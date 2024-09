Ovo je pet europskih zemalja s najboljim uvjetima za pokretanje posla

Pokretanje male ili srednje tvrtke u Europi ne mora biti tako zastrašujuće kao što većina ljudi misli. Iako neke europske zemlje imaju strože propise za građane izvan Europske unije, druge su vrlo otvorene i susretljive prema domaćim i stranim ulagačima te poslovnim ljudima

Nakon pandemije koronavirusa i utjecaja energetske krize, Europa čini više kako bi podržala mala i srednja poduzeća. Trenutačno ima niz shema financiranja i potpore za njih poput Programa jedinstvenog tržišta, Instrument za povezivanje Europe (CEF) i Horizon Europe. Nudi se i niz izvora korisnih informacija kao što su Your Europe Business Portal, Enterprise Europe Network i Erasmus for Young Entrepreneurs. Navodi Euronews Business koji je napravio listu najboljih pet zemalja u Europi za pokretanje novog posla.

Prema Statisti, u prošloj je godini Europska unija imala oko 24,4 milijuna malih i srednjih poduzeća (SME), koja su zapošljavala gotovo 85 milijuna ljudi. Oni su činili oko 99,8 posto svih postojećih poduzeća na kontinentu i bili su okosnica manjih regija i gradova.

Koliko je lako poslovati u nekoj zemlji pokazuje nekoliko ključnih čimbenika. Indeks lakoće poslovanja Svjetske banke klasificirao ih je u deset parametara:

Otvaranje tvrtke

Rješavanje građevinskih dozvola

Dobivanje struje

Registracija vlasništva

Dobivanje kredita

Zaštita manjinskih ulagača

Plaćanje poreza

Trgovanje preko granica

Provođenje ugovora

Rješavanje insolventnosti

Iako nije svaka zemlja najbolja u svakoj od tih kategorija, evo nekih od zemalja u Europi u kojima je najlakše pokrenuti posao.

Irska

Republika Irska jedan je od najpopularnijih izbora za pokretanje posla u Europi, budući da je digitalizacija na visokoj razini, baš kao i primanja. Prema 1Officeu, korištenje pametnih telefona doseglo je 90 posto stanovnika, a pristup internetu ima 92 posto kućanstava, što su dobri temelji za tvrtke s tehnološkim i digitalnim proizvodima. Budući da Enterprise Ireland svake godine ulaže u oko 200 startupa, zemlja šalje vrlo snažnu poruku dobrodošlice poduzetnicima diljem svijeta.

Prema studiji Svjetske banke Doing Business in the European Union 2020: Ireland, nekoliko irskih gradova visoko je rangirano po mnogim gore navedenim parametrima. Poduzeća mogu vrlo brzo provoditi ugovore i neometano dobiti električnu energiju u Corku. Dublin također dobro stoji što se tiče tih kriterija, kao i po pokretanju poslovanja. Waterford je najučinkovitiji u izdavanju građevinskih dozvola, dok je Galway najbolji u uknjižbi nekretnine, ali i pokretanju posla.

Privlačnosti Irske doprinose činjenice da je članica Europske unije, OECD-a i eurozone te da se govori engleski jezik. To sve doprinosi jednostavnosti poslovanja, većem tržištu diljem EU-a i uštede u smislu odsustva naknada za promjenu deviza.

Poduzetnici iz Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda, Norveške, Švicarske i EU ne trebaju nikakve dozvole ili vize za otvaranje tvrtke u Irskoj. Država također olakšava osnivanje tvrtke na daljinu i registraciju za građane izvan EU. Također ima jednu od najnižih stopa poreza na dobit u svijetu, od 12,5 posto, i Sporazum o dvostrukom oporezivanju s oko 72 zemlje do sada.

Mnoge velike te tehnološke tvrtke imaju europsko sjedište u Dublinu, Foto: Pexels

Bugarska

Bugarska je novo omiljeno poslovno središte u istočnoj Europi zbog toga što se tvrtka može osnovati uz relativno malo birokracije i to u nekoliko tjedana. Administrativni troškovi također su vrlo niski, u usporedbi s većinom Europe, kao i porez na dobit koji iznosi tek deset posto.

Strane tvrtke nemaju zakonskih ograničenja za kupnju zemljišta u zemlji, a moraju platiti samo operativne troškove nakon registracije. Poduzetnici iz EU-a također mogu iskoristiti jeftinu radnu snagu, visokokvalificiranu i višejezičnu radnu snagu i relativno niske troškove života, dok još uvijek imaju pristup jedinstvenom europskom tržištu jer je Bugarska dio EU-a.

Geopolitički položaj Bugarske na jugoistoku Europe također pruža pogodan pristup drugim etabliranim tržištima kao što su Grčka i Turska, dok otvara mogućnosti u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Porez na dobit u Bugarskoj iznosi deset posto, Foto: Sofia, Bugarska, Pexels

Nizozemska

Prema Svjetskom ekonomskom forumu, Nizozemska je peto najveće gospodarstvo u Europskoj uniji, s bruto domaćim proizvodom od oko 918,7 milijardi eura, što čini oko 5,96 posto gospodarstva EU-a.

Smještena u zapadnoj Europi, Nizozemska ima izuzetno kozmopolitsku, visokoobrazovanu i kvalificiranu radnu snagu. Nizozemska vlada nudi niz shema poslovne potpore i poreznih poticaja novim tvrtkama. Iako je stopa poreza na dobit malo viša od nekih drugih europskih opcija – 25,8 posto, brojni vlasnici tvrtki drže kako se isplati s obzirom na lokaciju i pristup tržištu.

Poticaji uključuju poduzetnički dodatak, kao i pravo poslodavaca da je 30 posto plaće stranim talentima neoporezivo. Nadalje, vlada podupire istraživanje i razvoj, kao i inovacije refundiranjem raznih troškova tvrtkama koje, između ostalog, provode znanstvena istraživanja ili razvijaju nove inovativne proizvode.

Nizozemska je posebno omiljena kod poduzetnika s tehnološki naprednim tvrtkama poput robotike i umjetne inteligencije, kao i maloprodaje.

Amsterdam u Nizozemskoj, petoj najvećoj ekonomiji u EU, Foto: Pexels

Švedska

S infrastrukturom i tehnologijom svjetske klase, Švedska je rangirana na drugo mjesto u Indeksu mrežne spremnosti 2020. Taj indeks mjeri koliko je zemlja spremna za digitalne tehnologije i koliko su ljudi, tvrtke i vlada zemlje voljni iskoristiti dostupnu tehnologiju.

Švedska je još jedno startup i poslovno središte za tehnološke poduzetnike diljem svijeta, s vrlo velikim brojem onih koji rano usvajaju novu tehnologiju. Značajne švedske tvrtke su Ericsson, Astra Zeneca, Volvo i Sandvik, kao i Klarna i Spotify.

Budući da je Švedska i najveće skandinavsko gospodarstvo, ima i uspješan građevinski sektor, s izvrsnim dosegom diljem sjeverne Europe, što također privlači građevinske poduzetnike, kao i doprinosi čvrstoj infrastrukturi. Stabilna vlada i niska razina korupcije također doprinose šarmu zemlje.

Stockholm, Foto: Pexels

Ujedinjeno Kraljevstvo

Prema Britanskoj poslovnoj banci, oko 360 tisuća novih poduzeća osnovano je u Velikoj Britaniji svake godine. Osnivanje tvrtke također je relativno brzo, jednostavno i jeftino. Zahtjevi poslani poštom obrađuju se u roku od osam do 10 dana, a online zahtjevi u roku od 24 sata.

S jednim od najrazličitijih gospodarstava i radne snage u Europi, Ujedinjeno Kraljevstvo također ima mjere za potporu poduzećima u prvih nekoliko godina, kada je profitabilnost niska. Pruža i porezne olakšice pri zatvaranju poslovanja uzimajući u obzir prihode ostvarene prodajom imovine.

Nadalje, Ujedinjeno Kraljevstvo ima snažan porezni i pravni sustav, s učinkovitim procesima i stopom poreza na dobit od 25 posto za sva društva s ograničenom odgovornošću. Budući da sada trećina odraslih ima neku višu diplomu, radna snaga je visokokvalificirana i prilagodljiva.

London ima snažno razvijen porezni i pravni sustav, Foto: Pexels

Brojne prilike za grupno financiranje (eng. crowdfunding), rizični kapital i anđeoska ulaganja također su dostupne za poduzetnike, kao i državne bespovratne potpore, financiranje i savjetovanje različitih državnih odjela.