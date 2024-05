Deseci studenata iz prosvjeda napustili govor Jerryja Seinfelda na sveučilištu Duke

Skupina studenata napustila je ceremoniju promocije sveučilišta Duke u nedjelju mašući palestinskim zastavama dok je zaposlenik fakulteta najavljivao govornika na ceremoniji, Jerryja Seinfelda. Ovo je samo posljednji u nizu prosvjeda na ceremonijama američkih sveučilišta.

Na nekoliko videosnimki objavljenih na društvenim mrežama moglo se čuti uzvikivanje i zviždanje dok su studenti odlazili tijekom najave Seinfeldovog govora.

Iz dvorane je izišlo oko četrdesetak studenata, izvijestio je New York Times, a tijekom ceremonije je diplome trebalo dobiti oko 6.900 studenata, kažu sa sveučilišta.

Prosvjednici su se okupili izvan Dukeovog stadiona Wallace Wade, gdje su uzvikivali “sloboda Palestini” i nastavili zahtijevati da sveučilište objavi informacije o svojoj imovini i ogradi se od tvrtki koje posluju s izraelskom vojskom.

Seinfeld je posljednjih mjeseci izražavao podršku Izraelu, ali tijekom govora, kada je primio i počasnu diplomu sveučilišta, nije spominjao rat u Gazi niti prosvjede po kampusima diljem Amerike.

Seinfeld i njegova supruga Jessica Seinfeld suočili su se sa žestokim kritikama nakon što su donirali tisuće dolarima proizraelskim protuprosvjedima na američkom sveučilištu California-Los Angeles, izvijestio je Daily Beast. Tamo su se protuprosvjednici kasnije nasilno sukobili s propalestinskim prosvjednicima u kampu sveučilišta.

Prosvjed na Dukeu samo je posljednji u nizu ovakvih događaja na ceremonijama na fakultetima. Napetosti su porasle nakon što su sveučilišta posljednjih tjedana počela gušiti prosvjede. U subotu je oko 60 studenata napustilo govor guvernera Virginije Glenna Youngkina, koji je govorio na promociji sveučilišta Virginia Commonwealth. Na sveučilištu Wisconsin-Madison, oko 20 studenata stajalo je u tišini okrenutih leđa tijekom govora kancelarke Jennifer Mnookin, izvijestio je Wisconsin Public Radio. Studenti na sveučilištu California-Berkeley uzvicima su ometali vlastitu promociju.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)