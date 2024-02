Sjećate li se direktora čija je zaposlenica prodala psa da bi se mogla vratiti u ured?

Zbog montirane video snimke koja je svojevremeno procurila u javnost, izvršni direktor tvrtke za digitalni marketing Clearlink, James Clarke, postao je viralna senzacija iz niza pogrešnih razloga. U intervjuu za Forbes, objasnio je sada kako je do toga došlo

Skoro 15 mjeseci nakon što se vratio kao izvršni direktor Clearlinka, kompanije za digitalni marketing koju je osnovao 2001. godine i prodao destljeće kasnije, entuzijazam Jamesa Clarkea je prerastao u ogorčenje. Smatrao je da previše zaposlenih nije dovoljno angažirano u radu od kuće. U video pozivu u kojem im se obratio rekao je da njih 30-ak koji rade na daljinu nisu niti otvorili svoja računala mjesec dana.

Odlučio je stoga da je vrijeme za razgovor. Clarke je 3. travnja 2021. godine najavio da će zaposlenici koji žive u krugu od 50-ak kilometara od sjedišta kompanije za digitalni marketing sada morati dolaziti u ured četiri dana u tjednu. Tijekom Zoom sastanka rekao im je: „Pogrešno ste protumačili moju dobrotu kao slabost.”

Montirani video snimak koji je, međutim, objavljen na Redditu predstavio ga je tako da izgleda neljubazno, čak i potpuno bezdušno. U njemu je Clarke pohvalio vlastitu radnu etiku dok se postavio protiv zaposlenika koji se brinu o djeci tijekom radnog vremena. Činilo se čak da hvali kolegicu koja je „prodala svog obiteljskog psa“ nakon što je dobila obavijest da se mora vratiti u ured.

PR noćna mora

Rezultat objave tog vide bila je noćna mora odnosa s javnošću koja je Clarkea učinila metom uznemiravanja i simbolom za sve šefove koji su odlučni prekršiti obećanje o mogućnosti rada na daljinu.

U intervjuu za Forbes Clarke je sada govorio o ishodima svojih postupaka, dobrima i lošima. Dobar dio, kaže on, je to što većina radnika sada dolazi u ured četiri dana u tjednu i govori mu da je njihovo mentalno zdravlje značajno poboljšano uslijed toga. Štoviše, kaže da su završili 2023. godinu s rekordnom zaradom, skoro udvostručivši ono što je kompanija zabilježila 2021. godine, prije preokreta koji su počeli prije dvije godine.

Ali, udarci koji su stizali zbog viralnog videa bili su poražavajući, stavljajući njegovu kompaniju, pa čak i obitelj, u centar pažnje na loš način. Suočio se s prijetnjama nasiljem i bio zabrinut za sigurnost svoje djece. Također, to ga je natjeralo da se pogleda u ogledalo i shvati koliko je loše prenio svoju poruku. Izgledalo je i da ne podržava zaposlene roditelje. „Nitko ne treba birati hoće li imati djecu ili posao… to mi uopće nije bila namjera. Pogriješio sam“, rekao je.

O prodanome psu

Ali, ništa nije zvučalo bezosećajnije i komičnije od njegovog komentara o kolegici koja je prodala psa. On je, kaže, pokušavao objasniti da povratak u ured znači i donošenje nekih teških izbora. Istakao je da je to možda ispalo bezosećajno, ali da nije ispričao cijelu priču do kraja.

Jedna zaposlenica, koja je bila unaprijeđena u potpredsjednicu po povratku u ured na četiri dana, pokušavala je udomiti jednog od svoja dva psa u trenutku kada je stigla Clarkova obavijest. „Povratak u ured ohrabrio ju je da tako postupi nakon što je pas ujeo djecu i uništio tepihe“, objašnjava on u intervjuu.

“Danas sam drukčiji”

Najveća promjena je, kaže, u njegovom vlastitom stilu upravljanja. Oštra reakcija, iznutra i izvana, natjerala ga je da vodi puno teških razgovora o fleksibilnosti i onome što je izgledalo kao nefleksibilan način rada. To mu je pomoglo da postane empatičniji i bolji vođa.

„Danas sam drugačiji“, primjećuje on. „Nadam se da sam ‘razvijeni izvršni direktor’ prilagođen ovom novom vremenu.“ Uz to, on je i dalje uvjeren da je vraćanje ljudi u ured bila prava stvar za one koji su to mogli učiniti. „Za naše poslove koji su bili u krizi, a koji su se u tom trenutku pokrenuli, trebao nam je povratak ljudi u ured“, primećuje on. Sutra može biti drugačije. „Fleksibilnost – kako moja, tako i mojih ljudi, tu je da ostane“, zaključio je.

Diane Bradi, novinarka Forbesa