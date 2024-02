Universal planira novi tematski park: U ponudi će biti i šetnja ministarstvom magije Harryja Pottera

Sljedeće godine Universal će otvoriti novi tematski park u Orlandu u saveznoj državi Floridi, gdje će posjetitelji moći pogledati u povijest Harryja Pottera, uživati u vikinškom selu temeljenom na animiranom filmu How to Train Your Dragon ili prošetati kroz svijet Super Nintenda.

Universal Orlando Resort u utorak je otkrio detalje o svom novom parku imena Universal Epic Universe u kojem će se, među 50 novih atrakcija, nalaziti pet novih “svijetova”, tri hotela i restorana.

Novi dodatak megapopularnog svijeta Wizarding World of Harry Potter posjetitelje će vratiti u povijest, gdje će moći iskusiti ministarstvo magije u Parizu 20-ih godina prošlog stoljeća – inspirirano franšizom Fantastic Beasts – kao i London 90-ih.

Portal u ministarstvo magije iz svijeta Harryja Pottera / UNIVESTAL ORLANDO RESORT

Super Nintendo World gradi se na uspjehu filma The Super Mario Bros. Movie, a na otoku Berk, temeljenom na filmu How to Train Your Dragon, nalazit će se atrakcije inspirirane svijetom Vikinga, kažu iz tvrtke.

Prostor parka imena Dark Universe poigrava se s romanom Frankenstein autorice Mary Shelley, a temeljen je na eksperimentima dr. Victorije Frankenstein “u svijetu mita i misterija.”

Nove atrakcije uključuju i Celestial Park, područje s vrtovima, kanalima i toboganom inspiriranim zvijezdama.

Otvorit će se i tri nova hotela, uključujući jedan s temom galaksije, resort inspiriran “različitim planetarnim elementima u svemiru” i Universal Helios Grand Hotel s 500 soba i posebnim ulazom u Celestial Park.

Plan novog parka / UNIVERSAL ORLANDO RESORT

Universal je svoj prvi tematski park otvorio u Kaliforniji 1964. godine. U Orlando su se proširili 1990., a trenutno u parkovima na Floridi, koje je 2022. godije posjetilo 21,7 milijuna ljudi, postoji šest Universalovih hotela i resorta. Tematski parkovi Comcasta, matične tvrtke Universala, 2022. su godine ostvarili prihode od oko 7,5 milijardi dolara – čak 49 posto više u odnosu na pandemijsku 2021.

Neosporiva zvijezda parkova na Floridi upravo je Wizarding World of Harry Potter, otvoren 2010. i proširen 2014. godine. Posjećenost Universalovih parkova porasla je za prosječno 32,1 posto od otvaranja tog parka, a tobogan Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure najdulji je na Floridi. U trenutku svog otvaranja 2019. bio je i najskuplji u povijesti – njegova izgradnja stajala je 300 milijuna dolara.

Izvršni direktor Universal Destinations & Experiences Mark Woodbury u rujnu je rekao kako će Epic Universe biti “tehnološki najnapredniji park kojeg smo ikada izgradili”, dodavši kako će se u parku koristiti tehnologije prepoznavanja lica, provjere fotografija i dronovi kako bi iskustvo posjeta parku “bilo na jednoj potpuno novoj razini.”

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Universal Planning New Orlando Theme Park Featuring Mario and Harry Potter – Here’s What We Know

(Prevela: Nataša Belančić)