Ukrajini je iznenada stigla vojna pomoć iz SAD. Forbes pojašnjava što je najvrednije u paketu

Administracija američkog predsjednika Joea Bidena u utorak je neočekivano objavila dodatnu vojnu pomoć za Ukrajinu u vrijednosti od 300 milijuna dolara.

U paketu pomoći ključna je artiljerija, koja navodno uključuje drugi paket balističkih projektila M39 ATACMS. O tome su prvi izvijestili novinari Politica Lara Seligman, Alexander Ward i Paul McLeary.

Posljednji put kada je Ukrajina dobila te projektile, ispalila je svih dvadesetak i izazvala kaos u ruskoj protuzračnoj obrani i helikopterskim snagama.

M39 je balistički projektil koji teži dvije tone. Ako ga se ispali iz bacača HIMARS ili M270 (Ukrajina ima tridesetak HIMARS-a i oko dvadesetak M270), ima domet od čak do 160 kilometara.

Projektil bi trebao pogoditi metu unutar nekih 45 metara od točke ciljanja. To nije savršeno precizno prema modernim standardima, ali dovoljno je precizno. Dok projektil pada prema meti, on se vrti i otvara, raspršujući male bombe na području od potencijalno čak nekoliko tisuća četvornih metara. Svaka mala bomba ima snagu ručne granate.

Ovo je moćno oružje za napade na meke, raširene mete i zato ih je Ukrajina dosad ispaljivala na osjetljive sustave protuzračne obrane dugog dometa i podjednako krhke helikoptere u bazama na fronti.

U prvom takvom ukrajinskom napadu, 17. listopada, meta su bile dvije helikopterske baze na jugu i istoku Ukrajine pod ruskom okupacijom. Najmanje tri rakete pogodile su zračne baze izvan Berdjanska na jugu, kao i u Luhansku na istoku.

Tisuće malih bombi uništile su ili teško oštetila 21 helikopter, pokazuje analiza komercijalnih satelitskih snimki profila GeoConfirmed na Twitteru. “Ovo je vjerojatno najgori udarac ruskim zračnim snagama od početka rata,” kaže komentar u objavi.

Druga analiza ukrajinskog tima Frontelligence Insight potvrdila je procjenu GeoConfirmeda. “Njihove procjene temelje se na solidnim argumentima,” rečeno je iz skupine.

Drugi napad ATACMS-om 25. listopada pogodio je ruski bacač projektila u Luhansku. Videosnimke i fotografije prikazuju odvojene stražnje dijelove dva projektila M39, ali i rezultat napada: dim koji se uzdiže iz, kako su identificirali korisnici društvenih mreža iz Rusije, bacača S-400.

U godinama prije početka rata u Ukrajini, ruske zračne snage na okupirani Krim su poslale pet takvih bacača s radarima. Drugi bacači s vremenom su poslani u i oko područja okupirane Ukrajine. Kako je Ukrajina prošle godine počela dobivati sve više i više oružja za napade duboko u okupiranom teritoriju, počela je napadati upravo te bacače.

U tim napadima je, prema podacima Oryxa, uništeno najmanje šest bacača S-400, kao i poprilična količina opreme za bacače.

Nejasno je koliko su još ovakvih napada Ukrajinci proveli nakon prva dva u listopadu. Dvadeset projektila nije mnogo, ali nitko ne može Ukrajince optužiti za trošenje ovog moćnog oružja.

Sigurno neće uludo potrošiti ni drugi paket koji dobiju. Ne znamo koliko projektila se nalazi u ovom iznenadnom paketu pomoći, ali za očekivati je da će oni uskoro početi padati na ruske helikopterske baze, protuzračnu obranu i druge meke mete.

To bi rebala biti skupa kampanja po Ruse, ali kratkotrajna. Jednom kada ovaj paket bude potrošen, moglo bi proći dosta vremena prije nego SAD pošalje novi. Politika Bijele kuće generalno je takva da se Ukrajini šalje oružje iz zaliha američke vojske, no tek onda kada Pentagon već ima sredstva kako bi ga zamijenio.

Novca za zamjenu ponestalo je u prosincu, dva mjeseca nakon što su proruski Republikanci u američkom Kongresu blokirali Bidenov prijedlog za slanje nove pomoći Ukrajini u vrijednosti od 61 milijardu dolara. Pentagon je potom objasnio kako su otkrili dodatnih 300 milijuna dolara ušteđenih na ranije dogovorenom ugovoru za pomoć Kijevu.

Dodatna pomoć mogla bi zahtijevati značajne zaokrete u američkoj politici. Političari Bidenove stranke pokušavaju izvesti rijetki legislativni manever koji bi mogao, uz minimalnu podršku Republikanaca, prisiliti Kongres da glasa o onih 61 milijardu dolara pomoći.

Potpisi za tu peticiju počeli su se prikupljati u utorak. U Zastupničkom domu sjedi 219 Republikanaca i 213 Demokrata, a da bi peticija prošla, potrebno je prikupiti 218 potpisa.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Joe Biden Unexpectedly Gifts Rockets To Ukraine. The Last Time This Happened, A Lot Of Russian Helicopters Got Wrecked

(Prevela: Nataša Belančić)