Saudijska Arabija dobila je prvi dućan s alkoholom u 70 godina

U srijedu je u Saudijskoj Arabiji svoja vrata otvorio prvi dućan s alkoholom u čak 70 godina, omogućivši tako diplomatima koji nisu muslimani da po prvi put kupe alkohol u toj zemlji. Ovo je veliki korak za iznimno konzervativnu Saudijsku Arabiju, jednu od tek šačice zemalja svijeta koje svojim građanima zabranjuju konzumaciju alkohola.

Dućan se nalazi u diplomatskoj četvrti glavnog grada Rijada, a njegovo otvaranje odraz je napora princa Mohammeda bin Salmana da kraljevstvo učini popularnijom poslovnom i turističkom destinacijom, izvještava Associated Press. Dućan je otvoren samo za diplomate koji nisu muslimani, a kako bi kupili vino, pivo ili žestice, oni moraju pokazati svoje diplomatske identifikacijske dokumente.

Dućan nije otvoren za pojedince koji nisu diplomati i ne poništava zabranu konzumacije alkohola koja je u zemlji na snazi od 50-ih godina prošlog stoljeća.

Saudijska Arabija nije jedina zemlja koja brani prodaju alkohola. Kuvajt je 1965. zabranio prodaju i kupovinu svih alkoholnih pića unutar svojih granica. Iako je taj potez na početku izazvao smrt ili hospitalizaciju stotina stanovnika te zemlje koji su umjesto alkohola, izvještava Time, pokušali piti parfem ili alkohol za dezinfekciju, zakon je još uvijek na snazi.

Nekoliko zemalja brani muslimanima ispijanje alkohola iz vjerskih razloga, no isti zakoni se ne odnose na građane koji nisu muslimani: U Pakistanu, Omanu i Kataru, alkohol se uglavnom poslužuje u licenciranim restoranima i hotelima nemuslimanima koji imaju dozvolu, a u nekim slučajevima oni mogu kupovati alkohol i u specijaliziranim dućanima.

U Somaliji i Brunejima konzumacija alkohola u javnom prostoru zabranjena je za sve, iako nemuslimani i strani posjetitelji teoretski smiju piti u privatnim prostorima – Somalija je 2021. utrostručila svoje kazne za kršenje zakona vezanih za konzumaciju alkohola.

U nekim drugim zemljama, poput Libije, Bangladeša i Irana, alkohol jest ilegalan, no krijumčarenje, proizvodnja u kućnoj radinosti i ilegalna prodaja navodno su česta pojava.

Sudan je do 2020. imao totalnu zabranu alkohola, no te godine zemlja je dopustila konzumaciju alkohola za nemuslimane, ali samo kad nisu u prisustvu ljudi islamske vjeroispovjesti.

Otvaranje dućana u Saudijskoj Arabiji posljednji je potez saudijskih dužnosnika koji žele modernizirati imidž zemlje. Prijestolonasljednik (i premijer) Mohammed bin Salman želi povećati turizam i biznis u sklopu svoje inicijative Vision 2030 za diverzifikaciju ekonomije.

Osnivač i prvi monarh Saudijske Arabije, kralj Abdulaziz (na Zapadu poznat kao Ibn Saud), uveo je zabranu alkohola u zemlji 1951. godine nakon što je njegov sin pod utjecajem alkohola ubio Britanca i vicekonzula Cyrila Ousmana na jednoj zabavi. Princ Mishari osuđen je za ubojstvo, a umro je 2000. godine. U Saudijskoj Arabiji, kao i u većini drugih zemalja koje reguliraju konzumaciju alkoholnih pića, većinu populacije čine muslimani koji apstiniraju od alkohola.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Saudi Arabia Gets First Liquor Store In 70 Years – Here Are Other Countries With Strict Alcohol Laws

(Prevela: Nataša Belančić)