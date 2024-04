Forbesov suradnik predlaže pet odličnih kabrioleta za ljeto 2024.

Za one koji razumiju opsesiju, kabrioleti su jedan od najboljih izuma svih vremena. Bez obzira na to kakvu drugu opremu ima neki automobil, ako se krov spušta, to je automatski plus.

Ljeto je, naravno, najbolje vrijeme za vožnju kabrioletom, a Forbesov suradnik donosi svojih pet favorita:

Bentley Continental GT Speed

FOTO: BENTLEY MEDIA

Continental GT nije automobil – on je događaj. To i treba biti, uz cijenu od 245.425 dolara. Gomile novca možda ne znače sreću, ali ovaj automobil donijet će solidnu injekciju dopamina ravno u vašu dušu. Odlikuje se ponajboljom kvalitetom, izradom i žestinom na tržištu, a dolazi s turbomotorom V-8 ili V-12.

To je mačkasti sedan, nizak tako da sjeluje kao da je spreman jurnuti čak i dok je parkiran. Oznaka “speed” znak je Bentleyevog DNK na svakom centimetru automobila. Mnogi vanjski detalji, inače boje kroma, ovdje su obojani tamnim nijansama.

BMW Z4

FOTO: BMW

Ako ste vruća roba, onda ste vruća roba, a Z4 je upravo to, i to u različitim inkarnacijama već preko 20 godina. M4 ima svoj šarm, ali Z4 odnosi pobjedu zbog svojih sićušnih dimentija, pravog BMW stila i elegancije i čiste zabave koju ne možete dobiti s modelom MX-5. Početna cijena Z4 je 54.595 dolara.

Svaki model ima automatski mjenjač s osam brzina, kao i pogon na stražnje kotače. Ručni mjenjač postat će dostupan kao opcija od 2025. godine.

Porsche 718 Boxster

FOTO: PORSCHE USA

Boxsteru treba odati poštovanje zbog nevjerojatno preciznog upravljanja i strašnog ubrzanja. Slavna središnja pozicija motora znači da je ovaj automobil fantastično balansiran i njime možete upravljati koliko god žestoko želite, dakako za cijenu od 72.050 dolara.

Ako spustite krov, čut ćete predenje motora, što je još jedan užitak kod kabrioleta. Njime je zabavno voziti se i gradom, no prtljažnik je vrlo malen. Ipak, te malene dimenzije čine ga romatičnim izborom za putovanje s partnerom.

Mustang EcoBoost Convertible

FOTO: FORD NEWSROOM

Svi su barem jednom u životu poželjeli Mustang iz 1965., zar ne? Ako već ne možemo do njega, onda je tu novi Mustang sedme generacije koji će ispuniti sve želje. On ima i mnogo novih stvari koje se ne mogu naći u starom modelu, poput digitalnog kokpita inspiriranog borbenim zrakoplovima, krov koji se diže i spušta na dodir prekidača, kao i Remote Rev, mogućnost okretanja motora na daljinu.

Tutnji li ovaj automobil? Ne, on prede, što je vrlo zabavno, ali ovo nije zvjerka koja će probuditi čitavo susjedstvo – i to vam ne bi trebalo smetati. Početna cijena modela Mustang Ecoboost Convertible Premium iznosi 41.945 dolara.

Mazda Miata MX5

FOTO: MAZDA USA

Ovaj slavni automobil posljednji je na listi, ali to nije namjerno. Svaki model, s početnom cijenom od 30.150 dolara, ima četverocilindrični motor od 181 konjskih snaga, a dolazi i s ručnim mjenjačem. Dostupan je automatik, ali ovo je automobil kojemu treba ručni mjenjač ako želite pravo iskustvo. Ako ste vrlo visoki, on nije za vas, a duga putovanja mogu vas poprilično ukočiti. Ipak, sloboda, zabava i pristupačnost MX5 čine vječnim favoritom.

Ovogodišnji model dolazi s novim osvježenjima u dizajnu, a dobivate i infotainment ekran od 8,8 inča.

Autor originalnog članka: Josh Max, suradnik Forbesa

Link: 5 Great Convertibles For Summer 2024

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript