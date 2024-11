Stižu poticaji za male sunčane elektrane, evo koja je maksimalna otkupna cijena

U pitanju su poticaji za male sunčane elektrane instalirane snage od 50 do 200 kilovata, ukupno do kvote od 10 tisuća kilovata, a HROTE će potpisati ugovore o otkupu električne enrgije zajamčenom otkupnom cijenom na rok od 12 godina. Maksimalna otkupna cijena je 84,66 eura po megavatsatu

Do kraja studenoga je otvoren javni natječaj za obnovljive izvore energije kojeg je raspisao Hrvatski operator tržišta električne energije (HROTE) za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, a ukupna kvota je 11 tisuća kilovata (11 megavata)

Za sunčane elektrane je maksimalna zajamčena otkupna cijena 84,66 eura po megavatsatu, a za hidroelektrane 165,12 eura po megavatsatu.

U pitanju su poticaji za male sunčane elektrane instalirane snage od 50 do 200 kilovata, ukupno do kvote od 10 tisuća kilovata, te za hidroelektrane iste instalirane snage, ukupno do kvote od tisuću kilovata. (Krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom i korisnici proizvodnih postrojenja za samoopskrbu nemaju pravo sudjelovanja na Javnom natječaju.)

HROTE će s dobitnim ponuđačima sklopiti ugovore o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, a kako je predviđeno Vladinom uredbom, potpisuju se na 12 godina. Visina otkupne cijene se, pritom, korigira svake godine primjenom Prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje DZS.

Zajamčena otkupna cijena isplaćuje se za neto isporučenu električnu energiju, a za vrijeme trajanja pokusnog rada HROTE isplaćuje nositelju projekta 50 posto iznosa zajamčene otkupne cijene utvrđene ugovorom, stoji u Programu državnih potpora za sustav poticanja proizvodnje električne energije iz OIE iz travnja ove godine.

U tom je programu ukupna kvota za male sunčane elektrane predviđena u iznosu 50 megavata, a za hidroelektrane od jednog megavata, dok je procjena državne potpore za tu cijelu kvotu predviđena u iznosu od oko 30 milijuna eura, prema parametrima s kraja prošle godine. Kako se čini, ukupna kvota za male sunčane elektrane neće biti ispunjena, budući da je na sadašnjem natječaju predviđena kvota od 10 megavata, osim ako do kraja godine ne bude raspisan još jedan natječaj.

Ove godine je, podsjetimo, u lipnju bio raspisan natječaj za dodjelu tržišne premije za velike projekte, sunčane elektrane snage veće od tisuću kilovatsati, gdje je bilo dobitno devet ponuditelja, te one od 200 do tisuću kilovatsati, gdje je bio dobitan 81 ponuditelj, kao i za hidroelektrane snage veće od tisuću do 10 tisuća kilovatsati (dobitan je bio jedan ponuditelj, za postojenje Mala hidroelektrana Vinodol Dolac snage 4800 kilovata). Za vjetroelektrane je bila zaprimljena samo jedna ponuda pa ona nije razmatrana, za VE Vrataruša II snage 24 megavata. Taj se natječaj dugo čekao jer je zadnji prije toga bio raspisan 2022. godine.