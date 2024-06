Uskoro bismo između Afrike i Europe mogli putovati podmorskim tunelom

Prošlo je 30 godina otkako su dva radnika – jedan iz Francuske, drugi iz Engleske – probili zid i prvi put se vidjeli u podmorskom tunelu koji je s vremenom postao Eurotunel, poveznica kontinentalne Europe i Velike Britanije ispod kanala La Manche.

Iako ideja da se isto učini između Afrike i Europe nije nova, ali ponovno se pojavila nova energija oko projekta: kontinenti bi se već do 2030. mogli povezati ultrabrzom željezničkom trasom.

To je spektakularan prijedlog kako za biznise, tako i za turiste. Britanski Independent izvještava kako bi plan mogao povezati mrežu brzih željeznica španjolske s marokanskom rutom Al Boraq, otvorenom 2018. godine. Turisti bi mogli putovati od Madrida do Algecirasa na jugu zemlje – prolazeći kroz Gibraltar – a potom i u Tanger, Rabat i naposljetku sve do Casablance.

Prijedlog se prvi put pojavio 1970-ih godina, ozbiljnije se shvatio u osamdesetima, no potom nestao s pojavom financijske krize. Ponovno je isplivao kada je španjolska vlada prošle godine naručila studiju o provedivosti vrijednu 2,5 milijuna dolara, koja je plaćena iz europskih fondova za oporavak nakon pandemije.

Vjeruje se kako bi izgradnja trase mogla stajati oko 6,5 milijardi dolara, ali problemi tijekom izgradnje takvog podviga mogli bi zakomplicirati stvari, i to ne samo financijski: na svojoj najdubljoj točki prolaz Gibraltar dubok je 900 metara, a tuda prolazi i seizmički vrlo aktivan rasjed.

Projekt bi za turizam itekako imao smisla. Maroko je jedna od daleko najposjećenijih zemalja Afrike što se tiče Europljana, dijelom zbog svoje blizine obalama Europe, a turizam čini 9 posto BDP-a zemlje. Podaci Statiste pokazuju kako je Maroko bila druga najposjećenija zemlja u Africi 2022. godine, nakon Egipta: posjetilo ga je 10,9 milijuna međunarodnih putnika.

Ova zemlja trenutno je odlična destinacija za one koji traže visoku vrijednost – Lonely Planet Maroko je uvrstio u svoju listu “Najbolje od putovanja” za ovu godinu zbog popularnosti zemlje za surfanje, kao i spektakularnih atrakcija poput najviše planine sjeverne Afrike Jebel Toubkal i jahanja deva preko dina Erg Chebbi u pustini Merzouga.

I Times Maroko navodi kao jednu od destinacija koja nudi najbolju vrijednost za novac ove godine: Marakeš je po tom mediju bila najjeftinija all-inclusive destinacija izvan Europe 2023. godine. Telegraph hvali odličnu mrežu željeznica u zemlji i savjetuje smještanje u Agadiru i istraživanje okolnih područja za samo 22 dolara dnevno.

Jedno izvješće navodi kako bi potencijalnu novu željezničku rutu moglo koristiti čak do 12,8 milijuna putnika svake godine, a teretni promet između Afrike i Europe mogao bi se povećati za do 13 milijuna tona.

Kritičari Eurotunela tvrde da on ni nakon 30 godina nije uspio približiti EU i Veliku Britaniju, pozivajući se na Brexit, ali ne može se poreći kako su tunelom proputovali milijuni i milijuni turista – danas Eurotunelom prolazi 25 posto ukupne vrijednosti dobara robe koja putuje između Francuske i Engleske, a od njegovog otvorenja je kroz njega prošlo 500 milijuna ljudi i preko 102 milijuna vozila.

Još jedan argument za novu željezničku rutu? Ona bi omogućila nogometnim fanovima da na utakmice Svjetskog prvenstva 2030. godine – koje će se održati u Portugalu, Španjolskoj i Maroku – putuju na mnogo brži i ekološki prihvatljiviji način.

Autor originalnog članka: Alex Ledsom, viša suradnica Forbesa

Link: You Could Be Traveling Underwater Between Africa And Europe By 2030

(Prevela: Nataša Belančić)

