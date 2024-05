Originalna ilustracija naslovnice Harryja Pottera mogla bi na aukciji doseći cijenu od 600 tisuća dolara

Očekuje se da će originalna ilustracija vodenim bojama, koja je kasnije upotrijebljena za naslovnicu prve knjige serijala o Harryju Potteru, postati najskuplji predmet ikad prodan iz ove franšize. Ilustraciju na aukciju stavlja Sotheby’s u lipnju ove godine.

Naslikao ju je Thomas Taylor kao 23-godišnjak, a iz Sotheby’sa kažu kako se očekuje da će doseći cijenu između 400.000 i 600.000 dolara. To je najveća pretprodajna procjena ikada za neki predmet vezan uz serijal o Harryju Potteru.

Ilustracija se nalazila na naslovnici prvog izdanja knjige “Harry Potter i kamen mudraca” iz 1997. godine, a prošle godine ju je upotrijebila i kuća Bloomsbury Publishing u sklopu prigodnog izdanja za 25. godišnjicu knjige.

Prvi put je na aukciji prodana 2001. godine, također u Sotheby’su. U tom trenutku bile su objavljene samo četiri od sedam knjiga u serijalu, a ilustracija je srušila tadašnji rekord franšize, dosegavši cijenu od 107.000 dolara.

Courtesy Sotheby’s/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Trenutni rekord za najskuplji predmet o Harryju Potteru ikada prodan iznosi 421.000 dolara. Radi se o nepotpisanom prvom izdanju prve knjige serijala, prodanom na aukciji 2021. godine u Dallasu.

Tayloru je ponuđeno osmisliti prvu naslovnicu za knjigu o malenom čarobnjaku dok je radio u dječjoj knjižari, a to mu je bio prvi profesionalni rad po narudžbi, kažu iz Sotheby’sa. Taylor je tako postao jedan od prvih ljudi koji su pročitali originalni rukopis za knjigu, a ilustraciju je napravio u samo dva dana.

Većina međunarodnih izdavača upravo je ovu ilustraciju iskoristilo za naslovnicu planetarno popularnog hita. Ilustracija prikazuje 11-godišnjeg Harryja Pottera sa šalom kuće Gryffindor ispred vlaka Hogwarts Express koji učenike prevozi u čarobnjačku školu Hogwarts.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Original ‘Harry Potter’ Cover Art Could Fetch Up To $600,000 At Auction – Possibly Breaking Book Series’ Record

(Prevela: Nataša Belančić)