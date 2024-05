Šveđani daruju Ukrajincima glomazne leteće radare: Jesu li oni prelaka meta za Ruse?

Švedska je objavila kako će Ukrajini donirati zrakoplove za rano upozoravanje u zraku, vojnim rječnikom AEW, a novinar Forbesa analizira što to znači za ukrajinsku obranu

“Ironično, mislim da mnogi ljudi to ne očekuju”, našalio se Knut Ola Naastad Strøm, profesor na Norveškoj zračnoj akademiji.

Visokoleteći zrakoplovi s radarima za Ukrajinu su “novi kapaciteti protiv zračnih i pomorskih ciljeva”, napisao je Pål Jonson, švedski ministar obrane. Ukrajinska “sposobnost identificiranja ciljeva na velikim udaljenostima bit će ojačana.”

Avioni Saab 340 AEW također imaju podatkovne veze Link 16, što im omogućuje sigurnu razmjenu podataka s ukrajinskim lovcima Lockheed Martin F-16.

No, AEW zrakoplovi su vrlo ranjivi. Pitajte samo ruske zračne snage koje su krenule u rat s osam ili devet operativnih aviona Beriev A-50 AEW i u bolnih nekoliko mjeseci počevši od siječnja, izgubile dva takva aviona zbog ukrajinskih raketnih zasjeda. Ukrajinci su čak ciljali i tvornicu u kojoj ruska tvrtka Beriev gradi i popravlja A-50.

AEW avioni švedske proizvodnje mogli bi biti još ranjiviji od A-50 koji ima četiri mlazna motora s maksimalnom brzinom od 560 milja na sat i plafonom od 39.000 stopa. Saab 340 je dvostruki turboprop koji leti ne brže od 300 milja na sat i ne penje se više od 25.000 stopa.

Posade A-50 teško su izbjegle ukrajinske projektile. Posade Saaba 340 mogle bi se još više mučiti. Što je još gore za Ukrajince, ruske zračne snage postavljaju najmoćniji projektil zrak-zrak u ruskom 27-mjesečnom ratu protiv Ukrajine – R-37M, koji ima domet čak 200 milja.

Presretači ruskih zračnih snaga Mikojan MiG-31BM koji lete u blizini rusko-ukrajinske granice mogu svojim R-37M ugroziti gotovo cijeli zračni prostor Ukrajine. “Veliki domet R-37M, u kombinaciji s vrlo visokim performansama i visokom radnom visinom MiG-31BM… omogućuje mu značajnu slobodu u ugrožavanju ukrajinskih zrakoplova”, istaknuo je Kraljevski institut ujedinjenih službi.

Prisutnost ruskih zrakoplova naoružanih R-37M više puta je prisilila pilote ukrajinskih borbenih aviona da napuste svoje misije i potraže u zaklon. Vrijedno je napomenuti: glomazni Saab 340 ne može se ni približno tako lako izbjeći.

AEW je teško sakriti

AEW avioni ne mogu se sakriti. Oni su u zapravo radarske platforme. Kad su im radari isključeni, oni zapravo ne rade svoj posao. No, radar koji zrači ne samo da detektira, već je i njega lako detektirati. Sigurno je kako će Rusi znati kad god Saab 340 poleti.

Nije bez razloga što se američko ratno zrakoplovstvo udaljava od tradicionalnih AEW zrakoplova i sve više prebacuje misiju ranog upozoravanja na satelite.

Nema šanse da bi ukrajinske zračne snage odbile besplatne AEW zrakoplove, iako su ranjivi. Ipak, kako bi izbjegli da ih manje-više trenutno izgube, Ukrajinci će morati smisliti neki način da ublaže rizik s kojim će se leteći radari suočiti od ruskih projektila.

To bi moglo značiti letjeti njima rijetko i nepredvidivo te držati njihove radare isključenima do zadnje moguće sekunde. To bi također moglo značiti da se njima leti isključivo u najsigurnijem zračnom prostoru: u zapadnoj Ukrajini, uz granicu Ukrajine s Poljskom.

Ukrajinci bi čak mogli uvjeriti Poljake da puste Saab 340 let u poljskom zračnom prostoru, koji bi Rusi trebali dvaput razmisliti prije nego što ga povrijede. NATO-ovi promatrački zrakoplovi već su svakodnevno prisutni na poljskoj strani granice, prikupljajući obavještajne podatke o ruskim snagama koje NATO potom prosljeđuje Ukrajini.

Kao bonus, poljske zračne snage također lete na zrakoplovima Saab 340 AEW i mogle bi pomoći u održavanju ukrajinskih zrakoplova.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Is Getting Swedish Radar Planes. Expect Russia To Hunt Them From Day One.

(Prevela: Nikolina Oršulić)