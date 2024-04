Rusi u Ukrajini koriste čudne “tenkove kornjače”

U “kornjača tenku” posada ima samo mali otvor kroz koji može gledati, a vjerojatno je i značajno ograničena rotacija topa, na svega nekoliko stupnjeva lijevo i desno. Zbog očitih nedostataka ovakvog oklopa, nameće se pitanje: koja je zapravo njegova uloga u 5. motoriziranoj pješačkoj brigadi?

U najmanje tri navrata, od prošlog tjedna, ukrajinski operateri bespilotnih letjelica u Krasnohorivki, tik do okupiranog Donjecka na istoku Ukrajine, primijetili su neka od najčudnijih ruskih oklopnih vozila od početka invazije.

Ovi T-72 tenkovi imaju široke metalne oklope koji pokrivaju cijeli trup i kupolu. S vrhovima cijevi njihovih 125-milimetarskih glavnih topova koji proviruju ispod oklopa poput nosa, tenkovi izgledaju poput mehaničkih kornjača – pa su i dobili nadimak “tenkovi kornjače”.

Obje strane koristile “uradi sam” rješenje

Tenkovi kornjače pripadaju 5. motoriziranoj pješačkoj brigadi, bivšoj ukrajinskoj separatističkoj jedinici, koja sada djeluje pod ruskom zapovjedništvom.

I ruska i ukrajinska strana u ratu koristila je različita ojačanja na svojim tenkovima. Uglavnom se radilo o raznim dodatnim raznim oklopima namijenjenim zaštiti od raketa i napada dronova. No ovakvi “uradi sam” oklopi obično se se sastojali od rešetki ili letvica koje posadi tenka ne ometaju vidljivost i ne ograničavaju rotaciju topničke kupole.

No u slučaju kornjača tenka, posada ima samo mali otvor kroz koji može gledati, a vjerojatno je i značajno ograničena rotacija topa, na svega nekoliko stupnjeva lijevo i desno. Zbog očitih nedostataka ovakvog oklopa, nameće se pitanje: koja je zapravo njegova uloga u 5. motoriziranoj pješačkoj brigadi?

Matthew Moss, povjesničar oružja, ima teoriju. “Čini se da je uloga kornjača tenka da djeluje kao probijač”, napisao je Moss.

Probijač je inženjerijsko vozilo čija je glavna zadaća voditi druga vozila kroz minsko polje kako bi se približili neprijateljskim linijama, u napadnim akcijama. Očekuje se da će i neprijateljska vatra biti usmjerena na to vozilo dok prolazi kroz minsko polje, zbog čega i ima posebno ojačani oklop.

Američka vojska, na primjer, ima najbolje probijačko vozilo na svijetu. Radi se o vozilu teškom oko 70 tona koje je zapravo tenk M-1 bez topa i ali s opremom za čišćenje mina. Amerikanci su prošle godine donirali nekoliko ovih napadačkih probijača Ukrajincima.

Ruska vojska nema vozilo za probijanje u rangu američkog. Ruska inženjerijska vozila uglavnom služe za vuču, imaju oko 50 tona, manje su zaštićena i opremljena velikom dizalicom.

Suočena s ukrajinskim minskim poljima i rojevima malih dronova, 5. motorizirana pješačka brigada možda je odlučila sama napraviti probijače. Barem, to je ono što Moss iznosi kao mogućnost.

Rusi su vjerojatno preradili stare T-72 tenkove

Ako je ta teorija točna, Rusi su možda iskoristili starije tenkove T-72 – možda one čije su kupole već imale problema s rotacijom – i dodali dva elementa koja svako vozilo za probijanje zahtijeva: dodatni oklop i opremu za čišćenje mina.

I dok je dodatni oklop lako uočiti – on je glavna karakteristika tenkova kornjača – oprema za razminiranje teže je vidljiva.

Analitičar Rob Lee, iz Instituta za istraživanje vanjske politike u Philadelphiji, primijetio je nešto što je identificirao kao opremu za razminiranje – niz kotača koji aktiviraju mine malo ispred vozila – na trećem tenku kornjači, koji je predvodio ruski napad na Krasnohorivku prošlog utorka.

Taj tenk kornjača, koji je imao i opremu za ometanje signala dronova, “nastavio je napredovati nakon što je prešao preko više mina”, primijetio je Lee.

Probijanje je izuzetno opasna zadaća. Ukrajinci su već do sada izgubili najmanje dva od svojih šest napadačkih probijača u intenzivnim borbama sjeverno od Krasnohorivke. Što se tiče tenkova kornjača, do sada je uništen samo jedan. Uništen je u topničkom napadu, početkom travnja i to nakon što se vratio u bazu, nakon borbe.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Russia’s Turtle Tanks Might Be Mine-Clearing Breaching Vehicles