Sjećate se Kriznog tima za plin? Imamo zanimljiv podatak o dinamici njihovog rada

Nakon što su s javne scene nestale mnoge ključne osobe koje su vodile Krizni tim za plin,tijelo koje ključne ljude za opskrbu i distribuciju plina u Hrvatskoj, pitali smo Vladu tko sada vodi Krizni tim i koliko je intenzivno radio tijekom prošle godine

Sjećate li se Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske?

Mnogi su već zaboravili na to tijelo koje je uz značajnu pažnju osnovano na početku napada Rusije na Ukrajinu, a obuhvaćalo je ključne institucije koje se bave opskrbom i distribucijom plina, distributere same, a na čelu Kriznog tima bio je tadašnji ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić. Nakon što je Ćorić otišao s ministarske pozicije, i pozicije predsjednika Kriznog tima, njegovu poziciju nije automatizmom preuzeo novi ministar, Davor Filipović, nego je do ožujka 2023. na čelu Kriznog tima bio Ivica Arar, njegov zamjenik, inače predsjednik Uprave Plinacroa. A ona je Vlada donijela novi Plan intervencije o mjerama zaštite, te u ožujku 2023. godine Vlada i izabrala nove članove Kriznog tima, a novi sastav je i objavljen u Narodnim novinama. U ožujku 2023. godine Krizni tim je i prvi put zasijedao u novom sastavu: predsjednik je bio ministar Davor Filipović, zamjenik je i dalje ostao Ivica Arar iz Plinacroa, a novi članovi su bili: Ivo Milatić, državni tajnik zadužen za energetiku, Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra Filipovića, Kristina Čelić (Minstarstvo gospodarstva), Željko Vrban (Hera), Vlado Vlašić (PSP Okoli), Goran Popović (GPZ), Frane Barbarić (predsjednik Uprave HEP-a), Marin Zovko (INA), Boris Abramović (HROTE) Hrvoje Krhen (LNG Hrvatska), Damir Pećušak (HEP), Dubravka Vlašić Pleše (MVEP), a Boris Makšijan, dr. Nikola Vištica, Ivana Marković, Laslo Farkaš Višontai, mr. Dario Čiček, mr. Petar Sprčić, dr. Hrvoje Šimović, Nenad Kukulj, Ivan Fugaš, Marija Glavašić i Ivana Penić, imenovani su na pozicije zamjenika članova Kriznog tima.

Bile su to značajne izmjene, osobito je bilo zapaženo u javnosti da član Kriznog tima više neće biti najmoćniji privatni poduzetnik među opskrbljivačima i distributerima plina, Pavao Vujnovac. Osim Vujnovca, do tada su članovi Kriznog tima bili i Danijel Žamboki (HERA), Miroslav Živko (GPZ), Niko Dalić (INA) i Dubravka Vlašić Pleše (Ured premijera). Među zamjenicima bili su Goran Babić (HERA), Dario Čiček (GPZ), Ivana Ivančić (PPD) i Barbara Dorić (INA).

Drugim riječima, u ožujku je formiran novi sastav Kriznog tima, a potom je održana i sjednica u tom sastavu u ožujku 2023. godine. No, FORBES Hrvatska sada saznaje da je ta sjednica sjednica Kriznog tima za plin bila i posljednja, odnosno – da su tijekom 2023. godine održane samo dvije sjednice, a posljednja je bila ta u ožujku.

Nakon što je sredinom prosinca u Narodnim novinama objavljeno da je Vlada RH s mjesta člana Kriznog tima razriješila Juricu Lovrinčevića, bivšeg savjetnika ministra koji je urgentno smijenjen isti dan kada je tjednik Nacional objavio dijelove njegovog razgovora sa suradnikom Mreža TV iz kojih se dalo zaključiti da je trgovao javnim novcem za dogovaranje medijskih operacija, poslali smo upit Vladi što je s ostalim članovima Kriznog tima – koji su također u međuvremenu smijenjeni sa svojih funkcija: od Barbarića, Borisa Abramovića, do Davora Filipovića, no objašnjeno nam je da sada imenovanje ide automatizmom, odnosno, da novoimenovani v.d. šefovi HEP-a i HROTE, te novi ministar – automatski postaju članovi Kriznog tima, te da tim normalno nastavlja s radom.

„Osnivanje Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom RH je obveza temeljem zakonodavstva EU i Republike Hrvatske.“, odgovoreno nam je iz Vlade RH.

„Predsjednik Kriznog tima je ministar i svi predstavnici Kriznog tima po funkciji zamjenjuju se novim članovima temeljem rješenja Vlade Republike Hrvatske. Krizni tim je tijekom 2023. godine zasjedao dva puta, a posljednji put u ožujku 2023. godine i to na temu produljenja skladištenja zaliha plina Republike Hrvatske u Podzemnom skladištu plina Okoli.“, stoji u pisanom odgovoru iz Vlade RH.

Radilo se o onoj sjednici na kojoj se raspravljalo o zalihama koje su kasnije stvorile probleme i prouzročile ono što se kasnije razmatralo kao afera „Plin za cent“. No, činjenica da se Krizni tim poslije te afere više nikada nije sastao tijekom 2023. godine nesumnjivo svjedoči o narušenim odnosima među svim subjektima koji su bili uključeni u rad Kriznog tima. Dakle, novi ministar Damir Habijan sada preuzima, uz sve dužnosti koje ga sljeduju po funkciji i funkciju šefa Kriznog tima za plin, a kakvi su odnosi trenutno među svima uključenima na hrvatskoj plinskoj sceni nesumnjivo svjedoči i činjenica koju nam je potvrdila Vlada: od ožujka 2023. godine Krizni tim, koordinacijsko tijelo koje bi trebalo analizirati plinsku scenu i donositi odluke za anuliranje anomalije, uopće nije zasijedalo.