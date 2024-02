Što znamo o srpskoj kompaniji koja je pokazala interes za kupnju Fortenovinih perjanica

Delta Holding Miroslava Miškovića, odnosno njegova ključna kompanija Delta Agrar, od poljoprivrednog je biznisa lani imala prihod od 280 milijuna eura, a ako se uključi proizvodnja hrane, 425 milijuna eura. Pritom je, za razliku od Fortenova grupe, vlasnik čak 95 posto zemlje koju obrađuje, a u pitanju je ukupno 15 tisuća hektara

Za preuzimanje Fortenovina poljoprivrednog biznisa, koji se raširio na 33 tisuće hektara pod dugoročnim koncesijama i ostvaruje više od 300 milijuna eura prihoda, načelno je zainteresiran veliki srbijanski holding u vlasništvu Miroslava Miškovića. To su iz Delta Holdinga poručili za ovotjednog predstavljanja poslovnih rezultata za 2023. godinu, ali za konkretne poteze trebaju, kažu, daleko više informacija o uvjetima prodaje.

Koliko je realno da bi vodeće poljoprivredne kompanije iz Hrvatske – u što svakako spadaju Belje, Vupik i PIK Vinkovci – mogle na koncu završiti u rukama tog poznatog poduzetnika iz Srbije, može se stoga samo spekulirati, uz podsjećanje da su i 2017. godine, kada je u Agrokoru izbila kriza, iz Delte na njegove kompanije bacali poglede. No, zainteresiranih za poljoprivredni biznis Fortenove ima i u Hrvatskoj (koliko se zna to je svakako Podravka), te navodno i u Mađarskoj, a iz Fortenove su informativne materijale poslali na više adresa.

Što je zapravo Delta Holding? Možda bi ga se najlakše, iako prilično ugrubo, moglo opisati kao srpski pandan Agrokora, odnosno Fortenova grupe, ali bez dramatičnog poslovnog potresa i zapleta zadnjih godina. Prisjetimo se i, primjerice, da je sada već daleke 2006. godine Ivica Todorić, kao ambiciozni vlasnik Agrokora, kovao zajedničke planove s Miškovićem o regionalnom udruživanju maloprodajnih snaga, u što je bio uključen i slovenski Mercator dok ga je vodio Zoran Janković, barem su tako tvrdili mediji, ali karte su se na kraju posložile sasvim drukčije. Todorić se zadužio, preuzeo Mercator (i prehrambene kompanije u Srbiji) te na koncu u kontroverzama ostao bez Agrokora, a Mišković je ostao u sedlu (iako ne bez kontroverzi i suđenja), pa je objavio i knjigu “Ja, tajkun” kako bi u javnost plasirao svoju verziju zbivanja. Obojica su, valja istaknuti, na scenu iskočili u istom povijesnom trenutku nakon raspada Jugoslavije, iskoristili doba “divljeg kapitalizma” za pozicioniranje, potom surađivali i konkurirali, a zadnjih godina imali problema s garniturama na vlasti. Danas, međutim, Miškovića se smatra najbogatijim srpskim poduzetnikom, prema rejtingu koji je nedavno objavio beogradski magazin Nedeljnik, odnosno vrijednost njegova Delta Holdinga je procijenjena na 3,04 milijarde eura.

Rekordni poslovni rezultati

Milka Vojvodić, izvršna direktorica Delta Holdinga, Foto: Delta Holding

Krenimo s brojkama. U Delta Holdingu, sada u rukama izvršne direktorice Milke Vojvodić (dok je Mišković od 2021. godine predsjednik Upravnog odbora), hvale se rekordnim poslovnim rezultatima ostvarenima u prošloj godini, što znači da su im prihodi od prodaje bili 860 milijuna eura, 12 posto viši nego u 2022. godini, a EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) 88 milijuna eura, te je 18 posto veća nego godinu ranije. U ovoj godini najavljuju da će preskočiti milijardu eura prihoda i silne investiocije, do 2027. godine više od 900 milijuna eura. Lani su ukupno investirali više od 140 milijuna eura. Te su brojke i planove objavili na godišnjem okupljanju s novinarima u Beogradu, ali na internetskim stranicama kompanije nije objavljen financijski izvještaj o poslovanju dok je formalni rok za njegovo objavljivanje, kao i u Hrvatskoj, do kraja ožujka.

U izvještaju za 2022. godinu kažu da su njihove investicije financirane iz operativnog poslovanja i kredita kod financijskih institucija, a financijski leverage (odnos između ukupnog duga i kapitala uvećanog za iznos duga) iznosio je 38,9 posto. U istom izvještaju se ističe financijska stabilnost kompanije, odnosno visok odnos između kapitala i ukupne imovine koji je iznosio 53,9 posto.

Od doba Slobodana Miloševića do Aleksandra Vučića

Delta Holding, koji danas zapošljava skoro 4000 ljudi, Mišković je u posljednja dva desetljeća uspješno raširio u poljoprivredu i proizvodnju hrane, izvoz i uvoz roba široke potrošnje te zastupanje globalnih kompanija pa sve do prodaje automobila, razvoja nekretnina i e-trgovine. Poslovni počeci tog carstva sežu u vrijeme Slobodana Miloševića 1991. godine, u trgovini i potom bankarstvu (Delta banka), a za vrijeme međunarodnih sankcija 90-ih godina Mišković je uvelike poslovao u Rusiji i bio zastupnik Nikea za tržište bivšeg Sovjetskog Saveza. Krajem 2000. godine je na domaćem terenu krenuo u razvoj maloprodajne mreže Maxi (kasnije ju je prodao belgijskom Delhaizeu, kao i banku) i osvajanje novih gospodarskih sektora, posebno nekretnina i poljoprivrede. Društvo ekonomista Srbije smatra sada da je izgradio „najuspešniju privatnu korporaciju“ u toj zemlji.

Niz godina je, međutim, Mišković osobno bio u ozbiljnim problemima s pravosuđem, pod optužbama za pomaganje u poreznoj prijevari (stavljeno mu je bilo na teret da je svojim savjetima utjecao na sina Marka Miškovića da utaji porez), ali je, kako je objavljeno i na stranicama Delta Holdinga u prosincu 2022. godine, pravomoćno oslobođen optužbe (a već ranije i u procesu za zloupotrebu ovlaštenja u privredi). „Osnivač i predsjednik Upravnog odbora Delta Holdinga proglašen je nevinim u svim postupcima koji su protiv njega pokrenuti“, objavili su u kompanijskom priopćenju, uz opasku da je “stavljena točka na progon Miškovića započet još 2012. godine”. Podsjetimo, Viši sud u Beogradu ga je 2019. godine osudio na dvije i pol godine zatvora, a presuda je bila donijeta, kako su tada izvijestili mediji, u ponovljenom postupku i to šest godina od početka suđenja. Mišković je bio i uhićen u prosincu 2012. godine te je u pritvoru proveo sedam mjeseci, a pušten je da se brani sa slobode uz rekordno jamstvo od 12 milijuna eura.

Delta Agrar planira rast od 22 posto

Luka Popović, generalni direktor Delta Agrara, Foto: Delta Holding

Svakako, za aktualnu situaciju s Fortenovom najzanimljivija je Deltina kompanija koja se bavi poljoprivredom i proizvodnjom hrane, Delta Agrar grupa, jedna od okosnica holdinga. Kako je za FORBES Hrvatska odgovorio Čedomir Božić, specijalist korporativnih komunikacija, prihod poljoprivrednog biznisa lani je bio 280 milijuna eura, a ako se uključi proizvodnja hrane, onda se prihodi penju na 425 milijuna eura. U priopćenju se pak spominje da su u 2023. godini izvezli poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti 70 milijuna eura na tržišta 38 zemalja, od Europe, preko Dalekog istoka do SAD-a.

Što se tiče poljoprivrede, za ovu godinu planiraju rast prihoda od 22 posto, na 340 milijuna eura (odnosno 509 milijuna eura s uključenim tvornicama iz Food Processing segmenta – tvornica tjestenine i brašna Danubius, meso i mesne prerađevine Yuhor, voda Mioni te Fun&Fit Company), uz investicije u novu tehnologiju i proizvodne pogone od 31 milijun eura.

Vlasnici skoro 15 tisuća hektara zemlje

U odnosu na poljoprivredni biznis Fortenove, koji je po prihodima tu negdje, ističe se jedna vrlo velika i bitna razlika: Delta je vlasnik čak 95 posto zemlje koju obrađuje. Prema informacijama sa službene web stranice, u pitanju je ukupno 15 tisuća hektara na pet poljoprivrednih imanja. Fortenovine kompanije obrađuju dvostruko veće površine u Hrvatskoj, ali one nisu u njenom vlasništvu nego je u pitanju državno zemljište.

U primarnoj proizvodnji u Delti se bave ratarstvom, proizvodnjom voća (poznati su po jabukama i trešnjama) i povrća te stočarstvom, a kompanija je, kako se navodi na službenoj web stranici, prisutna u svim zemljama regije osim Hrvatske i Kosova. Također, navode, prisutna je u Rusiji, Italiji, Mađarskoj, Austriji, Rumunjskoj, Bugarskoj, Danskoj Njemačkoj, UK-u i Nizozemskoj te na Bliskom istoku i Aziji.

Je li sada došlo vrijeme da Delta ugazi u hrvatsku poljoprivredu preko Fortenove? Kako bi to hrvatska politika i rodoljubna javnost, osjetljiva na pitanje tko upravlja i obrađuje velike poljoprivredne površine u državnom vlasništvu, progutala? Brojna su pitanja, a njima treba dodati i da je Fortenova tek u fazi “ispitivanja interesa za potencijalnu prodaju svog poslovnog područja poljoprivreda“, dok se istovremeno priprema za veliko vlasničko preslagivanje u kojem će, riješivši se sankcioniranih ruskih suvlasnika, Pavao Vujnovac, vlasnik PPD-a i Enna grupe, vjerojatno postati većinski vlasnik. On je pak za Bloomberg najavio da će Fortenovu voditi prema listanju na burzi “čim se osigura novac za refinanciranje zajma od 1,2 milijarde eura kojem je rok dospijeća u studenome”.

Kako god bilo, generalni direktor Delta Agrara Luka Popović je, odgovarajući ovoga tjedna na pitanja hrvatskih novinara, rekao da od hrvatskog tržišta ne odustaju i traže prilike. No, njih ne zanimaju bilo kakve prilike, ne žele biti tamo neki 16. ili 19. igrač, kako je rekao. Ono što ima Fortenova je opisao kao najbolje agro tvrtke koje u Hrvatskoj postoje.

Delta Holding i tvrtke sa Cipra: Struktura vlasništva

Miškovićev Delta Holding kao matica je formalno u vlasništvu društava Delta Investment doo Beograd (77,72 posto) te tri kompanije sa Cipra: Hemslade Trading Ltd (12,07 posto), Daurama Holdings Ltd (8,66 posto) i Rhenium Holdings Ltd (1,55 posto), kako stoji u financijskom izvještaju za 2022. godinu. I sam Delta Investment je pak u 100-postotnom vlasništvu tvrtke s Cipra, Astatine Holdings Ltd.