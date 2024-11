Ukrajinci šalju američke rakete na Rusiju: Koliko ih uopće imaju na raspolaganju?

Ukrajina je odmah nakon dobivanja dopuštenja Bijele kuće krenula u akciju. Meta raketa ATACMS bilo je skladište streljiva u ruskoj regiji Brijansk.

Nakon što je New York Times početkom tjedna izvijestio kako je administracija američkog predsjednika Joea Bidena Ukrajini dala zakašnjelo dopuštenje da koristi američke rakete dugog dometa za napade na mete u Rusiji, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je: “Projektili će govoriti sami za sebe.”

Nekoliko sati kasnije, ukrajinska vojska ispalila je osam raketa ATACMS na rusko skladište projektila u Karačevu u regiji Brijansk, stotinjak kilometara od granice s Ukrajinom.

Jasno je zašto su Ukrajinci odabrali upravo ovu metu: riječ je o jednom od najvećih skladišta streljiva u Rusiji. Ukrajinski dronovi već su napali ovu metu početkom listopada.

Manje je jasno koliko štete su rakete nanijele. Rusko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi kako je protuzračna obrana srušila pet raketa i oštetila šestu, čiji “fragmenti su pali unutar tehničke zone vojnog postrojenja i izazvali požar.”

Reuters pak prenosi da su Rusi srušili samo dvije rakete.

Bijela kuća odbijala je ukrajinske zahtjeve za korištenje američkog naoružanja za napade na mete na ruskom teritoriju oko godinu dana nakon doniranja raketa ATACMS. Ukrajinci su ih zato dosad koristili za napade na piste, skladišta i trupe u okupiranoj Ukrajini.

Bidenova administracija napokon je promijenila mišljenje nakon što je Sjeverna Koreja poslala tisuće vojnika u pomoć ruskim trupama. One provode skupu – i zasad bezuspješnu – protuofenzivu u regiji Kursk, tik istočno od Brijanska. Ukrajinska vojska okupira 400 kvadratnih kilometara teritorija u Kursku, a čini se kako je Kijev odlučan da zadrži kontrolu nad tim teritorijem kako bi imao bolju poziciju u potencijalnim budućim pregovorima za prekid vatre.

