsku upravu preuzeo novi gradonačelnik Tomislav Tomašević. Tek nakon nove sistematizacije radnih mjesta početkom 2022. godine ostao je neraspoređen, a 25. listopada 2022. godine je i službeno prestao primati gradsku plaću.

Što se tiče političkog djelovanja, u Gradskoj skupštini je postao jedan od najaktivnijih gradskih vijećnika, žestok kritičar nove gradske vlasti. No, ostalo je nejasno gdje i kako se zaposlio.

Posao u tvrtki s gubicima

Iako su mnogi očekivali da će i on osnovati vlastitu tvrtku, kao što je to primjerice učinila bivša pročelnica Mirka Jozić, Forbes Hrvatska otkriva da se Ivica Lovrić zaposlio u tvrtki Alterco – čiji je vlasnik njegov sin Ivan Lovrić. No, zanimljivo je to da tvrtka u kojoj se zaposlio Ivica Lovrić u trenutku njegovog zapošljavanja gotovo uopće nije bila funkcionalna. Ivan Lovrić ju je, naime, sudeći prema historijatu tvrtke, preuzeo od grupacije poduzetnika, a 2022. godinu je završila s minusom od 15.980 kuna. Direktor Ivan Lovrić je u dokumentaciji naglasio da tvrtka ima zadržanu dobit iz prethodnih razdoblja u iznosu od 198.569 kuna, te je tako pokriven minus, a nešto se i prenijelo u narednu godinu.

S obzirom da rezultati poslovanja tvrtke za 2023. godinu nisu poznati, ne može se utvrditi je li otac vlasnika tvrtke, Ivica Lovrić, odlučnije aktivirao poslovanje ili još „troši“ zadržanu dobit iz ranijih razdoblja.

Sin direktor u uspješnoj tvrtki Petra Pripuza

Inače, vlasnik tvrtke Alterco, Ivan Lovrić, koji je zaposlio oca političara, svoj ključni posao ima na drugom mjestu. 2015. godine, kao dvadesetpetogodišnjak bez poslovnog iskustva zaposlen je u tvrtki CIOS CARGO, jednoj od tvrtki u vlasništvu Petra Pripuza, poduzetnika razgranatog poslovnog portfelja koji je za Grad Zagreb zbrinjavao, a i još uvijek zbrinjava, otpad. Već dvije godine nakon zapošljavanja, 2017., Ivan Lovrić je upisan kao – direktor. No, iz Pripuzove tvrtke na upit medija odlučno su uzvraćali da u ovom slučaju ne može biti riječi ni o kakvom sukobu interesa. CIOS CARGO, sudeći prema poslovnim rezultatima, sjajno posluje: 2022. godinu je tvrtka završila s dobiti većom od 10 milijuna kuna.

Ivan Lovrić je bio suvlasnik i tvrtke I.M.construct, građevinske tvrtke iz Gunje, od 2021. godine do ožujka 2023. godine, a 2020. godine je osnovao i tvrtku D&D Grande Trade, u kojoj je također direktor, koja je 2022. godine završila u plusu s nešto više od 35 tisuća kuna.

Mladi špeditersko-agencijski tehničar, direktor tvrtke CIOS CARGO i D&D Grande Trade, Ivan Lovrić, preuzeo je, dakle, 2022. godine i tvrtku Alterco, koja je bila u vlasništvu nekoliko osoba, ali zapravo nije više bila aktivna. Zanimljivo je, međutim, da je jedan od suvlasnika bio Mijo Prgomet, poduzetnik kojeg će se mnogi sjetiti kao onog s kojim je Milan Bandić u vrijeme koronakrize smjerao potpisati posao ukrašavanja grada za Uskrs za iznos od 169.250 kuna, ali se od posla odustalo nakon što su ga otkrili mediji.

Iako se Ivica Lovrić, dakle, zaposlio u tvrtki vlastitog sina, činjenica je da je ona proistekla iz kruga Bandićevih poslovnih partnera, a i njegov šef, sin – zapravo posluje u grupaciji moćnog poduzetnika Pripuza, pa se može reći da je i u sadašnjoj poslovnoj karijeri oslonjen na kontakte koje je stekao u vrijeme Bandićeve vladavine.