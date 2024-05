Pogledajte avangardnu jahtu koju je osmislio poznati dizajnerski studio. Cijena je vrtoglavo visoka.

Dizajnerski studio State of Craft poznat po arhitekturi napravio je koncept futurističke jahte Mako. Riječ je o 120 metarskoj jahti koja interijerima i palubama više podsjeća na neku modernu vilu.

Dizajnerski studio State of Craft, sa sjedištem u Londonu ali prisutan na globalnoj sceni, poznat prvenstveno po stambenim projektima, osmislio je svoj prvi koncept jahte. Radi se o futurističkoj 120 metarskoj jahti Mako. Kao što se iz imena može naslutiti, inspiraciju za oblik jahte potječe od istoimene vrste morskog psa.

Prilikom kreiranja koncepta, studio je surađivao sa ByJC Yacht Architecture koji je pomogao u dizajnu trupa. Čini se da s njom ciljaju na najbogatije, s obzirom da je trošak njezine izgradnje procijenjen na 250 do 500 milijuna eura. Za usporedbu, jahta i prateći brod koje je nedavno nabavio Mark Zuckerberg, zajedno koštaju 323 milijuna dolara (odnosno 301 milijun eura).

Struja, vodik i mlazni avion

Čak i nikad ne dođe do realizacije gradnje, čini se da se studiji kreiranjem atraktivnih koncepata jahti sebi rade izvrsnu globalnu promociju. Koncept jahte Colosea koji je Forbes Hrvatska predstavio u ožujku bio je još ekscentričniji, s obzirom da je uključivao veliki cepelin.

U oba slučaja ne nedostaje futurističkih detalja. Pogon jahte Mako kombinirao bi vodik i struju i osiguravao veliki doseg. Umjesto helikoptera, jahta ima pripadni mlazni avion koji može vertikalno slijetati i uzlijetati i vlasniku osigurava zračnu mobilnost. Uz sve to, jahta bi mogla ploviti i polarnim područjima.

U srcu jahte nalazi se studio – prostor dvostruke visine s neprekinutim pogledom na oba prednju i stražnju palubu. Kako ima puno svjetla i širi se i na vanjske prostore, on nudi osjećaj veličine, orijentacije, slobodu i povezanost sa suncem, morem i nebom. Iz State of Crafta ističu kako se sve to obično gubi na velikim jahtama. Kako vlasnici velikih jahti često imaju i brojne umjetnine, studio je zamišljen i kao mjesto gdje one mogu biti izložene.