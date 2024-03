Što europski gradovi čine kako bi se borili protiv pretjeranog turizma?

Broj turista u cijelom svijetu raste, a popularne europske destinacije poduzimaju velike korake kako bi pokušale kontrolirati masovni turizam i posljedice koje on ostavlja.

Turistički porezi samo jedan su alat koji se uvodi, ili produljuje, u gradovima koji imaju najviše problema s prevelikim brojem posjetitelja. Uskoro će naplate za noćenja ili dolaske na kruzerima postati norma, što će izazvati poskupljenje međunarodnih putovanja.

Broj globalnih turista i više se nego udvostručio u periodu između 2000. i 2019. godine, a UN-ova Svjetska turistička agencija kaže kako bi ova godina mogla srušiti rekorde međunarodnih putnika u svijetu.

Pretjerani turizam izaziva mnoge probleme, od onih vidljivih poput velikih gužvi na ulicama i javnom prijevozu, do onih dugotrajnijih koje trpi lokalno stanovništvo.

U gradovima poput Amsterdama i Barcelone, popularnost nekretnina koje se kupuju kako bi se iznajmljivale stvorila je probleme sa stanovanjem i izazvala visoke cijene najma, a u nekim slučajevima dugogodišnji unajmljivači ostali su na cesti.

Od uvođenja ili povećavanja poreza za turiste, do ograničavanja broja turista kojima je dozvoljen pristup povijesnim lokalitetima, velike europske destinacije uvode velike promjene za 2024. godinu.

Amsterdam se fokusira na lokalni život

Glavni grad Nizozemske već dugo se bori s reputacijom prijestolnice partijanera. Nakon polovičnog uspjeha koji su ostvarili s prošlogodišnjom međunarodnom kampanjom kojom su se željeli riješiti tog imidža, gradske vlasti ove godine pokušavaju nešto novo.

Njihova nova strategija, imena “Renew Your View” pokušava poboljšati kvalitetu života lokalnih stanovnika pozivajući posjetitelje da grad iskuse iz perspektive lokalaca. Time žele umanjiti privlačnost grada za one koji traže noćne zabave po kojima je Amsterdam dugo bio poznat.

Amsterdam / FOTO: Pixabay

Na početku 2024. grad je uveo nove regulacije kojima prioritiziraju stanovanje za studente, učitelje i policijske pripravnike, smanjuju broj privatnih apartmana za iznajmljivanje, ali i gornju granicu smještaja za 30 posto.

Grad također ograničava broj dozvola za suvenirnice, i to u korist lokalnih biznisa kao što su knjižare, saloni ili teretane. Tom inicijativom, koja će biti aktivna do početka 2025. godine, cilj im je očuvati šarm grada i osigurati autentičnije iskustvo za posjetitelje.

Amsterdamski porezi za turiste također su značajno povišeni, čime su postali jedni od najviših u Europi.

Dnevna naknada za kruzere koji u grad dovode dnevne posjetitelje porasla je na 14 eura po osobi, dok je najnada za noćenje, uključena u cijenu hotelske sobe, porasla na 12,5 posto cijene sobe. To povećanje odnosi se na sav smještaj, od luksuznih hotela do pristupačnih kampova.

Barcelona će povisiti porez za turiste

Glavni grad Katalonije od svoje transformacije za Olimpijske igre 1992. godine bilježi eksploziju turista.

Barcelona je jedan od prvih europskih gradova koji je proglasio problem pretjeranog turizma, a gradski čelnici tijekom posljednjih 10 godina testirali su mnoge strategije, s različitim razinama uspjeha.

Prethodne vlasti odlučile su ograničiti broj hotelskih kreveta u gradu, zabraniti otvaranje novih hotela u povijesnom centru grada, uvesti sustav licenci za vlasnike nekretnina koji planiraju svoje stanove iznajmljivati turistima, ali i ograničiti broj sudionika u grupama za razgledavanje grada s vodičem.

Barcelona / FOTO: Pixabay

Noviji plan gradskih lidera fokusira se na poreze za turiste. Uz poreze koji su već na snazi za sve koji u španjolskom gradu planiraju prenoćiti, Barcelona je uvela i porez na dolaske kruzerima.

Prikupljena sredstva bit će iskorištena na lokalne projekte razvoja, od turističkih ruta kroz povijesne centre do javnih toaleta na plažama.

Dodatne mjere kojima su meta kruzeri uključuju zatvaranje starog doka u centru grada, što velika plovila prisiljava da pristanu na udaljenijim lokacijama. Taj potez također je umanjio i maksimalni broj kruzera koji mogu pristati u Barceloni s osam na sedam.

Venecija će ograničiti broj turista u grupama

Ljepotu i romantiku Venecije nitko ne može poreći, no gradske vlasti imaju više problema od praktički bilo kojeg drugog europskog grada. Venecija doslovno tone, a štete od poplava sve su gore iz godine u godinu.

I dok je broj turista porastao na nevjerojatnih 30 milijuna godišnje, broj stanovnika u posljednih 70 godina pao je s 175.000 na samo 53.000. Oni koji su u gradu ostali bore se protiv kruzera. Protivnici kruzera kažu kako su ta plovila oštetila stoljećima staru infrastrukturu, kao i da negativno utječu na osjetljivi ekosustav u laguni.

Venecija / FOTO: Pixabay

Većini velikih kruzera sada je zabranjeno pristajati u samoj Veneciji, a neke linije odabrale su dokove udaljene sat vremena od grada.

Ove godine Venecija uvodi dvije velike mjere za borbu protiv pretjeranog turizma. Od 1. lipnja veličina turističkih grupa u povijesnom centru i otocima Murano i Burano bit će ograničena na 25 ljudi.

To je otprilike pola kapaciteta standardnog autobusa, što će turističke operatere prisiliti da promijene svoj pristup. Pravilom se želi olakšati pješački promet i onečišćenje bukom, a zabranit će se i glasni prenosivi zvučnici.

Venecija će također uvesti i naknadu za pristup za dnevne posjetitelje tijekom Feste di San Marco krajem travnja. Tijekom tog testnog perioda, kojim se želi olakšati prolaz gradom bez motiva za profit, dnevni posjetitelji morat će se registrirati online i kupiti kartu od 5 eura.

Postoje i iznimke, no cilj je promovirati održivi turizam i zaštititi krhku infrastrukturu Venecije od negativnih posljedica pretjeranog turizma i izazova za okoliš.

Masovni turizam izvan velikih gradova

Usprkos fokusu medija, pretjerani turizam nije problem samo za najveće turističke destinacije. Šarmantni Lofoten u Norveškoj još jedan je u nizu gdje broj turista daleko nadmašuje lokalnu populaciju, izazivajući glavobolje relativno malenoj gradskoj administraciji.

Suočeni s nedostatkom novca za financiranje sadržaja poput novih parkirališta i dodatnih resursa za gospodarenje otpadom, čelnici u Lofotenu dobili su zeleno svjetlo za testiranje poreza za turiste.

Stanovnici piktoresknih sela na talijanskoj rivijeri već dugo se moraju nositi s turistima koji naglo zastaju ili nepropisno parkiraju kako bi se fotografirali.

Gradonačelnik popularnog Portofina uveo je takozvanu zonu bez čekanja za ljetnu sezonu. Oni koji se predugo zadržavaju na pristaništu tijekom dana bit će kažnjeni s 270 eura.

