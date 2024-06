Trump je oko 5 milijuna dolara od predsjedničke kampanje prebacio u svoje privatne biznise

Kada je Trump napustio Bijelu Kuću, flota njegovih aviona bila je u lošem stanju. Ona sada donosi milijune dolara prihoda, i to zahvaljujući prebacivanju novca.

Donald Trump, čije bogatstvo se procjenjuje na 6,4 milijarde dolara, nije donirao niti jedan jedini cent svojoj predsjedničkoj kampanji, već je sredstva odlučio prikupljati od svojih glasača diljem zemlje. Istovremeno, njegovi biznisi naplaćuju kampanji za hranu, prijvoz i usluge. Rezultat je taj da je 4,6 milijuna dolara novca od kampanje završilo u Trumpovom poslovnom carstvu, pokazuju podaci američke savezne izborne komisije.

Veliki dio tog novca, oko 4,2 milijuna dolara, otišao je jednoj od Trumpovih zrakoplovnih kompanija, Tag Air. Tajna služba, koja s Trumpom mora putovati, platila je njegovoj kampanji preko 800,000 dolara za putne troškove, možda tako pridonijevši tom iznosu od 4,2 milijuna. Bivši predsjednik posjeduje Boeing 757 iz 1991, godine koji je u vrijeme njegovog napuštanja Bijele kuće trebao remont motora u vrijednosti 4 milijuna dolara. Nakon razgovora sa šest zrakoplovnih stručnjaka, Forbes procjenjuje kako avion vjerojatno vrijedi oko 12 milijuna dolara.

Njegove tvrtke naplaćuju usluge njegovoj kampanji

Trumpovi biznisi već dugo naplaćuju kampanji za raznorazne usluge, iako nikada u istim okolnostima. Tijekom predsjedničke kampanje 2016. godine, Trump je uložio 66 milijuna dolara vlastitog novca u kampanju, daleko više od oko 13 milijuna dolara koliko je kampanja isplatila njegovim tvrtkama, zbog čega je bivši predsjednik bio u gubitku. Godine 2020., bivši predsjednik kampanji nije donirao ništa, ali nastavio je prikupljati novac. Na taj način je oko 3 milijuna dolara od donatora prebacio svojim tvrtkama. Tijekom ovih izbora prikupit će mnogo više novca budući da zemljom putuje u vlastitom zrakoplovu, a ne službenom predsjedničkom, što mu omogućuje da svoj privatni avion pretvori u neku vrstu charter usluge.

Upitan o transakcijama, glasnogovornik Trumpove kampanje odbio je na pitanje odgovoriti izravno, već je umjesto toga odlučio kritizirati put predsjednika Joea Bidena u Delaware i poslove njegovog sina Huntera Bidena, istovremeno naglašavajući da je Trump donirao svoju godišnju predsjedničku plaću od 400.000 dolara i napustio predsjedničku poziciju siromašniji nego što je bio kad je na nju stupio. Bivši predsjednik često putuje u Floridu, a upravljanje svojim multimilijarderskim međunarodnim poslovima prepustio je svojim sinovima. Naplatio je svojoj kampanji mnogo više novca nego što je donirao od svoje plaće.

Uz troškove zračnog prijevoza, Trumpova predsjednička kampanja potrošila je 332.000 dolara u Mar-a-Lagu, privatnom klubu koji je i Trumpova privatna rezidencija. Bivši predsjednik svoju kandidaturu za predsjednika objavio je upravo u tom klubu u studenom 2022. godine, a kampanja je sljedećeg mjeseca klubu dala 68.000 dolara. U lipnju prošle godine, specijalni tužitelj Jack Smith objavio je optužnicu protiv bivšeg predsjednika zbog navodnog zadržavanja tajnih dokumenata u klubu i pokušaja da spriječi da se oni vrate u nacionalnu arhivu. Ipak, prebacivanje novca time nije stalo. Kampanja je u studenom 2023. godine u klubu potrošila 86.000 dolara, a potom narednih mjeseci nastavila uplaćivati na desetke tisuća dolara.

Malo u golf resort, malo u hotele…

Trump je novac ostavljao i na svojim drugim nekretninama. Kampanja je 20 tisuća dolara potrošila u golf resortu Trump National Doral u Miamiju, dok je 36 tisuća dolara otišlo Trumpovom hotelu u Las Vegasu.

I druge skupine povezane s predsjednikom plaćale su Trumpovim biznisima. Njegova kampanja iz 2022. godine iznajmila je prostor u neboderu Trump Tower, potrošivši oko pola milijuna dolara od izbora u studenom 2020. do veljače 2022. godine. Nakon kampanje 2020. godine, Trump je stvorio i takozvani PAC (Political Action Committee) za vodstvo, kakav političari često koriste za pružanje podrške svojim saveznicima. Trumpova organizacija, imena Save America, umjesto toga je većinu novca potrošila na plaćanje pravnih troškova, kao i 335.000 dolara u Trumpovim hotelima. Postoje i odbori za prikupljanje donacija koji bivšem predsjedniku omogućavaju da zajedno s drugima skuplja novac. Ti Trumpovi odbori njegovim tvrtkama su isplatili oko milijun dolara u periodu nakon njegovog odlaska iz Bijele kuće.

Kada se to sve zbroji – 4,6 milijuna dolara od kampanje 2024. godine i još milijuni od ostalih odbora i organizacija – njegove tvrtke ukupno su od prethodnih predsjedničkih izbora dobile oko 7 milijuna dolara, što je vrlo dobra utješna nagrada.

Autor originalnog članka: Dan Alexander, Forbes

Link: Trump Shifts Nearly $5 Million Of Campaign Money Into His Private Business

(Prevela: Nataša Belančić)