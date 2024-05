Turisti su uspješno posjetili svemir u organizaciji Blue Origin Jeffa Bezosa – ovaj put ih nije omeo kvar

Blue Origin, tvrtka za istraživanje i svemirski turizam koju je osnovao milijarder Jeff Bezos, u nedjelju je šest članova posade odvela do ruba svemira iz zapadnog Teksasa u prvoj misiji s posadom nakon što su rakete kompanije bile prizemljene u kolovozu 2022. nakon kvara na motoru.

Misija NS-25 uspješno je lansirala raketu New Shephard u nešto nakon pola 11 po lokalnom vremenu u nedjelju. U raketi se nalazilo šest ljudi, a ovo je šesti put da je Blue Origin turiste odveo do ruba svemira (stotinu kilometara iznad površine Zemlje) i natrag.

Blue Origin je prestao turiste voditi u svemir u kolovozu 2022. godine, kada je u raketi bez posade došlo do kvara na motoru, zbog čega je kapsula morala biti evakuirana iz rakete. Sletjela je sigurno uz pomoć padobrana.

Na ovom letu bili su: programer i poduzetnik Kenneth Hess, umirovljena računovotkinja i istraživačica Carlo Schaller, avijator Gopi Thotakura, umirovljeni kapetan američkih zračnih snaga Ed Dwight, investitor Mason Angel i osnivač pivovare Sylvain Chiron.

Dwighta je američki predsjednik John F. Kennedy odabrao da postane prvi crni kandidat za astronauta u povijesti SAD-a. Dovršio je obuku, ali nikada nije odabran da se pridruži astronautima u NASA-i. Danas Dwight ima 90 godina i postao je najstariji čovjek u svemiru. Prije njega taj rekord je držao glumac William Shatner.

“Nisam imao nikakvu namjeru postati astronaut. To mi je bilo zadnje na popisu,” rekao je Dwight u dokumentarnom filmu iz 2023., The Space Race. “Ali kada su pred mene stavili taj izazov, sve se promijenilo.”

Blue Origin je dosad obavio 37 uspješnih letova u svemir, uključujući misiju u nedjelju. Prva testna raketa lansirana je 2006. godine, a prvi let s posadom – u kojemu je bio i osnivač tvrtke Jeff Bezos – uzletjela je u kolovozu 2021. godine. U raketama New Shepard dosad je letjelo više od dvadeset putnika, uključujući Shatnera i bivšu zvijezdu NFL-a Michaela Strahana. Blue Origin je u svemir poslao šest raketa s posadom prije nego su letovi zaustavljeni nakon kvara 2022. godine. Kvar je doveo do istrage američkog FAA-ja, a Blue Origin je poduzeo čak 21 korak da ispravi problem. U prosincu je tvrtka uspješno lansirala svoju prvu raketu nakon incidenta. Posada u misijama Blue Origina leti do takozvane Karmanove crte, međunarodno prepoznate granice svemira, a nekoliko minuta provedu i u bestežinskom stanju prije no što se letjelica vrati uz pomoć padobrana. Posada je u nedjelju izradila vlastite razglednice i ponijela ih sa sobom u svemir u sklopu Blue Originovog programa “Club for the Future” koji šalje dječje razglednice u svemir u raketama, da im posebnu oznaku da su bile u svemiru i vrati ih natrag.

