Dizajnerica čije torbe nose zvijezde dobila 18 mjeseci zatvora zbog krijumčarenja krokodilske i zmijske kože

Dizajnerica ručnih torbi koja je nekoć imala čitav niz zvjezdanih klijentica poput Britney Spears ili Victorije Beckham osuđena je na 18 mjeseci zatvora nakon što je priznala da je u SAD krijumčarila kožu krokodila i pitona uzgajanih u zatočeništvu, izvijestio je Associated Press.

Nancy Gonzalez, čiji modni brend je poznat upravo po torbama od krokodilske kože u živim bojama, priznala je prošle godine krivnju na saveznom sudu u Miamiju po dvije točke optužnice za krijumčarenje i jednu točku za urotu (nitko od njenih klijenata nije optužen za kršenje zakona).

Tužitelji su dizajnericu optužili da su ona i njeni kuriri unosili torbe iz Kolumbije u SAD bez dozvola za uvoz potrebnih u trgovini ugroženim divljim životinjskim vrstama.

Gonzalez je optužena da je krijumčarila kožu pitona i kajmana (vrste krokodila), koji su zaštićeni pravilima Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Gonzalez ta pravila nije poštovala pri unosu kože u zemlju, kaže ministarstvo pravosuđa.

Glumica Victoria Justice s torbom Nancy Gonzalez (detalj) / FOTO: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Tužitelji procjenjuju kako je Gonzalez materijale unosila uz pomoć nekoliko desetaka kurira prije nego je i sama uhićena i izručena u SAD, izvještava AP. Njene ručne torbe u prosjeku se prodaju za preko 2.000 dolara po komadu, kaže ministarstvo pravosuđa.

Ona je zbog tog zločina već provela 14 mjeseci u kolumbijskom zatvoru, a to vrijeme bit će uračunato u vrijeme koje mora provesti u SAD-u, rekao je za Forbes njen odvjetnik Sam Rabin.

On dodaje kako njen zločin “nije zaslužio podnošenje kaznene tužbe” i kako je “doveo do pada uspješne žene i njenog biznisa.”

“Sve je to zbog novca,” rekao je navodno pomoćnik američkog državnog odvjetnika Thomas Watts-Fitzgerald. “Ako želite nekog odvratiti od ovakvog ponašanja, treba vam vođa, a ne netko s terena.”

Rabin je za Women’s Wear Daily prošle godine rekao kako je manje od 1 posto Gonzalezinih torbica uvezeno bez potrebnih dokumenata.

Nancy Gonzalez / FOTO: Credit line: Ron T. Ennis / Zuma Press / Profimedia

Gonzalez je rođena u Kolumbiji, a svoju prvu kolekciju od samo osam komada predstavila je u Bergdorf Goodmanu 1998. godine. Kupci nekih od najekskluzivnijih dućana u zemlji napisali su sudu kako je Gonzalez “sitna, ali moćna žena” koja je “kreirala prvu luksuznu, high-end modnu kompaniju iz zemlje trećeg svijeta”. Gonzalez se proslavila torbicama od krokodilske kože jarko ružičaste, neon zelene i intenzivne plave boje, a kasnije je počela raditi i s drugim materijalima, rekao je njen menadžer za Paper City.

Ranih 2000-ih njene torbice nosile su zvijezde poput Britney Spears, Victorije Beckham, Eve Longorije, Vanesse Hudgens i Hayden Panettiere. Također su se pojavile i na ekranima: u filmovima Seks i grad i Vrag nosi Pradu. Najpoznatije trgovine poput Bergdorf Goodmana, Neimana Marcusa, Saks Fifth Avenuea ili Harrod’sa prodavali su njene torbe. U početku su se one prodavale za nekoliko tisuća dolara.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Designer Who Made Handbags For Britney Spears Gets 18 Months For Smuggling Python, Crocodile Leather, Report Says

(Prevela: Nataša Belančić)