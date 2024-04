Rusija i Ukrajina prilagođavaju se za sljedeću fazu rata

Rat Ukrajine i Rusije tijekom svog trajanja se izmijenio: obje vojske uvele su nove tehnologije i nove strategije i pokušale slomiti neprijatelja. No, što će se zbivati u narednom razdoblju? Donosimo analizu Vikrama Mittala, suradnika Forbesa, profesora s američke Vojne akademije

Sukob je započeo punom invazijom ruske vojske kojeg je zaustavila čvrsta ukrajinska obrana. To je dovelo do iscrpljujućih bitaka na jugu i istoku Ukrajine, gdje Rusija ostvaruje spori napredak. Prošlog ljeta ukrajinska je vojska pokrenula svoju protuofenzivu kojom su postigli tek slabašan napredak. Sukob ulazi u treće ljeto i očekuje se nova promjena: Rusija bi mogla ponovno pojačati napade, a Ukrajina prilagoditi svoju obrambenu strategiju.

Ruske snage trenutno postavljaju snage za novu ofenzivu koja će svoj vrhunac vjerojatno dosegnuti početkom ljeta. Te operacije uključuju veliki broj napada projektilima i dronovima s fokusom na energetska postrojenja. Ciljevi su dvostruki: uništiti ukrajinski moral i umanjiti sve jaču bazu obrambene industrije u zemlji. Bez električne energije, ukrajinska obrambena industrija neće moći proizvoditi i isporučivati ključnu opremu za dronsko i elektronsko ratovanje potrebnu vojsci uoči ljetne ofenzive.

Na terenu, Rusija pokušava zauzeti grad Časiv Jar u Donjecku. Njihov napredak u regiji ograničava ukrajinski obrambeni pojas vezan za nekoliko “gradova-utvrda”. Ukrajinci su te gradove ozbiljno utvrdili i ruskim snagama bilo bi ih teško zauzeti bez okupacije Časiv Jara. Zauzimanje tog grada omogućilo bi im osnivanje baze za napade na Kostjantinivku, grad na južnom rubu ukrajinskog obrambenog pojasa. Odande bi također mogli napadati u Družkivku, još jedan ključan grad. Ruske snage potom bi mogle probiti južni dio obrambenog pojasa i zauzeti značajan teritorij u tom dijelu fronte. Ukrajinski zapovjednik dodatno je naglasio važnost Časiv Jara, rekavši kako ga Rusi žele zauzeti prije 9. svibnja.

Dok traju te akcije Rusija ojačava svoje snage i obnavlja svoje jedinice na fronti slanjem novih ljudi i opreme. Uz to, ruska obrambena industrija razvija nova streljiva i opremu i ubrzano ključnu tehnologiju šalje svojim vojnicima. Također pokušavaju popraviti oštećena vozila, pogotovo ona koja su Ukrajinci napali dronovima, budući da su u tim napadima vozila oštećena, ali ne i potpuno uništena.

Da bi se obranila od ove ofenzive, Ukrajina mora promijeniti strategiju. Slično kao i Rusija, Ukrajina labavo slijedi sovjetsku doktrinu koja se uvelike oslanja na artiljeriju. Prema toj doktrini, pješaci i oklopna vozila uglavnom su tu da zaštite artiljeriju, smještenu na ključnim pozicijama. Artiljerijom se potom napada neprijatelje u koordinaciji s dronovima, elektronskim ratovanjem i izviđačima. Oni mogu nanijeti značajnu štetu i prisiliti neprijatelja na povlačenje.

Borbe oko grada Časiv Jar u Donjecku / FOTO: REUTERS/Inna Varenytsia/File Photo

Ipak, Ukrajini ponestaje artiljerije što znači da će morati usvojiti novu strategiju i možda taktiku koristiti više u skladu s američkom vojnom doktrinom. Ta promjena naglašava obrambene akcije koje zaustavljaju napredak neprijatelja, no istovremeno ostavljaju prostor za brzi prijelaz u napad što bi Ukrajini omogućilo da probije razvučene ruske linije. Takav napad ne bi samo nišanio slabije elemente ruskog napada, već bi mogao uključivati i ulazak na Krim, nakon čega bi Ukrajinci mogli okružiti ruske snage i prekinuti njihov zamah i tako ponovno preuzeti inicijativu na ratištu. Vrlo je važno to što se te taktike manje oslanjaju na artiljriju a više na pokretljivije elemente poput oklopnih snaga i pješaka.

Ta promjena ukrajinske strategije ogleda se u sadržaju nedavnih paketa pomoći iz Njemačke i SAD-a. Iako paketi uključuju streljivo i druge elemente korisne za zauzimanje obrambenih položaja, u njima se nalaze i elementi koji se uglavnom koriste za ofenzivne operacije. Tu je značajna količina opreme za čišćenje mina i prepreka, a ona bi Ukrajincima mogla omogućiti dublji proboj ruskih linija.

Obje strane željet će doći do taktičkih prednosti korištenjem elemenata u kojima su snažni. Ruske snage brojčano su nadmoćnije i imaju mnogo streljiva, što im omogućava veliku snagu u novoj ofenzivi. S druge strane, ukrajinska vojska stvorila je moćnu obrambenu liniju koja će stvarati velike izazove ruskim vojnicima. Ipak, zbog manjeg broja artiljerije, Ukrajinci će morati promijeniti strategiju, a obje vojske nastavit će se razvijati i prilagođavati dinamici na fronti, ali i promjenjivoj globalnoj sociopolitičkoj klimi.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Russia And Ukraine Are Adapting For The Next Phase Of The War

(Prevela: Nataša Belančić)