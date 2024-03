Kako doživjeti ono najbolje na Islandu, a ne potrošiti previše

Uživanje u prirodnim ljepotama Islanda ne treba vam potpuno isprazniti novčanik. Iako ga bije glas da nije baš povoljna destinacija, Island nudi mnoštvo iskustava koja vas neće koštati ni novčića

Osvajanje netaknutih staza i istraživanje gejzira neka su od ključnih turističkih iskustava u kojima na Islandu možete uživati ​​bez kreditne kartice.

Krajolici od kojih zastaje dah, slapovi, jedinstveni geotermalni fenomeni i lelujava polarna svjetlost prirodna su čuda Islanda koja su uglavnom dostupna besplatno.

Tako da je pažljivim planiranjem i razumnim odlukama o prijevozu i smještaju moguće doživjeti ono najbolje od Islanda, a ne potrošiti previše.

Gejzir Strokkur, Island, Foto: Derek Trask / Alamy / Alamy / Profimedia

Što je na Islandu skupo?

Iako tlo na Island nije potpuno jalovo, geografija zemlje je složena i proizvodnja nije velika. Primarna proizvodnja Islanda je geotermalna energija koja je široko dostupna i smanjuje troškove struje i grijanja za sve otočane.

Međutim, svi se ostali proizvodi, osim mesa, ribe i vune, uvoze, što povećava cijene svega. To povećava plaće lokalaca, a onda i troškove za turiste.

Hotelski smještaj, obroci i suveniri koštat će znatno više nego što većina putnika očekuje. Zapravo, stranica za usporedbu troškova života Numbeo trenutačno navodi kako je Island 6,9 posto skuplji od Norveške, zemlje koja se često doživljava kao najskuplja u Europi.

Drugi problem za turiste je to što nije uvijek lako procijeniti vrijednost na Islandu zbog poteškoća u izračunavanju deviznih tečajeva. Na primjer, u vrijeme pisanja ovog članka, 1.000 islandskih kruna vrijedi 7,25 dolara. Zbog toga vam je potrebna ozbiljna mentalna gimnastika da biste izračunali pravu cijenu nečega čija je cijena, recimo, 17.500 islandskih kruna.

Polarna svjetlost nad jezerom Myvatn s velikom geotermalnom aktivnosti, Foto: Album – Giulio Ercolani-Stocktrek Images / Album / Profimedia

Prirodne atrakcije Islanda

Koliko god bilo primamljivo snimiti selfie u Plavoj laguni radi hvalisanja, ulaz na to svjetski poznato mjesto košta i do 100 dolara u sezoni. Slavi te prirodne atrakcije najviše je pridonio pametni marketing. Uštedite novac i posjetite mnogo jeftiniju alternativu, gdje ćete uživati ​​u vrlo sličnom iskustvu.

Island je prepun fantastičnih prirodnih atrakcija za uživanje u kojima ne treba platiti ništa, osim, naravno, troškova prijevoza do njih.

Krajolik zemlje je šarenilo slapova, gejzira, toplih izvora, ledenjaka, vulkanskih krajolika i zapanjujućih obala kojima se može pristupiti bez ulaznice.

Slapovi: Ne propustite priliku vidjeti neke od najpoznatijih islandskih slapova kao što su Seljalandsfoss, gdje možete hodati iza slapova, i Skógafoss, poznat po svojoj veličini i ljepoti. Oba su smještena uz južnu obalu i lako su dostupna s glavne ceste.

Slap Seljalandsfoss s dugom na Islandu, Foto: Stefan Ziese / akg-images / Profimedia

Nacionalni parkovi: islandski nacionalni parkovi kao što su Thingvellir, Vatnajökull i Snæfellsjökul nude mnoštvo znamenitosti i aktivnosti bez ikakvih troškova. Nacionalni park Thingvellir, UNESCO-va svjetska baština, jedinstveno je mjesto gdje možete šetati između dvije tektonske ploče. Nacionalni park Vatnajökull ponosi se najvećim ledenjakom u Europi, gdje se možete diviti ledenim špiljama, ledenjačkim lagunama i dinamičnim krajolicima.

Gejziri: Iako vulkanske erupcije nisu svakodnevna pojava, gejziri su jedan od vidljivih pokazatelja islandske vulkanske aktivnosti koja se krije tik ispod površine. Geotermalno područje Geysir, dom gejzira Strokkur, koji eruptira svakih nekoliko minuta, još je jedno mjesto koje morate posjetiti i kojem je pristup besplatan.

Pješačke staze: Island je raj za planinare koji nudi bezbrojne staze koje zadovoljavaju sve razine iskustva. Pješačite stazama oko Landmannalaugara da vidite njegove raznobojne planine od riolita i polja lave ili istražite dramatične krajolike staze po ledenjaku Fimmvörðuháls.

Polarna svjetlost: Od rujna do početka travnja, polarna svjetlost se često može vidjeti na Islandu. Strpljenje i vedro nebo bitni su za ovo nezaboravno iskustvo, a svoje ćete šanse povećati ako krenete na sjever.

Atraktivni prizori i prirodni fenomeni na Islandu, Foto: Evgeny Tchebotarev/Pexels

Savjeti za jeftino putovanje na Island

Najbolji pristup prilikom posjeta Islandu je da budete spremni platiti za stvari koje su vam važne, ali uštedjeti tamo gdje se može. Kao i kod većine načina smanjenja troškova putovanja, ovo uključuje određeno planiranje.

Rezervirajte rent-a-car dosta unaprijed

Unajmljivanje automobila često se smatra neophodnim za istraživanje nepreglednih krajolika Islanda, ali može biti i jedan od najvećih troškova vašeg putovanja. Kako biste uštedjeli novac, rezervirajte najam automobila nekoliko mjeseci unaprijed, posebno ako putujete tijekom vrhunca sezone. Cijene se mogu udvostručiti ili utrostručiti bliže vašim datumima putovanja, ako su vozila uopće dostupna. Osim toga, razmislite o najmu manjeg automobila s manjom potrošnjom goriva jer su cijene goriva na Islandu visoke. Usporedite cijene različitih usluga najma i potražite ponude koje uključuju osiguranje i/ili ne ograničavaju kilometražu, jer to može značajno smanjiti vašu ukupnu potrošnju.

Grupna tura isplativija je od samostalnog putovanja, osobito ako je riječ o udaljenim ili teško dostupnim područjima, Foto: Thibaut Tattevin/Pexels

Razmislite o organiziranim izletima

Iako se može činiti kontraintuitivnim kada pokušavate uštedjeti novac, u nekim slučajevima pridruživanje organiziranim turama zapravo može biti isplativije nego uputiti se na isto mjesto samostalno, osobito ako je riječ o udaljenim ili teško dostupnim područjima ili ako niste vozač.

Organizirani obilasci često uključuju prijevoz, ulaznice za atrakcije, a ponekad čak i obroke. Grupne ture također mogu ponuditi iskustva koja biste inače mogli propustiti. Oni koji putuju sami mogu imati najviše koristi od takvih putovanja, jer nemaju nikoga s kim bi podijelili troškove.

Ako niste oduševljeni grupnim putovanjima, potražite manje grupne izlete za bolji omjer cijene i osobnog iskustva.

Putovanje izvan sezone

Vrhunac turističke sezone na Islandu traje od lipnja do kolovoza. Putovanje izvan ovih mjeseci ne znači samo manje gužve, već i niže cijene i bolju dostupnost smještaja, najma automobila i nekih aktivnosti. Razmislite o posjetu u godišnjim dobima – proljeće (od travnja do svibnja) ili jesen (od rujna do početka listopada) – kada je vrijeme još uvijek relativno blago.

Duga zimska sezona (od kraja listopada do ožujka) nudi vlastita jedinstvena iskustva, kao što je speleologija i mogućnost polarne svjetlosti, ali pripremite se za kraće dane i hladnije, nesigurnije vrijeme.

Vikinška kuća prekrivena mahovinom u Skalholtu, Foto: David Stanfield/Pexels

Razmislite o smještaju s kuhinjom

Kako biste dodatno smanjili troškove, odlučite se za smještaj s vlastitom kuhinjom, kao što je iznajmljivanje putem Airbnba, hosteli s kuhinjskim sadržajima ili kampiranje tijekom toplijih mjeseci. To vam omogućuje da uštedite na objedovanju vani kuhajući sami.

Na duljem putovanju ove se uštede stvarno mogu povećati, čak i ako vaš smještaj košta malo više. Imajte na umu da je voda iz slavine na Islandu jedna od najčišćih na svijetu, pa umjesto da trošite novac na flaširanu vodu, ponesite izdržljivu bocu za vodu koju možete puniti bilo gdje.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: How To See The Best Of Iceland On A Budget

(Prevela: Nikolina Oršulić)

Please enable JavaScript