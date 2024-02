Zašto Usher neće biti plaćen za nastup u poluvremenu Super Bowla

Poznati pjevač odradit će 13-minutni nastup u poluvremenu velike utakmice besplatno, no pravu nagradu dobit će kada istog dana objavi svoj novi album.

Prošlo je 12 godina otkad je Usher izveo svoj hit OMG kao poseban gost tijekom Super Bowla u Arlingtonu u Teksasu. Tijekom nastupa je preletio preko glave will.i.ama i sletio u špagu. “Još otada si razmišljam da se želim vratiti na tu pozornicu,” rekao je Usher nedavno u emisiji Good Morning America.

Da će biti glavna zvijezda ovogodišnjeg nastupa 45-godišnji Usher je saznao tijekom telefonskog poziva s Jay-Zjem, čiji je Roc Nation glavni strateg za glazbene nastupe u sklopu NFL-a od 2019. “Ovo je tvoj magični trenutak,” prisjeća se Usher riječi milijardera u intervjuu za časopis Extra. “To je to. To je tvoj trenutak.”

Otkad je Roc Nation postao dio procesa, ovi nastupi postali su mnogo raznovrsniji, mnogo moderniji i mnogo povezaniji s gradom u kojem se igra utakmica. Domaćin ovogodišnjeg Super Bowla bit će Las Vegas, što je sigurno odigralo ulogu u odabiru Ushera kao glavne zvijezde nastupa. On je jedan od najpopularnijih izvođača u Vegasu: njegovi koncerti u Caesars Palaceu, dogovoreni 2021., davno su rasprodani, a dogovoren broj koncerata u Park MGM-u morao je dvaput biti povećan zbog nevjerojatne potražnje za spektaklom.

“Njegovi nastupi u Vegasu postali su viralna senzacija. Svi žele vidjeti kome pjeva serenade tijekom koncerata,” kaže Naima Cochrane, bivša direktorica marketinga u Columbiji i Epic Recordsu. “On je kralj Vegasa na način koji nismo vidjeli još od Sammyja Davisa Jr-a.”

Usherov originalni ugovor za 14 koncerata u Caesars Palaceu donio je preko 12,9 milijuna dolara bruto od prodaje karata. Usher je kasnije dodao još šest koncerata. Prošlog rujna, Billboard je izvijestio kako se za koncerte u Park MGM-u prodalo 290.000 karata, što znači da je 59 koncerata donijelo bruto zaradu od 64 milijuna dolara.

Ipak, za nastup na Super Bowlu 11. veljače, Usher neće dobiti ništa.

To je dugogodišnja tradicija za zvijezde ovih nastupa. Iako NFL i Apple Music pokrivaju troškove produkcije koji mogu premašiti 10 milijuna dolara, neki izvođači su posljednjih godina čak ulagali i vlastiti novac – The Weeknd je navodno 2021. potrošio vlastitih sedam milijuna dolara za svoj nastup, a Dr. Dre je isti iznos uložio godinu dana kasnije kako bi se uvjerio da će nastup odgovarati njegovoj viziji. Usherovi predstavnici nisu odgovorili na upit za komentar.

Ovakav sustav izvođačima se isplati na druge načine. Prošlogodišnju utakmicu gledalo je 115 milijuna gledatelja, pokazuju podaci Nielsena, čime je ona postala jedan od najgledanijih prijenosa u povijesti američke televizije. Potencijalna marketinška vrijednost nastupa u poluvremenu je astronomska: samo treba uzeti u obzir činjenicu da se prostor za samo jednu reklamu od 30 sekundi tijekom ovogodišnjeg prijenosa prodaje za oko 7 milijuna dolara.

Prošle godine u poluvremenu je nastupala Rihanna, nakon čega je digitalna prodaja njenih pjesama porasla za 390 posto, pokazuju podaci Luminatea. To je u skladu s porastom prodaje pjesama svakog izvođaća u posljednjih deset godina. Rihanna je čak koncert iskoristila za reklamiranje svog brenda Fenty Beauty, zbog čega je tvrtka zaradila preko 44 milijuna dolara.

I Usher svoju izvedbu koristi kao početak svojih ambicioznih planova za 2024. godinu. Na sam dan utakmice objavit će Coming Home, svoj deveti studijski album i prvi od 2016. godine. Također ima i ugovore za liniju parfema i brend konjaka Remy Martin, koji bi nakon utakmice mogli zabilježiti značajan rast prodaje.

“Utjecajniji trenutak ne postoji,” kaže Cochrane. “Bilo bi suludo ne iskoristiti ga za poziv kojemu javnost može odgovoriti odmah – čim on kaže ‘laku noć’, negdje mora postojati način kako bi ljudi potrošili novac na njega.”

Usprkos velikim nagradama koje dolaze uz ove nastupe, ovogodišnji Super Bowl zaista je drugačiji od drugih: izvođač o kojem se ove godine najviše priča neće biti na pozornici, već vrlo vjerojatno u VIP loži.

Samo ideja da bi Taylor Swift mogla doći na utakmicu i navijati za svog dečka, igrača Kansas City Chiefsa Travisa Kelcea, bila je dovoljna da čitav niz brendova za zdravlje i ljepotu ponuka da potroše megalomanske iznose za reklamni prostor tijekom prijenosa. Dove se tako odlučio na prvu Super Bowl reklamu u čak 18 godina, a e.l.f Cosmetics za prvu ikada.

Možda je Usher slijedio Swift kada je obećao svojim fanovima nastup koji će pokriti čitav njegov 30-godišnji katalog. Čak je sugerirao kako bi u izvedbu mogao inkorporirati neke elemente svojih koncerata iz Vegasa. Iako je nastup pred 65.000 ljudi na stadionu poprilično drugačiji od nastupanja pred publikom od 5.000 ljudi u dvorani, Usher je nedavno za Vogue rekao kako će njegov nastup izgledati kao osobna serenada za svakog gledatelja. “Doslovno govorim svakoj ženi posebno,” rekao je tada. “Želim da one imaju takav osjećaj.”

