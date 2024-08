Potraga za najboljima: Nude zaposlenicima 50 tisuća dolara ako preporuče novog dobrog radnika

Nestašica kvalitetnih kadrova na tržištu rada stavlja toliki pritisak na poslodavce da su spremni svojim zaposlenicima platiti desetke tisuća dolara za preporuku novog radnika. Koliki su razmjeri te ‘bijele kuge’ na globalnom tržištu rada najbolje pokazuju američki odvjetnički uredi koji svojim odvjetnicima nude čak 50 tisuća dolara da preporuče poznanike za otvorena radna mjesta

Borba za kvalificirane talente i dalje je vrlo žestoka. Svaki novi čovjek gotovo uistinu zlata vrijedi, dokazuje to politika američkih odvjetničkih tvrtki koji svojim mlađim odvjetnicima daje 50 tisuća dolara bonusa za preporuku novog zaposlenika.

U svibnju je tu svotu mlađim suradnicima ponudio odvjetnički ured A&O Shearman. Isti iznos nude i Kirkland & Ellis koji su tu ponudu svojim odvjetnicima stavili na stol u listopadu prošle godine, a nedavno su je produžili do siječnja iduće godine. Ta je tvrtka prije nudila bonuse za preporuke od 25 tisuća dolara, piše Financial Times.

Nagrađivanje preporuke novih talenata nije nova praksa. Velike korporacije već godinama nude bonuse kao dio strategije zapošljavanja. No, primjećuje se kako je isplata tih bonusa u odvjetničkom sektoru rasla 2021. i 2022. godine uslijed velike potražnje za radnom snagom zbog brojnih spajanja i preuzimanja. Lani je to tržište zabilježilo blago usporavanje, no ove se godine ponovno razbuktalo, navodi FT.

Bonusi su se kretali između 20 i 50 tisuća dolara, s time da je 50 tisuća bila gornja granica, komentirala je za taj ugledni poslovni dnevnik Katherine Loanzon, direktorica njujorške tvrtke za zapošljavanje menadžera Kinney Recruiting. Zapošljavanja preko preporuke još nisu nadmašila zapošljavanja preko agencija za traženje kadrova, dodala je.

Neke se tvrtke pribojavaju kako bi oblik zapošljavanja gdje se dovode poznanici, prijatelji i istomišljenici mogao ugroziti raznolikost tima, stoga ga nastoje zaobići.

S druge strane, ne rastu samo bonusi za preporuke, već se nude i veće plaće. U Londonu su odvjetnička društva Magic Circle gotovo sva značajno povećala plaće novozaposlenim odvjetnicima na 150 tisuća funti pokušavajući konkurirati rivalima iz SAD-a.