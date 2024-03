Koje će biti tri najplaćenije industrije u 2024. godini? Forbes savjetuje kako im se pridružiti

Ogromna otpuštanja u sektoru tehnologije, ali i sve glasnije spekulacije o globalnoj recesiji možda navode na mišljenje da 2024. neće biti obećavajuća godina. Ipak, nemoguće je ignorirati tri vodeće industrije koje punom brzinom jure naprijed, a u kojima visoke plaće nisu tek moguće, već su one stvarnost.

Ako osjećate da ste zapeli na svom karijernom putu i ne dobivate prilike za rast, možda se možete pronaći u nekom od ova tri najplaćenija sektora.

Informacijske tehnologije

Eksplozija u tehnološkom sektoru stvorila je zlatno doba visokih plaća za tech profesionalce. Podaci stranica Indeed i Techopedia pokazuju kako prosječne plaće podatkovnih znanstvenika, softverskih arhitekata, mobilnih developera i inženjera za cloud dosižu šest znamenki godišnje.

Ovaj porast plaća ne čini ove profesije tek poželjnima, već i financijski najisplativijima u trenutnoj poslovnoj okolini.

Kako ući u sektor:

Ako se želite pridružiti tech industriji, možete to učiniti tradicionalnim putem: studijem računalnih znanosti ili informacijskih tehnologija. Ipak, ponekad vam fakultetska diploma nije potrebna. Ono što je još vrjednije od obrazovanja je praktično iskustvo, a njega možete steći poslovima sa strane, pripravništvima i/ili posebnim programima za obuku. Možete proći i online tečajeve kako biste stekli nove vještine i držati korak s novim tech trendovima.

Zapamtite, posao u ovoj industriji ne svodi se samo na ono što znate. U njoj je iznimno važno biti znatiželjan, fleksibilan, i vješt u rješavanju problema.

Financije

Ove godine je financijski sektor pun velikih izazova, ali i velikih prilika za uspjeh. Iz Deloittea kažu kako na ovu industriju utječu faktori poput visokih kamatnih stopa i ubrzanih tehnoloških promjena, dok McKinsey navodi kako bi ti uvjeti mogli izazvati brži rast i veću važnost industrije.

Upravo zbog tog rasta, tipični financijski poslovi poput bankara, upravitelja rizikom i financijskih savjetnika sada nude veće plaće. Podaci stranice Glassdoor pokazuju kako investicijski bankari u SAD-u imaju prosječnu godišnju plaću od 144.633 dolara!

Kako ući u sektor:

Diploma iz financija, biznisa ili ekonomije put je u ovu industriju, ali ako nemate iskustva ili obrazovanje na tom polju, razmislite o tečajevima profesionalne obuke kako biste dokazali poslodavcima koliko znate. Ipak, iz McKinseya naglašavaju kako se uspjeh u sektoru financija ne svodi samo na to da vam idu brojke. Morate biti fleksibilni i znati rješavati probleme, baš kao i u tehnologiji.

Snažne veze u najboljim bankama još su jedan način da budete primijećeni, ali ne brinite ako ih nemate. Možete pronaći trenutne ili bivše zaposlenike tvrtke u kojoj želite raditi na LinkedInu i zatražiti ih savjet.

Zdravstvo

U svijetu koji konstantno teži boljem zdravlju, zdravstvena industrija igra važnu ulogu. Svjetska zdravstvena organizacija naglašava kako sve dulji očekivani životni vijek, kao i porast kroničnih zdravstvenih problema, zahtijevaju sve bolje zdravstvene usluge i sustave.

Uzbudljive inovacije poput telemedicine i dijagnostike potpomognute umjetnom inteligencijom mijenjanju način na koji liječnici i sestre skrbe o pacijentima. Nastavljaju rasti prilike za poslove u zdravstvu, a sve jači fokus društva na zdravlje, kako mentalno, tako i tjelesno, znači kako će važnost sektora zdravstva ostati velika i u budućnosti.

Kako ući u sektor:

Da biste započeli karijeru u zdravstvu, morate imati snažno obrazovanje vezano za tu industriju. Možete steći iskustvo kroz pripravništva, poslove na pola radnog vremena ili čak volontiranje u bolnicama ili klinikama. Također, budući da u zdravstvo sve više prodire tehnologija, možete pokušati nešto naučiti o zdravstvenim podacima ili online zdravstvenim uslugama. Kako biste uspjeli u ovoj industriji, potrebno vam je više od tek znanja i vještina. Ovdje je važno da ste brižni, dobro komunicirate s ljudima i želite pomoći drugima.

Sve u svemu, odabir karijere u ovim industrijama nudi vam kompetitivnu plaću i dugoročnu sigurnost. Naravno, mijenjanje karijere može predstavljati izazov, ali prilike za zaposlenje u ovim sektorima čine se kao dobra prilika. Sretno!

Autor originalnog članka: Sho Dewan, suradnik Forbesa

Link: Top 3 High-Paying Industries In 2024 (And How To Get In)

(Prevela: Nataša Belančić)