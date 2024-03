Kako Ukrajina stvara vojsku dronova na kuhinjskim stolovima

FPV dronovi ključan su element ukrajinske borbene sposobnosti. Radi se o jeftinom, preciznom oružju koje može uništavati tenkove i druge vojne mete s poprilične udaljenosti, a pomaže i ispuniti prazninu koja je nastala nestašicom artiljerije u ukrajinskoj vojsci.

“U početku mi je sve izgledalo kao nuklearna fizika,” govori Oleksij, koji kod kuće izrađuje dronove, za ukrajinski portal za IT vijesti dev.ua. “Nakon prvog drona postalo mi je jasno da sve ispadne dobro ako samo slijedim upute.”

Izazov je kako proizvesti dovoljno dronova da bi napravili razliku, a upravo tu nastupaju ljudi poput Oleksija.

Važnost brojki

Prošle godine, cilj Ukrajine bio je proizvesti 200.000 dronova. Za 2024. je predsjednik Zelenski najavio kako će ih proizvesti milijun. Čini se kako zasad sve ide po planu. Zamjenica ministra strateških industrija Hanna Hvozidar za Forbes kaže kako je u siječnju i veljači 2024. godine proizvedeno ukupno oko 200.000 FPV dronova.

Ove brojke djeluju nevjerojatno. Prije tek nekoliko mjeseci Rusima je ideja da bi Ukrajinci za napad mogli prikupiti 50.000 dronova zvučala kao zastrašivanje. Sada Ukrajinci tvrde kako proizvode dvostruko toliko svakog mjeseca. Ključan element možda leži u novom pristupu: prepuštanje sklapanja dronova vojsci volontera poput Oleksija, koji posao obavljaju kod kuće.

“Želite li vlastitim rukama izgraditi FPV dron koji će spaliti ruski tenk? Ovo je prilika za vas?” stoji u reklami vladinog programa kojeg vode Victory Drones i kompanija Vyriy.

Program nudi dvotjedni tečaj preko Zooma, nakon kojeg slijedesesije za pitanja i odgovore.

“Imali smo mnogo pitanja jer je za veliku većinu ljudi ovo bilo potpuno novo područje,” kaže za Ukrinform fotograf Ilja. “Victory Drones i zajednice za FPV dronove imaju mjesta gdje se možete konzultirati, objaviti svoje uratke i podijeliti korisne informacije s istomišljenicima. To je odličan sustav podrške za početnike.”

REUTERS/Alina Smutko

Vojska proizvođača

Oleksij je IT stručnjak, i kaže kako posao sastavljanja dronova možda u početku izgleda zastrašujuće, ali zapravo to nije pretjerano velik izazov. On je čak sastavio vodič za početnike, objašnjavajući od čega se proces sastoji.

Ključne komponente su upravljački uređaj za let, kamera, video odašiljač i rdio, antena, četiri motora, tijelo drona i propeleri, plus vezice. Sve ove dijelove jednostavno je nabaviti, najčešće direktno od kineskih dobavljača, iako i sama Ukrajina sve više proizvodi sama. Oleksij kaže kako je ukupna cijena FPV drona od oko 331 do 443 dolara, ovisno o kvaliteti. Veći, višekratni dronovi stoje oko 550-600 dolara.

Oleksijeva partnerica Anja prikuplja sredstva za kupnju dijelova – veliki dio ukrajinske proizvodnje dronova uglavnom se još uvijek ovako financira – i pomaže pri sastavljanju.

“Moj posao je najlakši,” kaže Anja za dev.ua. “Ja sastavljam okvire i pričvršćujem motore. To je kao set za sastavljanje, samo za odrasle.”

Oleksij kaže kako je u prva dva mjeseca rada proizveo 21 dron. Za svaki mu treba nekoliko sati, a radi uglavnom navečer. Najviše vremena im oduzima čekanje na dijelove.

Ilja kaže kako ponekad na dronovima radi dok njegova supruga spava, no, budući da kao fotograf ne dobiva redovite angažmane, ima dosta slobodnih dana i može sastaviti četiri drona dnevno.

Dronovi iz ovakve kućne izrade moraju proći test kvalitete i leta prije nego ih se isporuči trupama. Kada stignu na frontu, na dronove se pričvrušćuju bojne glave i potom su spremni za borbu. Rani izvještaji pokazuju kako je čak 80 posto dronova koje izrađuju volonteri prošlo testove kvalitete isprve, a drugi su morali proći male popravke prije dobivanja odobrenja.

Sastavljanje dronova u kućnoj radinosti ima i svoje mane. FPV dronovi možda su maleni, ali zauzimaju mnogo mjesta, a svi dijelovi dolaze u odvojenim paketima koji se moraju nekamo odložiti.

“Količina smeća u stanu strašno je porasla,” kaže Anja. “Uskoro mi više nećemo imati gdje.”

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Kvaliteta ili kvantiteta

Može li ovakva organizacija zaista rezultirati potrebnim brojem dronova?

“Sigurno neću osporavati ukrajinske vladine dužnosnike kada govore o broju dronova,” kaže Samuel Bendett, stručnjak za ruske dronove i savjetnik za CNA i CNAS, za Forbes.

Bendett kaže kako ovaj program navodno ima već 10.000 volontera. Neki od njih već su dosegli Oleksijev ritam proizvodnje 10 dronova mjesečno, no ako većina njih proizvodi samo nekoliko, to je već solidna količina. Sve to je uz već postojeću proizvodnju koja dolazi od volonterskih skupina Wild Hornets i Escadrone koji imaju nešto drugačiji pristup pokretne trake, a svaka skupina proizvodi nekoliko tisuća dronova mjesečno.

Prema tome, 100.000 mjesečno je realno, a Bendett kaže kako se sigurno proizvodi “negdje iznad 50.000.”

Ipak, on naglašava kako Rusija vjerojatno proizvodi još i više FPV dronova.

“Rusi u najmanju ruku proizvode 100.000 mjesečno,” kaže Bendett. On prikuplja podatke o ruskoj proizvodnji od prošlog svibnja, prateći kako su se njihovi programi razvili od malenih, raštrkanih skupina do velikih, dobro organiziranih grupa s direktnim vezama u ruskom ministarstvu obrane.

“Tu govorimo o proizvodnji. To nije isto kao i količina dronova koju zaista i upotrijebe, kao ni uspješnost misija,” govori on.

Ovo je važno zbog prigovora nekih ruskih blogera oko kvalitete ruskih FPV dronova koje proizvode neki od većih proizvođača. Jedan od njih je i Sudoplatov, koji ima ugovore s vladom, a ruski blogeri kažu kako su ukrajinski ometači modernizirani i ruše dronove Sudoplatova iz zraka.

Iako su dronovi VT-40 Sudoplatova češći, naglašava se u jednoj pritužbi, nedavno uništenje ukrajinskog tenka Adams postigli su piloti dronova Ghoul, koje proizvodi malena nezavisna jedinica kojoj je glavni fokus upravo zaobilaženje ometača. Moguće je da kronična korupcija u ruskoj nabavi za obranu ponovno znači da se na frontu šalju nekvalitetni proizvodi dok netko ubire novac.

Istovremeno, dronovi koje Ukrajinci sastavljaju u vlastitim kuhinjama ruše rusku tešku artiljeriju, uništavaju najnovije ruske tenkove, a u nekim slučajevima i čitave kolone oklopnih vozila prije nego se one približe ukrajinskim položajima. Ako se u obzir uzme i obujam proizvodnje, ukrajinskih dronova ima dovoljno da bi mogli pojedinačno mogli ciljati ruske pješake.

Ukrajina ne može proizvoditi artiljeriju koja joj je potrebna, ali sigurno može proizvoditi ogromne količine visoko efikasnih dronova. To je neobičan i neočekivan smjer visokotehnološkog ratovanja, no čini se da bi se o pobjedama u budućim bitkama zaista moglo odlučivati za kuhinjskim stolovima u Ukrajini.

Autor originalnog članka: David Hambling, viši suradnik Forbesa

Link: How Ukraine Is Building A Drone Army At Its Kitchen Tables

(Prevela: Nataša Belančić)