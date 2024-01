Britanski muzej Gani posudio ukradene zlatne umjetnine: Zašto ih neće u potpunosti vratiti?

Britanski muzej i londonski Victoria and Albert Museum (V&A) najavili su kako će u Ganu vratiti 32 zlatna i srebrna artefakta ukradena tijekom anglo-ašantskih ratova u 19. stoljeću po prvi put nakon 150 godina – no samo na ograničeno vrijeme.

Artefakti uključuju 17 predmeta iz V&A i 15 iz Britanskog muzeja, uključujući desetke zlatnih predmeta koji su ukradeni kada je britanska vojska opljačkala ašantsku kraljevsku palaču. Ti predmeti prodani su muzejima na aukciji u travnju 1874. godine.

Predmeti će biti izloženi povodom srebrnog jubileja ceremonijalnog kralja naroda Ašanti, Oseija Tutua II.

Ipak, ova izložba neće u Gani ostati trajno – predmeti su posuđeni na samo tri godine, a u Ujedinjeno Kraljevstvo bit će vraćeni 2027. godine, rečeno je za Forbes iz Britanskog muzeja.

Postoji i nekoliko britanskih zakona koji sprječavaju muzeje da artefakte jednostavno vrate Gani: zakon o Britanskom muzeju iz 1963. godine brani muzeju da ukloni artefakt iz svoje kolekcije, osim ako se radi o duplikatu, ako je predmet oštećen ili je procijenjeno da “nije prikladan” za kolekciju.

Muzeju V&A legalno vraćanje dokumenata brani Zakon o nacionalnoj baštini iz 1983., rečeno je iz tog muzeja za Forbes. Iz muzeja su naglasili kako nisu zaprimili nikakve formalne zahtjeve za vraćanje predmeta na posudbi.

Zlatni ornament / PHOTO: Victoria and Albert Museum, London

Iz Britanskog muzeja nisu rekli postoje li planovi za trajno vraćanje artefakata, no dogovor o posudbi su pohvalili “kao način suradnje sa zemljama i zajednicama u okviru zakona.”

Britanski muzej i druge takve institucije u Europi i sjevernoj Americi suočavaju se sa sve glasnijim kritikama i pozivima na vraćanje umjetnina, artefakata i ljudskih ostataka ukradenih tijekom ratova ili dobivenih na druge načine dok su te zemlje kao kolonijalne sile vladale velikim dijelovima svijeta. Među njima su i slavne brončane skulpture iz Benina, koje su ukradene iz kraljevstva Benin, današnje Nigerije. Druge sporne kolekcije uključuju kolekciju Maqdala, odnesenu iz Etiopije u 19. stoljeću, kao i ljudske ostatke preko 6.000 ljudi među kojima su i egipatske mumije.

Jedan od najspornijih artefakata izloženih u Britanskom muzeju su kipovi s Partenona, kolekcija mramornih skulptura starih 2.500 godina koje je jedan britanski diplomat osobno uklonio sa slavnog atenskog hrama 1806. godine. Skulpture su izazvale pravi diplomatski rat između Ujedinjenog Kraljevstva i Grčke koji traje do danas, a Grci tvrde da su skulpture ukradene. U studenom je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis otkazao sastanak sa svojim britanskim kolegom Rishijem Sunakom nakon što je Sunak odbacio mogućnost mijenjanja zakona kojim se brani vraćanje skulptura Grčkoj.

Nakon što je muzej najavio prošlog tjedna, u četvrtak, 25. siječnja, posudbu artefakata Gani, Mitsotakis je još jednom pozvao Britaniju da vrati skulpture.

“Njihovu nevjerojatnu kulturnu važnost možemo u potpunosti shvatiti jedino ako ih vidimo zajedno, na mjestu gdje bi trebale biti – u sjeni Akropole,” rekao je Mitsotakis u izjavi, prenosi Reuters.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: British Museum Lends Ghana Looted Gold Artifacts – Here’s Why It Won’t Fully Return Them

(Prevela: Nataša Belančić)