FORBES POWER WOMEN’S SUMMIT: Predrasude okoline treba pregaziti kao ležećeg policajca

Možda ih je muški svijet gledao s nepovjerenjem, pa i bahato, ali njima je to jednostavno bilo svejedno. Uspješne su u svom poslu i danas se osjećaju potpuno ravnopravno s “jačim” spolom

Završni panel Forbesovog Power Women’s Summita pružio je naznake o tome što danas oblikuje budućnost žena u biznisu. Ako bi se to moglo sažeti – one više o razlikama među spolovima ne razmišljaju.

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić istaknula je kako nikada nije smatrala da postoje prepreke zbog kojih bi žene trebale imati manje ambicija za neke pozicije. Na pitanje kako joj je bilo kroz političku, ali i korporativnu karijeru, rekla je kako je njezina karijera prirodan rezultat s obzirom na njezino obrazovanje, iskustvo i energiju.

“Možda je to izgledalo neobično kroz oči drugih jer se radi o ženi. No, u svojoj karijeri ne polazim od toga da zbog toga što sam žena imam rezerve prema poslovima i prilikama koje se pojavljuju”, izjavila je. Osvrnula se i na činjenicu da je Podravkin proizvod Vegeta jedan od najprodavanijih inovacija jedne žene, no nije se gledalo kroz prizmu toga tko ga je osmislio, već da taj proizvod ima perspektivu.

Dalić je istaknula da ulaže energiju i znanje u komunikaciju s ljudima i rješavanje problema te da ne zna obavlja li svoj posao išta drugačije no što bi to činio muškarac.

Lara Ham, koja iz Slovenije vodi neobičnu kompaniju Quintessentially, uvjerena je da se svatko mora izboriti za sebe.

“Politika daje neki okvir. Dodana vrijednost je kad imamo na raspolaganju EU fondove, pomoć ženama koje tek počinju, ali svatko bira svoje mjesto. Uvijek sam bila u muškim krugovima, ali sam to preboljela. Zanemarila sam taj faktor. Važno je da unutar naših kompanija ženama omogućimo iste plaće, izlazimo im u susret. U našoj tvrtki žene mogu raditi od kuće. To je vrlo važno za njihovo zadovoljstvo”, kazala je poduzetnica koja klijentima olakšava pristup luksuznim uslugama.

Jedna od onih poslovnih žena koje definitivno vladaju tradicionalno muškom sferom je i potpredsjednica Delta Holdinga Aleksandra Đurđević. U tvrtki vodi automobilski sektor i na čelu je Udruge uvoznika automobila. Tumači kako je u atmosfera što se tiče ravnopravnosti spolova bolja nego u prošlosti, ali kako bi trebala biti još bolja.

“Priču o ravnopravnosti spolova uvijek počinjemo od obrazovanja, ali treba krenuti od sebe“, smatra.

Ispričala je i kako je na početku karijere osjetila na svojoj koži neravnopravan tretman, međutim, sada ima recept.

“To je također ovisilo o meni. Prestala sam to primjećivati. Sjedim s muškarcima na sastanku, a oni me gledaju kao da sam ukras. Preko tih predrasuda se prelazi kao preko ležećeg policajca. To je najbolji savjet. Uvijek će biti tu, ali ti ćeš to prestati primjećivati”, izjavila je Đurđević.

Naglasila je kako bi se žene trebale usredotočiti na svoje ciljeve i snove i tada će doći i rezultati. “Kad se ne fokusirate na to kako vam se netko obratio, kako vas gleda, onda to nestane”, podcrtala je jedina žena u srpskoj Udruzi uvoznika automobila.

Na panelu je sudjelovala i Brankica Janković, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti iz Srbije. Ustvrdila je kako je danas okruženje drugačije, kulturni obrasci se mijenjaju i vidljiv je napredak u pogledu ravnopravnosti žena, no patrijarhat je i dalje sveprisutan.

“Nema više podjela na muške i ženske pozicije, iako su u nekim područjima dominantni muškarci, a u drugim žene”, rekla je Janković. Istaknula je kako su doneseni brojni zakoni i programi koji potiču žensko poduzetništvo i razvoj poslovanja. Procijenila je kako je najgore stanje u kulturi jer se u javnom prostoru i dalje pojavljuje mizogin i seksistički obrazac.

Kazala je i da država treba ukloniti sve prepreke te da se o ravnopravnosti spolova ne treba govoriti samo kroz politike koje se odnose na žene, već da ona treba biti u središtu svih politika.