U Petrokemiji se čeka dogovor turskih vlasnika i države, a ključ rješenja drži ministar Primorac

Kako neslužbeno saznajemo, sjednica Upravnog vijeća CERP-a je održana u utorak, ali Petrokemija navodno nije bila na dnevnom redu, što je prilično čudno u aktualnoj situaciji dok se čeka hoće li država ići u dokapitalizaciju ili prodati svoje dionice turskom većinskom vlasniku. Upravnim vijećem predsjeda Marko Primorac, ministar financija, a i ostatak članova su uglavnom ministri

Uz potpunu šutnju od strane Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) o tome kakve su konkretno namjere države oko Petrokemije, u srijedu 7. veljače nije održana Glavna skupština kutinske Petrokemije na kojoj se trebalo odlučivati o dokapitalizaciji.

Prema informaciji koju je objavila Hina, na skupštini se nije pojavio „nitko od većinskih vlasnika“, a novi datum za skupštinu je sada 6. ožujka.

CERP drži 17,9 posto dionica

Vlasnik 54,52 posto dionica Petrokemije je turska grupa Yildirim – koja je predložila dokapitalizaciju od najmanje 70 i najviše 140 milijuna eura, poručujući ujedno u pozivu na Skupštinu da je dokapitalizacija nužna jer bi u suprotnom kompanija mogla biti u opasnosti od tehničkog bankrota – dok CERP i državne tvrtke imaju 45,17 posto dionica.

Što na sve imaju reći u CERP-u koji drži 17,9 posto dionica Petrokemije? Na višekratno upućeni upit o namjerama i potezima vezanima za tu kompaniju oni nam nisu odgovorili, pa i dalje nije poznato da li država namjerava sudjelovati u dokapitalizaciji ili prodati svoj udjel Yildirimu.

Kako neslužbeno saznajemo, sjednica Upravnog vijeća CERP-a je, doduše, održana u utorak poslijepodne (iako o tome priopćenja u trenutku pisanja ovog teksta još nema), ali Petrokemija navodno nije bila na dnevnom redu, što je prilično čudno u aktualnoj situaciji. Upravnim vijećem predsjeda Marko Primorac, ministar financija, a i ostatak članova su uglavnom ministri.

Pozitivan pomak?

Prema očekivanjima sugovornika FORBES Hrvatska iz krugova upućenih u zbivanja u Petrokemiji, koji je želio ostati neimenovan, država i većinski vlasnik su se sporazumjeli da odgode sjednicu Skupštine društva kako bi u međuvremenu pokušali doći do dogovora oko vlasništva i budućnosti kutinskog proizvođača mineralnih gnojiva. Naš sugovornik to tumači kao „pozitivan pomak“. To nam, međutim, iz CERP-a, čiji je ravnatelj Milan Plećaš, nisu potvrdili.

Yildirim je predložio izdavanje novih dionica po cijeni od 1,0272 eura uplatom uloga u novcu, a temeljni kapital bi se time podigao sa 55 milijuna eura na razinu od najmanje 125 milijuna do najviše 195 milijuna eura. Turci su, inače, već davno poručili da su zainteresirani i za kupnju državnog udjela, ali do sada o tome nije bilo dogovora.

Kako će se sada sve raspetljati, pitanje je. Ne bude li država sudjelovala u dokapitalizaciji, a Yildirim Petrokemiju dokapitalizira sa najmanje 70 milijuna eura, kako piše Hina, turska grupacija stekla bi 80 posto vlasništva Petrokemije.

Iz Fonda za financiranje razgradnje NEK, koji ima u vlasništvu 12,73 posto dionica kutinske kompanije, potvrdili su ranije za FORBES Hrvatska da je dokapitalizacija nužna za daljnje poslovanje, pogotovo iz aspekta okolišnih dozvola.