Novi Taycan Turbo GT najbrži je i najmoćniji Porscheov električni automobil dosad

Porsche je predstavio novi glavni model svoje ponude električnih vozila Taycan. Imena Turbo GT, ovo je najmoćniji – ali i najbrži – Taycan dosad, s maksimalnom brzinom od nekih 305 kilometara na sat.

Uz to, Turbo GT dostupan je i neobavezni paket Weissach u sklopu kojeg se uklanjaju stražnja sjedala, čime se smanjuje težina. Obični Turbo GT teži 75 kilograma manje od modela Turbo S, a Weissach snižava ukupnu zežinu za još 70 kilograma.

U obje varijante novost je takozvani ‘Attack mode’, koji se aktivira pritiskom na gumb na volanu (ili povlačenjem ručice iza volana). Taj način oslobađa punu snagu motora od 1.093 konjskih snaga na 10 sekundi.

Iz Porschea kažu kako Taycan Turbo GT ubrzava do 100 km/h za 2,3 sekunde, što je jednu desetinu sekunde brže u odnosu na Turbo S. Uz Weissach vrijeme pada na 2,1 sekundu. Iz tvrtke dodaju kako je Turbo GT brži i u dosizanju 200 km/h – za to mu treba 6,6 sekundi, odnosno 5,4 uz Weissach (Turbo S 200 km/h dosiže 1,3 sekunde sporije).

Porsche Taycan Turbo GT/ FOTO: PORSCHE

Pretproizvodna inačica novog Taycana, kažu iz tvrtke, srušila je rekord brzine kruga na Nurnburgringu i za električne automobile, ali i za sve automobile s četiri vrata. Krug je odvezao za sedam minuta i 55 sekundi, što je nekih 26 sekundi brže od onoga što je Porsche postigao u modelu Taycan Turbo S.

Porsche Taycan Turbo GT / FOTO: PORSCHE

Smanjenje težine u paketu Weissach postiže se i uklanjanjem otirača u kabini i prtljažniku, ugradnjom lakšeg stakla, jednim punjačem umjesto dva, kao i zvučnim sistemom bez stražnjih zvučnika.

Povećana je i maksimalna brzina na 290 km/h za Turbo GT i 305 km/h za Turbo GT s paketom Weissach. GT je već dostupan, a početna cijena iznosi 230.000 dolara.

Autor originalnog članka: Alistair Charlton, viši suradnik Forbesa

Link: New Taycan Turbo GT Is Porsche’s Fastest, Most Powerful EV Yet

(Prevela: Nataša Belančić)