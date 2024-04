Sprema se izrada novog rovera za astronaute na Mjesecu: NASA je odabrala tri kompanije

NASA je odabrala tri kompanije, među kojima je i Intuitive Machines čiji je suosnivač milijarder Kam Ghaffarian, za rad na razvoju rovera koji će astronautima pomoći istražiti Mjesec, objavili su čelnici agencije u srijedu. NASA se priprema da po prvi put nakon nekoliko desetljeća vrati čovjeka na Mjesec.

Samo jedna tvrtka dobit će ugovor za izgradnju vozila za Mjesec, ali tri kompanije – Intuitive, Lunar Outpost i Venturi Astrolab – dobit će ugovore za kompetitivne projekte kako bi NASA održala “dinamičnu konkurenciju” i “dobila najbolju vrijednost za vladu,” kaže Lara Kearney iz NASA-e.

Iz Intuitive Machinesa u priopćenju navode kako su dobili 30 milijuna dolara za procjenu izvedivosti usluga lunarnog terenskog vozila, ali niti Lunar Outpost ni Venturi Astrolab nisu objavili koliko njihovi ugovori vrijede, iako iz Venturi Astrolaba kažu kako bi ukupna vrijednost ugovora mogla iznositi do 1,9 milijardi dolara.

Rover će tražiti vodu, led i druge resurse

Novi rover bit će dizajniran kako bi pomogao astronautima NASA-inog programa Artemis istražiti Mjesec i “tražiti vodu, led i druge resurse na lunarnoj površini,” kažu iz NASA-e, a pomoći će “ljudima uspostaviti dugotrajnu prisutnost na drugom planetarnom tijelu po prvi put.”

Novo vozilo bit će dio misija programa Artemis kojim se želi na Mjesec dovesti prvu ženu, prvu osobu koja nije bijelac i prvog međunarodnog partnera astronauta.

Maksimalna potencijalna vrijednost spojenih ugovora mogla bi iznositi 4,6 milijarde dolara, kažu iz NASA-e.

Vozilo bi trebalo moći na Mjesecu izdržati do 10 godina, a mora moći prevesti dva astronauta i robotsku ruku, kao i preživjeti ekstremne uvjete na lunarnom južnom polu.

Iz NASA-e je ranije rečeno kako se nadaju koristiti rover za operacije s posadom od lansiranja letjelice Artemis V koje se očekuje u 2029. godini.

Intuitive Machines nedavno je postala prva kompanija koja je uspjela sletjeti na Mjesec letjelicom kojom se upravlja privatno. Letjelica je prevozila nekoliko NASA-inih eksperimenata i komercijalnih informacija, što je dio NASA-inog programa za prenošenje tereta do Mjeseca. NASA je ranije sklapala ugovore sa svemirskim kompanijama čiji vlasnici su milijarderi, u sklopu šireg napora da ojača komercijalnu svemirsku industriju. Blue Origin Jeffa Bezosa dobio je ugovor od preko 3 milijarde dolara za razvoj platforme za lunarno slijetanje za Artemis V, a dvije godine ranije je SpaceX Elona Muska dobio ugovor od 2,9 milijarde dolara za izgradnju letjelice za program Artemis.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: This Billionaire-Backed Space Company Could Build The Next Moon Rover For NASA Astronauts

(Prevela: Nataša Belančić)