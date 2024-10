Što su državne obveznice i kako ih kupiti

Državne obveznice su vrsta ulaganja temeljenog na dugu gdje posuđujete novac državi u zamjenu za dogovorenu kamatnu stopu. Vlade ih koriste za prikupljanje sredstava koja se mogu potrošiti na nove projekte ili infrastrukturu, a investitori ih mogu koristiti za isplatu fiksnog povrata na redovnoj osnovi.

Kako funkcioniraju državne obveznice?

Kada kupite državnu obveznicu, posuđujete vladi dogovoreni iznos novca na dogovoreno vremensko razdoblje. Zauzvrat, država će vam vraćati određenu razinu kamata, poznatu kao kupon, u redovitim intervalima. To čini obveznice sredstvom s fiksnim prihodom.

Kada obveznica dospije, iznos vašeg izvornog ulaganja – koji se naziva glavnica – bit će vam vraćen. Dan kada primite glavnicu naziva se datumom dospijeća. Različite obveznice imat će različite datume dospijeća – možete kupiti obveznicu koja dospijeva za manje od godinu dana ili onu koja dospijeva za 30 ili više godina.

Ključni pojmovi

• Dospijeće: vrijeme do dospijeća obveznice je vrijeme do isteka i konačne isplate – to jest, njen aktivni vijek.

• Glavnica: glavnica – ili nominalna vrijednost – obveznice je iznos koji vlada mora platiti vlasniku obveznice, isključujući kupone. Općenito, to se plaća kao paušalni iznos kada obveznica dospijeva ili istekne.

• Cijena obveznice: emisiona cijena obveznice bi teoretski trebala biti jednaka nominalnoj vrijednosti obveznice, jer je to puni iznos zajma. Ali cijena obveznice na sekundarnom tržištu – nakon što je izdana – može značajno varirati ovisno o nizu čimbenika.

• Datumi kupona: datumi kupona su datumi na koje izdavatelj obveznice mora platiti kupon. Oni će biti navedeni u obveznici, ali kuponi se općenito isplaćuju godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno.

• Stopa kupona: stopa kupona obveznice je vrijednost isplata kupona obveznice, izražena kao postotak iznosa glavnice obveznice. Na primjer, ako je glavnica (ili nominalna vrijednost) obveznice 1000 € i isplaćuje godišnji kupon od 50 €, kuponska stopa je 5% godišnje. Stope kupona općenito se izračunavaju na godišnjoj osnovi, tako da će dvije uplate od 25 € također vratiti stopu kupona od 5%.

Za obveznicu čija je cijena jednaka njezinoj nominalnoj vrijednosti kaže se da se trguje po nominalnoj vrijednosti – ako joj cijena padne ispod nominalne vrijednosti, kaže se da se trguje s diskontom, a ako njezina cijena poraste iznad nominalne vrijednosti, trguje se s premijom.

Koji su rizici državnih obveznica?

Možda ćete čuti kako ulagači govore da su državne obveznice ulaganje bez rizika. Budući da država uvijek može tiskati više novca kako bi otplatila svoje dugove, teorija kaže da ćete uvijek dobiti svoj novac natrag kada obveznica dospije.

U stvarnosti je slika kompliciranija. Prvo, vlade nisu uvijek u stanju proizvesti više kapitala. Čak i kad mogu, to ih ne sprječava da ne otplaćuju svoje kredite. Ali osim kreditnog rizika, državne obveznice imaju još nekoliko potencijalnih zamki na koje treba pripaziti: uključujući kamatni, inflacijski i valutni rizik.

Što je kamatni rizik?

Kamatni rizik je mogućnost da rastuće kamatne stope uzrokuju pad vrijednosti vaše obveznice. To je zbog učinka koji visoke kamatne stope imaju na oportunitetni trošak držanja obveznice kada negdje drugdje možete dobiti bolji povrat.

Što je rizik inflacije?

Rizik inflacije je mogućnost da će rastuća inflacija uzrokovati pad vrijednosti vaše obveznice. Ako stopa inflacije poraste iznad stope kupona vaše obveznice, vaše će ulaganje pretrpjeti gubitak. Indeksne obveznice manje su izložene riziku inflacije.

Što je valutni rizik?

Valutni rizik primjenjuje se samo ako kupite državnu obveznicu koja se isplaćuje u valuti koja se razlikuje od vaše referentne valute. U tom slučaju, fluktuirajući tečajevi mogu uzrokovati pad vrijednosti vaše investicije.

Za državne obveznice jamči puna vjera i podrška njihovih vlada. Važno je znati da su i državne obveznice izložene mnogim rizicima, pa tako i valutnom.

Što utječe na cijenu državnih obveznica?

Ponuda i potražnja

Kao i kod svake financijske imovine, cijene državnih obveznica diktiraju ponuda i potražnja. Količinu državnih obveznica određuje svaka država, koja će po potrebi izdavati nove obveznice.

Potražnja za obveznicama ovisi o tome smatra li se obveznica atraktivnom investicijom.

Kamatne stope

Kamatne stope mogu imati veliki utjecaj na potražnju za obveznicama. Ako su kamatne stope niže od stope kupona obveznice, potražnja za tom obveznicom će se vjerojatno povećati jer ona predstavlja bolju investiciju. Ali ako kamatne stope porastu iznad stope kupona obveznice, potražnja bi se mogla smanjiti.

Koliko je obveznica blizu dospijeća

Novoizdane državne obveznice uvijek će biti dizajnirane imajući na umu trenutne kamatne stope. To znači da obično trguju po ili blizu nominalne vrijednosti. U trenutku kada obveznica dospije, to je samo plaćanje izvornog zajma – tj. obveznice se vraćaju na svoju nominalnu vrijednost kako se približavaju ovoj točki.

Na cijenu obveznice također će utjecati broj preostalih isplata kamata prije dospijeća obveznice.

Kreditne ocjene

Državne se obveznice općenito smatraju ulaganjima s niskim rizikom jer je vjerojatnost da država neće platiti zajam mala. Međutim, i dalje se može dogoditi neispunjenje obveza, a rizičnijom obveznicom obično se trguje po nižoj cijeni od obveznice s nižim rizikom i sličnom kamatnom stopom.

Glavni način procjene rizika neispunjavanja obveza zemlje je procjena tri glavne rejting agencije – Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch Ratings.

Inflacija

Visoka stopa inflacije obično je loša vijest za vlasnike obveznica. Postoje dva glavna razloga za to:

• Isplata fiksnog kupona postaje manje vrijedna za ulagače kada inflacija smanji kupovnu moć iznosa kupona.

• Glavne državne financijske institucije često podižu kamatne stope kada se pojavi visoka inflacija. Budući da su kamatne stope i cijene obveznica obrnuto proporcionalne, više kamatne stope rezultiraju nižom tržišnom cijenom obveznice.