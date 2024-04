Gucci bilježi pad prihoda: Brigu donosi usporavanje kineskog rasta i – tihi luksuz

Francuski konglomerat Kering, vlasnik Guccija, Yves Saint Laurenta, Bottega Veneta i drugih luksuznih marki, izvijestio je u utorak kako mu je prodaja u prvom tromjesečju pala deset posto. Njegova perjanica Gucci suočava se s usporavanjem gospodarstva na kineskom tržištu i trendovima koji mu ne idu u korist

Kering je u prvom tromjesečju ostvario prodaju od 4,8 milijardi dolara (4,5 milijardi eura), što je pad od deset posto na godišnjoj razini. Prodajni rezultat u skladu je s procjenama analitičara, a grupa predviđa da će joj operativni prihod u prvoj polovici ove godine pasti između 40 i 45 posto.

Gucci, zaslužan za gotovo polovicu Keringove prodaje i više od dvije trećine dobiti, zabilježio je pad prihoda od 18 posto. Prihodi su mu iznosili 2,2 milijarde dolara (2,1 milijardu eura). Na talijansku modnu kuću snažno je utjecalo usporavanje gospodarstva u azijsko-pacifičkoj regiji.

Kering ostvaruje 35 posto prodaje u Aziji, u to nije uključeno japansko tržište. Kineski potrošači, međutim, posustali su s kupovinom Guccijevih kultnih remena i torbica.

Posljednjih godina Gucci je prošao kroz značajnu preobrazbu. Iako je dugi niz godina njegovao minimalistički imidž, okrenuo se modnom trendu “tihog luksuza“. U 2022. godini imenovali su i novog kreativnog direktora, a prošle godine na poziciju je došao i novi izvršni direktor.

Najveći Keringov konkurent, francuska luksuzna grupacija koja stoji iza Louisa Vuittona LVMH u vlasništvu Bernarda Arnaulta izvijestila je prošloga tjedna uspješnijem prvom kvartalu. Prihodi od prodaje porasli su im tri posto.

Objava grupacije kako se očekuje pad prodaje i dobiti u prvom tromjesečju ove godine prošlog je mjeseca izbrisala 8,1 milijardi dolara (7,5 milijardi eura) Keringove tržišne vrijednosti. Vrijednost dionica pala je oko 14 posto, što je bio njihov najveći dnevni pad od ožujka 2020. godine.

Forbes procjenjuje da bogatstvo François Pinault, osnivača i počasnog predsjednika Keringa, vrijedi 27,2 milijarde dolara te je rangiran na 65. mjesto liste najbogatijih ljudi svijeta. Kering je prošle godine bio rangiran na 328. mjestu Forbesove Globalne liste 2000 s tržišnom vrijednošću od oko 74 milijarde dolara, zahvaljujući nizu luksuznih kuća, od mode i kožne galanterije do nakita i naočala.

Gucci se borio s dva izazova – padom kineskog luksuznog tržišta koje je nekad bilo u procvatu i pomakom prema “tihom luksuzu”, obilježenom suptilnijom i profinjenijom estetikom. Kering je ta promjena ukusa na kineskom tržištu koštala više nego njegove luksuzne rivale.

Umjesto da se odluče za Guccijevu povijesno glasnu, maksimalističku privlačnost, potrošači su počeli favorizirati brendove kao što su Hermès i Prada zbog njihove nenametljive elegancije. Obje su tvrtke objavile kako su u prošloj godini ostvarile jako dobre rezultate.

Sve stratificiranije kinesko tržište igralo je u tome svoju ulogu. Ultrabogati su gravitirali prema ekskluzivnosti proizvođača Birkin torbi, dok su ambiciozni potrošači, dotadašnja pokretačka snaga uspjeha Guccija, pod ekonomskim pritiskom.

“Kinesko tržište postaje sve polariziranije, što je u skladu s Keringovom objavom o prodaji Guccija u Kini”, napisali su analitičari Barclaysa u bilješci klijentima.

Usred značajnih promjena, Gucci se upustio u kreativnu i lidersku reviziju, za kojau se tek treba vidjeti je li bila uspješna. S odlaskom Guccijeve zvijezde, dizajnera Alessandra Michelea, čiji su raskošni dizajni prethodno podigli brend do novih visina, talijanski brend imenovao je Sabata De Sarna za novog kreativnog direktora.

Sarno je utjelovio trend “tihog luksuza” s prigušenijom i minimalističkom modom, ali uspješnost toga tek treba vidjeti u Kini, tržištu na kojem ostvaruje više od trećine prodaje. “Žiri odlučuje hoće li se Kinezima svidjeti tihi luksuz Sabata De Sarna”, napisao je Bernsteinov analitičar Luca Solca u bilješci.

Prošle je godine tvrtka zamijenila izvršnog direktora Marca Bizzarrija s upravnim direktorom Keringa Jean-Françoisom Palusom. To je promjena o kojoj se raspravljalo. Time se “i dalje odgađa oživljavanje Guccija i riskira zaostajanje”, napisao je Solca.

