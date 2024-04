Ford Mustang navršava 60 godina: Počeo je s Jamesom Bondom i ušao u legendu

Sportski automobil Ford Mustang ovog mjeseca navršit će 60 godina. Postoje automobili koji su više utjecali na popularnu zabavu, ali nema ih puno.

Najveći zaštitnik Mustanga bio je Lee Iacocca dok je bio direktor u Fordu. Nakon predstavljanja u New Yorku sredinom travnja 1964., automobil je odmah postao hit. Model je već bio namijenjen pojavljivanju u filmovima.

Treći nastavak franšize o slavnom špijunu Jamesu Bondu, Goldfinger, počeo se snimati početkom 1964. U jednoj sceni snimljenoj u Švicarskoj, misteriozna žena (Tania Mallet) vozi Mustanga. Pokušava prestići Bonda (Sean Connery) u Aston Martinu DB5, koji slijedi glavnog zlikovca u filmu, Aurica Goldfingera (Gert Frobe).

Mustang ubrzo uspijeva prestići Bondovog Aston Martina. Bond u početku pokušava ubrzati, no posustaje.

“Disciplina, 007,” kaže Connery/Bond. “Disciplina.

Ipak, Bond mora stati jer je Goldfinger stao pored ceste. Bond promatra sve dok misteriozna žena u Mustangu ne zapuca.

Nakon što se Mustang vrati na cestu, Bond kreće u potjeru. Koristi raznorazne naprave u svom Aston Martinu kako bi izveo potez vrijedan Bena Hura i istjerava Mustanga s ceste.

Prvi dojam se pamti

Štošta se još događa u filmu, ali za ovu priču je važno da je Mustang u svom prvom pojavljivanju u svijetu zabave ostavio odličan dojam. Goldfinger je premijerno prikazan u Velikoj Britaniji u rujnu 1964. godine, a u SAD-u u prosincu.

U sljedećem filmu o Jamesu Bondu, Thunderball iz 1965. godine, Ford je otišao do maksimuma. Fatalna Fiona Volpe (Luciana Paluzzi) vozila je Mustanga, a njeni kolege iz filma vozili su druge Fordove modele, uključujući Thunderbird (kojeg je vozio glavni zlikovac), nekoliko Lincoln Continentala i Fairlane, koji je raznesen tijekom snimanja akcijske scene.

Napokon je 1971. godine i sam Bond sjeo za volan Mustanga. Dotada je ovaj sportski automobil dobio i na snazi. Sean Connery je tako bježao policijskim automobilima tijekom scene snimane u Las Vegasu.

No Mustang nije stao na Bondu. Možda je najveći utjecaj ostvario u filmu Bullitt iz 1968. sa Steveom McQueenom u glavnoj ulozi policijskog detektiva iz San Francisca. U filmu je prikazana duga scena utrkivanja automobilima u kojoj Bullitt pokušava uhvatiti dvojicu plaćenih ubojica.

Na televiziji, Ford je sponzorirao kriminalističku seriju FBI koja je emitirana na ABC-ju od 1965. do 1971. godine. Ford je isporučivao automobile za seriju.

Posljednji put Ford se u Bondu pojavio u filmu Quantum of Solace iz 2008., no ne može se poreći da su i proizvođač i njegov Mustang na industriju zabave ostavili veliki trag u posljednjih šest desetljeća.

Autor originalnog članka: Bill Koenig, suradnik Forbesa

Link: As The Ford Mustang Turns 60, How It Affected 007, Entertainment

(Prevela: Nataša Belančić)