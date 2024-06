Nova studija o hibridnom načinu rada mogla bi prekinuti rat oko rada na daljinu

Randomizirana kontrolirana studija, objavljena u vodećem akademskom časopisu Nature, otkriva kako dva dana u tjednu odrađena od kuće povećavaju zadovoljstvo poslom i smanjuju broj otkaza u usporedbi s radom isključivo iz ureda pet dana u tjednu.

Dugotrajna debata o tome šteti li rad na daljinu produktivnosti i radu zaposlenika dospjela je na sam vrh akademske ljestvice: studije u časopisu Nature.

Lideri koji grčevito svoje zaposlenike žele vratiti u urede vjeruju kako rad na daljinu šteti produktivnosti radnika, ali i uredskoj kulturi. Ipak, novi rad, u srijedu objavljen u vodećem akademskom časopisu, donosi nove potencijalne dokaze o prednostima hibridnog načina rada. Randomiziranu kontroliranu studiju proveo je ekonomist sveučilišta Stanford, Nicholas Bloom, a ona analizira zaposlenike u jednoj tehnološkoj tvrtci u Kini i otkriva kako način rada u kojem zaposlenici dva dana u tjednu rade od kuće, a tri iz ureda smanjuje stope davanja otkaza, povećava zadovoljstvo poslom i nema nikakav utjecaj na produktivnost u usporedbi sa zaposlenicima koji svaki dan rade iz ureda.

“Svi su čuli za Nature,” kaže Bloom. Ako o fleksibilnom radnom vremenu idete razgovarati s izvršnim direktorom koji želi ljude u uredu na čitavo vrijeme, “velika, randomizirana studija poprilično otežava njihove napore da ignoriraju prijedlog.”

Studija je nasumično podijelila 1.612 zaposlenika globalne tvrtke za putovanja Trip.com, u dvije skupine prema parnom, odnosno neparnom datumu rođenja. Jedna grupa mogla je raditi od kuće srijedom i petkom, dok je druga radila iz ureda čitavo vrijeme. Istraživači su otkrili je u skupini zaposlenika s hibridnim rasporedima nezadovoljstvo tijekom šest mjeseci eksperimenta palo za trećinu, čak i više ako nisu bili menadžeri, ako su bili žene i ako žive vrlo daleko od posla, a povećala se ocjena zadovoljstva.

Kod hibridne skupine također nisu zabilježene nikakve značajne razlike po pitanju učinkovitosti ili stope unaprijeđivanja, čak i do dvije godine nakon početka eksperimenta.

Ovakva metoda istraživačima je omogućila da zaključe kako hibridni način rada izaziva poboljšanja u zadržavanju zaposlenika i njihovom zadovoljstvu, kaže Bloom, a rezultati se nisu samo slučajno pogodili s drugim faktorima. “U mnogim studijama nemate takve uvjete. Ne postoje razlike između ljudi rođenih na parni i na neparni dan.”

Studija nije promatrala radnike koji u potpunosti rade na daljinu, kao ni organizacije u kojima zaposlenici sami mogu odabrati gdje i kada rade, što je još uvijek prioritet za mnoge zaposlene. Ta debata će se vjerojatno nastaviti. Ipak, studija nudi i dodatne savjete koji naglašavaju vrijednost rada na daljinu za zaposlenike barem u dijelu tjedna.

Bloom i njegovi su-autori u studiji pišu kako bi se možda neki čitatelji mogli pitati može li se smanjeni broj otkaza u hibridnoj skupiti objasniti time da su članovi skupine koja je čitavo vrijeme radila iz ureda bila frustrirana što tijekom eksperimenta nisu uvršteni u drugu grupu. Ipak, stope davanja otkaza za radnike koji čitavo vrijeme rade iz ureda zapravo su blago pale u odnosu na šest mjeseci prije početka eksperimenta, pišu istraživači, što sugerira da su neki “pretpostavljali (točno) da će se hibridna politika uvesti za sve zaposlenike nakon završetka eksperimenta.”

Studija je također otkrila kako su menadžeri u tvrtci promijenili svoje mišljenje o hibridnom radu tijekom trajanja eksperimenta. Prije početka su menadžeri vjerovali kako će takav način rada umanjiti produktivnost za 2,6 posto, a na kraju su postali uvjereni kako bi on mogao povećati produktivnost za 1 posto. “Eksperimentiranje ima svoju vrijednost,” napisali su autori.

Ovaj rad objavljen je nakon mjeseci debate o utjecaju rada na daljinu na kulturu kompanija, produktivnosti zaposlenika i potencijalnim manama inovacije i suradnje. Bloom rad na daljinu proučava već desetljećima, a prošle godine je veliku prašinu podigao rad koji je analizirao postojeće studije o ovoj temi, otkrivši da istraživanja pokazuju da kompanije u kojima se u potpunosti radi na daljinu imaju u prosjeku nešto manju produktivnost. Ipak, studije također pokazuju da je efekt nepromijenjen ili blago pozitivan u slučaju dobrog upravljanja radnim rasporedima i uvođenja hibridnog načina rada, rekao je tada Bloom za Forbes.

Trip.com je, kaže Bloom, eksperimentom tražio načine za smanjenje troškova, procjenjujući kako svaki zaposlenik koji da otkaz kompaniju stoji 20.000 dolara za zapošljavanje i obuku novog radnika, stoji u radu. Nakon studije je kompanija odlučila hibridni način rada uvesti za sve zaposlene.

“Rad od kuće ima prednosti i mane, a ispostavilo se da hibridni način rada uglavnom donosi ravnotežu,” govori on. “Zaposlenici su znatno sretniji ako dva dana u tjednu mogu raditi od kuće, zbog čega je stopa davanja otkaza pala za trećinu. Kompanija je vidjela ove rezultate i shvatila da oni nemaju nedostataka.”

Autor originalnog članka: Jena McGregor, Forbes

Link: This New Hybrid Work Study Could Help Reconcile The War Over Work From Home

(Prevela: Nataša Belančić)