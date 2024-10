Predstavljeno posebno, bondovsko izdanje Aston Martina

Aston Martin i James Bond poznata su kombinacija. Automobilska kompanija profitirala je na imidžu Jamesa Bonda, a nije loše prošla ni filmska produkcija koja masno naplaćuje promociju u filmovima. Kako bi proslavili 60 godina od pojavljivanja prvog Aston Martina u Bond filmu, predstavljen je Aston Martin DB12 Goldfinger Edition.

Proizvođači premium marki automobila imidž i prodaju povremeno jačaju posebnim modelima. Aston Martin, marka koja se često promovirala u filmovima u Bondu, predstavila je svoj Aston Martin DB12 Goldfinger Edition.

Goldfinger u nazivu se odnosi na naziv trećeg filma o Bondu, snimljenog 1964. godine. To je ujedno bio i prvi film u kojem je Bondov automobil bio Aston Martin, i to srebrni DB5. Od tada do danas, Bond je u filmovima vozio različite marke automobila, no Aston Martin je bio najzastupljeniji.

No, pojavljivanje automobila u filmu nije besplatno za proizvođača. Britanski Mirror 2019. godine objavio je kako je film ‘Za smrt nema vremena’ za promoviranje svih marki uprihodovao 75 milijuna funti. To je oko 90 milijuna eura, a neke od promoviranih tvrtki su Heineken, Bollinger, Omega i Aston Martin.

Aston Martin DB12 Goldfinger. Posebno izdanje – posebni detalji

Kako je i uobičajeno kod većine Bondovih filmova, filmski automobil iz 1964. godine je bio posebno opremljen. Imao je browning strojnice koje su kod aktiviranja iskakale ispod prednjeg pokazivača smjera, štitnik zadnjeg stakla od metaka, generator dima, pumpu za prolijevanje ulja kako bi njegovi progonitelji proklizali, sjedalo za izbacivanje suvozača, rostruku registraciju koja se mogla rotirati po potrebi i druge naprave.

Za potrebe snimanja i promocije filma koristila su se tri posebno opremljena Aston Martina DB5, a jedan od njih trenutno se nalazi u Louwman muzeju automobila u nizozemskom Haagu.

Kako bi obilježio taj film sniman snimljen prije 60 godina, Aston Martin odlučio je proizvesti 60 posebnih automobila. Odlučili su se model DB12 kojem su dodali oznaku Goldfinger Edition. Automobili će biti napravljeni u srebrnoj bolji, a krasit će ih neke posebnosti. To su Goldfinger logo, pozlaćeni detalji u unutrašnjosti, ali i neki simboli vezani uz film. Na štitniku za sunce je primjerice izvezena igraća karta osmica srce koja upućuje na igraću kartu koja je viđena u posljednjem izvlačenju tijekom poznate scene bazena u filmu.

Svaki DB12 Goldfinger imat će i uključene poklone za vlasnika. To su posebni šampanjac s četiri ekskluzivne čaše Bollinger 007, Globe-Troter torbica, poseban časopis i drugi ekskluzivni pokloni.

DB12 Goldfinger ima 4,0 litreni V8 twin-turbo motor snage 670 konja. Cijena automobila još nije objavljena, no jasno je da će biti veća nego kod regularnog modela koji u Britaniji starta od 220.000 eura. Kako izgleda kabrio verzija “običnog” modela može se vidjeti u ranije objavljenom članku.

