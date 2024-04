Kao da su Wikipedia i ChatGPT dobili dijete: Donosimo pogled u AI startup o kojemu priča čitava industrija

U Perplexity, tražilicu koju pokreće umjetna inteligencija, uložili su najveći igrači techa poput Jeffa Bezosa, a često ju koristi milijarder i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang. Zbog brzog rasta, tražilica bi mogla dio kolača uzeti i velikom Googleu.

U kolovozu 2022. godine, Aravind Srinivas i Denis Yarats pet sati su čekali ispred ureda šefa odjela Meta AI, Yanna LeCuna na Manhattanu. Preskočili su ručak kako bi dobili priliku profesoru sveučilišta u New Yorku predstaviti svoj AI program. Kada su mu pokazali kako njihov model može pretraživati platforme poput LinkedIna, GitHuba i Twittera i pronaći sadržaj koji Google ne može, poput računa koji najčešće odgovaraju na LeCunove objave na Twitteru, profesor je bio toliko impresioniran preciznošću programa da je odlučio u njega investirati.

On je bio jedan od nekoliko velikih igrača tech industrije – uz glavnog znanstvenika Googlea Jeffa Deana, bivšeg izvršnog direktora GitHuba Nata Friedmana, suosnivača OpenAI-ja Andreja Karpathyja i slavnog anđela investitora Elada Gila – koji su dobili personalizirano predstavljanje, a kolektivno su u tvrtku uložili 3,1 milijun dolara u rujnu iste godine. “Dobili su jako osobno iskustvo – pretraživali su vlastiti Twitter,” kaže Srinivas za Forbes.

Prikupljeni novac omogućio je Srinivasu i Yaratsu i drugoj dvojici suosnivača, Andrewu Konwinskom i Johnnyju Hou da pronađu inventivan način uvođenja umjetne inteligencije u internetsku pretragu. Nakon što su iskušali nekoliko ideja, dosjetili su se onoga što je sada Perplexity, konverzacijska tražilica koju pokreće umjetna inteligencija. Perplexity koristi oko 15 milijuna ljudi, za pronalazak izvora i sažimanje informacija o bilo kojoj temi koja postoji na internetu – od najboljih restorana za spoj, preko ideja za poklone do najjeftinijih tenisica koje se prodaju online. Perplexity je uvršten i na ovogodišnji Forbesov popis AI 50, a platforma pruža sažete odgovore u četiri ili pet rečenica, zajedno s navođenjem izvora i linkova na dodatne resurse usmjeravanjem milijuna pitanja nizu velikih jezičnih modela. Među njima su i Anthropicov Claude, OpenAI-jev GPT3.5 i GPT-4, ali i modeli otvorenog koda poput Metine Llame i Mistralovog Mixtrala.

“Gotovo kao da su Wikipedia i ChatGPT dobili dijete,” kaže 29-godišnji Srinivas, izvršni direktor tvrtke.

U manje od dvije godine, ovaj startup o kojemu svi pričaju prikupio je 102 milijuna dolara kapitala od nekih od najvećih imena u techu. Uložili su osnivač Amazona Jeff Bezos, izvršna direktorica YouTubea Susan Wojcicki, izumitelj Gmaila Paul Buchheit, izvršni direktor Shopifyja Tobi Lütke i bivši predsjednik Microsofta Bob Muglia. Ovakav popis poznatih investitora pomogao je da startup, čija vrijednost se sada procjenjuje na milijardu dolara, dobije kredibilitet i zamah, ali i privuče nove talente, još investitora i – što je najvažnije – milijune korisnika. Među njima su i milijarderi poput šefa Nvidije Jensena Huanga koji platformu koristi svakog dana, kao i izvršnog direktora Della Michaela Della.

“To stvara domino-efekt,” kaže Srinivas za Forbes. “Ljudi vas počnu ozbiljnije shvaćati.”

Nikad ne možete rekreirati čitav indeks kao Google. Prekasno je… to je kao da se pokušavate snaći u labirintu gdje krećete s ogromnim zaostatkom. Aravind Srinivas, izvršni direktor i suosnivač Perplexityja

Broj korisnika Perplexityja u dramatičnom je rastu otkad je platforma prvi put predstavljena u prosincu 2022. godine. Nekih 100.000 korisnika plaća pretplatu od 20 dolara godišnje kako bi imali pristup naprednim značajkama poput pretrage vlastitih učitanih datoteka i generiranja slika i teksta. Korisnici također mogu kreirati vlastiti “AI profil” dodavanjem informacija poput lokacije, posla i osobnog ukusa kako bi dobivali personalizirane odgovore i prijedloge. Platforma također dopušta ograničenje pretraga na konkretne baze podataka, uključujući akademske časopise, YouTube i Reddit. Startup svake godine ostvari 20 milijuna dolara prihoda, a razmišljaju o dodavanju native oglasa tako što bi brendovima dopustili da utječu na neke od prijedloga “vezanih pitanja.”

Ipak, tvrtci je još uvijek konkurent trilijun dolara vrijedan gigant Google – prvo mjesto kamo milijarde ljudi odlaze u potragu za informacijama. Postoji još mnogo pitanja na koja Google odgovara bolje od AI tražilica poput Perplexityja. Uz to, ovaj div ima dvadeset godina prednosti u indeksiranju i pretraživanju interneta. “Nikad ne možete rekreirati čitav indeks kao Google. Prekasno je… to je kao da se pokušavate snaći u labirintu gdje krećete s ogromnim zaostatkom,” kaže Srinivas.

Ipak, on je optimističan jer ne smatra da se Perplexity direktno natječe s Googleom. Umjesto toga on se nada kako će se ljudi njegovoj platformi okrenuti u potrazi za malenim brojem informacija koje će im omogućiti da brzo donesu odluke, umjesto da se pokušavaju snaći u gomili plavih linkova. Perplexity je posebno vješt u pronalaženju informacija duboko zakopanih u različitim internetskim stranicama, poput uputa za stvari kao što je obnavljanje putovnice ili sažimanje dugih odlomaka teksta.

“Naš uspjeh uopće ne ovisi o propasti Googlea. Google i Perplexity mogu se koristiti u isto vrijeme,” kaže Srinivas.

Brzi rad

Srinivas i Yarats upoznali su se putem emaila 2020. godine, nakon što su objavili gotovo identične istraživačke tekstove o metodama obuke umjetne inteligencije u samo dva dana. Tijekom godina su ostali u kontaktu i razmjenjivali poruke o napretku u polju umjetne inteligencije. Yarats je radio kao istraživač AI-ja u Facebooku, a Srinivas je otišao na, kako kaže, “svjetsku turneju”, radeći u Googleovom DeepMindu i OpenAI-ju.

U srpnju 2022. godine umjetna inteligencija još nije ušla u eru ChatGPT-ja. Srinivas i Yarats odlučili su udružiti snage s bivšim inženjerom na Quori Johnnyjem Hoom i suosnivačem Databricksa Andrewom Konwinskim kako bi izgradili aplikaciju koja koristi velike jezične modele za kreiranje novog iskustva pretrage. Ipak, tehnologija u tom trenutku još nije došla do razine da sama može generirati detaljne i relevantne odgovore. Suosnivači su zato angažirali izvođače iz zemalja poput Indije koji bi pisali predloške pitanja i odgovora i tako obučavali AI.

Njihov prvi proizvod, imena Bird SQL, koristio je alat za generaciju koda OpenAI-ja, Codex, kako bi upite u prirodnom jeziku prebacivao u kod i pretraživao baze poput Twittera. Alat je predstavljen u prosincu 2022. godine, a zapeo je za oko suosnivaču Twittera Jacku Dorseyu. Mogao je pronaći informacije poput “osobe s kojima najviše komunicira Sam Altman” ili “najpopularnije objave o ChatGPT-ju”.

Kada je Twitter prekinuo besplatan pristup svom API-ju u veljači 2023. godine, morali su testirati novu ideju: novi proizvod za AI pretragu koji bi mogao pretraživati Salesforce i HubSpot baze podataka i generirati praktične informacije za timove. Tog posla prisjećaju se kao “bolnog” i “noćne more” jer interne baze podataka nisu bile dobro organizirane, a AI modeli u to vrijeme još nisu bili dovoljno napredni. “Morali ste tri ili četiri inženjera poslati da rješavaju greške koje nas uopće nisu zanimale,” kaže Srinivas.

Spomenete im ideju i za jedan dan su već nešto izgradili. Elad Gil, investitor

Do tog trenutka ChatGPT je eksplodirao. Suosnivači su vidjeli priliku: kreirati aplikaciju koja rješava problem kreiranja činjenično netočnih informacija dodavanjem izvora. “Izvori su odličan način za spajanje pretrage i velikih jezičnih modela,” kaže Srinivas za Forbes. Sada se svaka informacija koju Perplexity nudi pripisuje izvoru koji može pružiti više konteksta i pomoći provjeriti je li odgovor točan ili ne.

Osnivači su bili uvjereni da će nova ideja biti uspješna, a investitor Friedman naglasio im je da nemaju što izgubiti. Prisjeća se kako je Srinivasu rekao: “Gle, tvoj proizvod nije baš relevantan. Najgore što se može dogoditi jest da ostane takav.”

Finalni proizvod bila je tražilica koja je pretraživala čitav internet i izgledala značajno drugačije od inicijalnih prototipa za pretraživanje Twittera predstavljenim potencijalnim investitorima. Jeff Dean iz Googlea čak je to naglasio Srinivasu dok mu je čestitao, prisjeća se Srinivas. “Mislim da Jeff ne bi investirao” da su suosnivači krenuli s pretragom koju pokreće AI i pokušajima da napadnu Google, kaže.

Njihova sposobnost da brzo osmisle prototip značila je i da velikom brzinom mogu nadodavati nove značajke na Perplexity, kažu za Forbes investitori. “Spomenete im ideju i za samo jedan dan su već nešto izgradili,” kaže Elad Gil koji je napisao prvi – i najveći – ček za Preplexity u kolovozu 2022. godine. I Friedman je pohvalio veliku brzinu kompanije. “Slali su mi prijedloge značajki dvaput dnevno,” kaže o ranim danima startupa.

U timu je 45 zaposlenika, a bili su pažljivi oko trošenja kapitala: donijeli su odluku da neće sami razvijati veliki temeljni model, budući da to zahtijeva skupu infrastrukturu. Umjesto toga se Perplexity oslanja na AI modele pružatelja poput OpenAI-ja i Anthropica, čije aplikacije će vjerojatno postati jeftinije kako im bude rasla efikasnost, kaže Srinivas. Tvrtka se fokusira na širenje kapaciteta Perplexityja kroz partnerstva sa startupovima kao što je AI asistent Rabbit R1 ili kompanija za pametne telefone Nothing koja kaže kako je u samo prvom danu prodala 100.000 komada svojeg posljednjeg mobitela. Strategija “vam neće da ti milijardu novih korisnika,” kaže investitor Friedman, ali takva partnerstva pomažu rastu kompanije.

Dok se natječe sa značajkama pretrage generativne umjetne inteligencije već etabliranih tech giganta poput Googlea i Microsofta, Perplexity ima još jedan as u rukavu: oni su novi, kaže Friedman.

“Mislim da mnogi navijaju za Perplexity jer su oni novi igrač, nova paradigma, novi proizvod,” dodaje. Ako njegov brzi rast i popularnost među poznatim imenima u tech industriji išta znače, ta novost mogla bi se i održati na životu.

Autor originalnog članka: Rashi Shrivastava, Forbes

Link: ‘Like Wikipedia And ChatGPT Had A Kid’: Inside The Buzzy AI Startup Coming For Google’s Lunch

(Prevela: Nataša Belančić)