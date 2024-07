Popis najljepših skrivenih plaža u Europi predvodi jedna hrvatska

Stiglo je ljeto, vrijeme kada turisti diljem svijeta razmišljaju o moru, bijelom pijesku i tajnim, mirnim, osunčanim obalama.

Od Grčke i Hrvatske do Španjolske i Portugala, organizacija European Best Destinations (EBD) odabrala je najljepših plaža u Europi koje lokalci čuvaju kao tajnu.

“Njima nije uvijek lako prići, ali ono što nude je tišina, privatnost, čista ljepota i kristalno more,” kažu iz EBD-a.

Na novoj rang-listi 15 najljepših skrivenih plaža Europe našlo se šest u Grčkoj, četiri u Španjolskoj, tri u Portugalu, no prva je – iz Hrvatske.

1. Pasjača, Konavle, Hrvatska

FOTO: Grgo Jelavic/PIXSELL

Malena, skrivena plaža Pasjača Konavlama na jugu Hrvatske na samom je vrhu EBD-ovog popisa najboljih skrivenih plaža u Europi.

Smještena je u podzemlju litice, 30 kilometara od Dubrovnika, a EBD ju opisuje kao “pravo čudo.”

“Godine 1955. nastao je tunel do mora. Preostalo kamenje iskorišteno je za izgradnju cesta ili je ostavljeno pored obale. Nekoliko godina kasnije, valovi su to kamenje preoblikovali u šljunak, a potom i u pijesak. Rođena je Pasjača,” kažu.

Pasjača je također proglašena najekskluzivnijom destinacijom u Europi, kao i najljepšim zaljevom u Europi.

Nedaleko od Dubrovnika nalazi se i Cavtat, poznat kao “hrvatska Toskana.”

“Šarmantni Cavtat vjerojatno je najslavnije mjesto u regiji, no njegov stari grad dobro je čuvana tajna. Diči se lijepim kafićima i restoranima, kao i predivnom rivom obrubljenom palmama, a uspoređuje ga se čak i sa Saint Tropezom,” stoji u objašnjenju.

2. Tsigrado, Milos, Grčka

FOTO: Constantinos Iliopoulos / Alamy / Alamy / Profimedia

Tsigrado je plaža skrivena od pogleda: pristupiti joj se može samo spuštanjem ljestvama između dva kamena. Savršena je za ronjenje i istraživanje špilja.

Treba vam još razloga za posjet ovoj plaži? Otok Milos, poznat po tirkiznom moru, divljoj ljepoti obale, mineralnim resursima i predivnim zalascima sunca, uvršten je na popis najljepših destinacija i najljepših otoka u čitavoj Grčkoj.

3. Praia da Ponta Pequena, Albufeira, Algarve, Portugal

Ova veličanstvena mala plaža skrivena je u otvorenoj špilji ispod luka od zlatnog kamenja. Budući da je gotovo u potpunosti poplavljena tijekom plime, najsigurnije ju je posjetiti za oseke.

Na istočnoj litici otvara se prirodni luk s pristupom na susjednu plažu, a iako do nje vodi uski puteljak, preporuča se pristup morem.

4. Papafragas, Milos, Grčka

FOTO: Georgios Tsichlis / Alamy / Alamy / Profimedia

Uz čak tri plaže na popisu najljepših skrivenih plaža u Europi, Milos nudi pregršt jedinstvenih lokacija.

Široka samo nekoliko metara, Papafragas je jedna od najljepših plaža na Cikladima i nudi plivačku putanju prema tirkiznom Mediteranu. Kolovoz je na Miolosu iznimno vjetrovit, zbog čega EBD prepruča posjet u proljeće ili na jesen.

5. Cala Goloritze, Sardinija, Italija

FOTO: Mauro Spanu / Alamy / Alamy / Profimedia

Cala Goloritze poznata je kao najljepša plaža u Italiji, a nalazi se na istočnoj obali Sardinije.

Plaža je nastala odronom 1962. godine. Može joj se pristupiti morem, ali brod vas ostavlja 100 metara od same plaže, odakle možete nastaviti gumenjakom. Do nje možete doći i pješice, puteljkom putem visoravni Colgo, za što će vam trebati između sat i pol do dva sata.

6. Ballota, Llanes, Asturias, Španjolska

FOTO: David Acosta Allely / Panthermedia / Profimedia

Sa svojim finim pijeskom i zelenim okolišem, ova skrivena plaža jedna je od “tajni” španjolske regije Asturias. Ballota je duga 350 metara i široka 65 metara, a ima gotovo savršen oblik školjke. Nalazi se na dva sata vožnje od Bilbaoa i samo 30 minuta od predivnog grada Ribadesselle.

7. Cuevas del Mar, Llanes, Asturias, Španjolska

FOTO: Giuseppe Anello / Panthermedia / Profimedia

“Ako volite tajne divlje plaže i prirodu, Asturias je definitivno destinacija vrijedna samog vrha vašeg popisa mjesta akoje želite posjetiti,” savjetuje EBD.

Ova plaža skrivena je kamenim formacijama koje ju okružuju, a savršena je za obitelji.

Cuevas del Mar nudi veličanstvene panorame na jednu od najljepših regija čitave Španjolske.

8. Kastelli, Kato Koufonisi, Grčka

Mnogo je skrivenih plaža na prekrasnom grčkom otoku Kato Koufinisi, smještenom između Nexosa i Santorinija.

Kato se zapravo sastoji od dva otoka: jedan je Ano Koufinisi, živahno i popularno turističko mjesto, a drugi je Kato Koufinisi, gotovo nenastanjen otok.

Luk plaže Kastelli jedno je od najpamtljivijih mjesta na čitavom otoku, čisti dokaz egejske ljepote. Možete ga otkriti brodom koji plovi od Koufinissija, Santorinija ili Mykonosa, kao i trajektom iz Atene.

9. Joao d’Arens, Portimao, Algarve, Portugal

Ova skrivena plaža potpuno je magična, a podjednako je teško do nje i doći.

Nalazi se između Portimaoa i Alvora, a do nje možete doći strmim puteljkom koji nije pogodan za turiste koji imaju problema s kretanjem. Tijekom oseke možete doći i do drugog dijela plaže, smještenog u blizini Ponta Joao d’Arensa.

Zbog svoje skrivenosti, ova plaža je popularna među nudistima, “ali ne morate se potpuno razodjenuti,” kaže EBD. “Miran suživot dobro funkcionira u ovom malenom kutku raja.”

10. Plaža u Dolini leptira, Turska

FOTO: Tetyana Kochneva / Alamy / Alamy / Profimedia

Ova plaža vrlo rijetke ljepote na turskoj poznatoj, 500 kilometara dugoj planinarskoj stazi Likya Yolu. U Dolini leptira živi oko 100 vrsta leptira.

“Nemojte propustiti penjanje do vrha plaže, odakle možete snimiti nevjerojatne fotografije. Ipak, budite pažljivi jer staza nije sigurna,” piše EBD.

“Najlakši način za doći do plaže je brodom s plaže Ölüdeniz. Posjetite i nju, budući da se nalazi na popisu najboljih plaža u Turskoj.

11. Sykia, Milos, Grčka

FOTO: Hercules Milas / Alamy / Alamy / Profimedia

Smještena na zapadnom dijelu Milosa, ova malena “zakukuljena plaža” u srcu morske spilje pristupačnija je morskim putem. Unutar nevjerojatne otvorene špilje – krov joj je davno urušen – nalaze se jedinstveni pogledi na nebo i formacije bijelog kamena.

Iako je jedan od najboljih načina za posjet plaži privatnim brodom, budući da je ona gotovo potpuno nedostupna, do nje svejedno možete doći jednosatnom šetnjom.

12. Torrente de Pareis, Mallorca, Španjolska

FOTO: MELBA PHOTO AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia

Torrent de Pareis na Mallorci nalazi se usred dubokog usjeka u blizini jezera Sa Calobra. Istoimena struja upravo ovdje ulijeva se u more.

Visoke planine, predivan zaljev, divna mala plaža, i nevjerojatan kanjon Torrent de Pareis čine jedinstvenom prirodnom atrakcijom.

Vožnja do obližnjeg grada također je posebna jer se pružaju impresivni pogledi na planinski lanac Tramontana, iako ovaj put možda nije idealna opcija za one kojima lako pozli u vožnji.

Do plaže možete doći na dva načina: šetnjom (koja je sama po sebi avantura jer put prolazi kroz dvije uske špilje) ili privatnim brodom iz prekrasnog grada Söllera.

13. Cíes Islands, Vigo, Galicija, Španjolska

FOTO: Ian Murray / imageBROKER / Profimedia

Skriveni otoci pored Viga u Galiciji nikada se ne pojavljuju na popisima najpopularnijih destinacija. Njihova ljepota zaista je rijetka, a radi se o arhipelagu pored obale Pontevedre u Galiciji.

Godine 1980. arhipelag je proglašen prirodnim rezervatom, a 2002. su postali dio nacionalnog parka Atlantski otoci Galicije.

Trajekti svakodnevno plove od Viga do otoka koji mogu prihvatiti najviše 2.200 posjetitelja dnevno, zbog čega je najbolje rezervirati mjesto unaprijed u turističkom uredu u VIgu.

EBD savjetuje posjet plaži Rodas, koja je proglašena jednom od najljepših skrivenih plaža na svijetu, ali i plaži Figueiras.

14. Seitan, Limania, Kreta, Grčka

FOTO: Dmitry Rukhlenko / Panthermedia / Profimedia

Ova udaljena pješčena plaža nalazi se na poluotoku Akrotiri, 22 kilometra sjeverozapadno od grada Chanije. Riječ je o jednoj od najljepših plaža na Kreti.

Kamenito morsko dno idealno je za ronjenje,. Plivanje je popularno, ali ne preporuča se neiskusnim plivačima zbog snažnih struja.

Plaža je nekoć bila dostupna jedino brodom, ali sada se do nje može doći uskim puteljkom koji se spušta od parkirališta, a na 20 minuta vožnje nalazi se Chania.

Na vrhuncu sezone plaža je prepuna lokalcima, no mirna je i tiha tijekom radnih dana i izvan sezone.

15. Isola Bella, Taormina, Sicilija, Italija

Image: 40328044, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Yadid Levy / robertharding / Profimedia

Malena Isola Bella (predivni otok) nalazi se u Taorimini na Siciliji. Ovu destinaciju voljela je čak i Audrey Hepburn, a postala je simbol Taormine.

Otok je desetljećima bio napušten, no onda ga je 1954. godine kupila obitelj Bosurgi po cijeni od oko 20.000 današnjih eura. Izgradili su udobnu kuću i bazen, a njena vrijednost je kasnije porasla na tri milijuna eura. Nekoliko puta je bila prodana na dražbama, a onda je proglašena prirodnim rezervatom. Sada njome upravljaju državne agencije koje osiguravaju da ostane očuvana.

Do Isole Belle možete doći javnim prijevotom ili čak i pješice viom Pirandello.

Autor originalnog članka: Cecilia Rodriguez, viša suradnica Forbesa

Link: The 15 Best Beautiful Secret Beaches In Europe, According To New Ranking

(Prevela: Nataša Belančić)

