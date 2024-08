Besramno bogati Kinez za kojeg vjerojatno niste čuli, ali ste od njega već kupovali

Većina vas je već čula za internetsku trgovinu Temu, ali puno manje i za njenog osnivača Colina Huanga koji je nedavno nakratko postao najbogatiji Kinez.

Prije nekoliko godina kineski Aliexpress, koji je u vlasništvu Alibabe, predstavio se kao jeftinija alternativa američkim online platformama Ebay i Amazon. Međuim, u zadnje vrijeme, u tu priču ulazi Temu. Aplikacija je u vrhu najpopularnijih besplatnih aplikacija na mobitelima i već je pretekla mnoge etablirane međunarodne internetske trgovine.

Osnivači Amazona i Aliexpressa poznati su milijarderi Jeff Bezos i Jack Ma, a ime 44-godišnjeg osnivača Temua Colina Huanga puno je manje poznato.

Huang ima brojne tvrtke u svom portfelju – platformu za e-trgovinu Ouku, tvrtku za internetske igre Xinyoudi i Pinduoduo. Pinduoduo je razvijen 2015. kao internetsko tržište s fokusom na poljoprivredu, a kasnije je proširen na razne proizvode. Njihov slogan je „Zajedno, više uštede, više zabave“.

Prema Forbesu, Huangovo bogatstvo skočilo je sa 16,5 milijardi dolara na 55,6 milijardi dolara u 2021., ali se, kao i kod mnogih milijardera koji su se obogatili tijekom Covida brzo i smanjilo. Godinu kasnije Forbes je procijenio njegovu vrijednost na 11,3 milijarde dolara, no nakon toga opet raste sve do 50,8 milijardi dolara ove godine. Nedavno je s prvog mjesta istisnuo Zhong Shanshana, predsjednika i osnivača tvrtke za proizvodnju pića Nongfu Spring, kojeg nazivaju i kineskim kraljem vode u bocama.

No, nakon samo nekoliko dana tron ​​najbogatijeg ponovno je morao prepustiti Zhong Shanshanu, jer prema Forbesovoj ljestvici njegova imovina vrijedi 35,2 milijarde dolara; ovo je oštro palo posljednjih dana nakon što je PPD, u kojem je najveći pojedinačni vlasnik, objavio kvartalne rezultate koji su ispod očekivanja. Trenutačno je peti najbogatiji Kinez.

Tko je jedan od najbogatijih Kineza

Colin Huang je odrastao u kineskom gradu Hangzhou, a roditelji su mu bili tvornički radnici. S 12 godina je zbog iznimnog talenta za matematiku, počeo je pohađati elitnu školu stranih jezika u Hangzhou. Kasnije je nastavio studij na Sveučilištu Zhejiang, a zatim je magistrirao računarstvo na Sveučilištu Wisconsin.

Praksu je obavio u Googleu i Microsoftu, a potom je 2004. započeo profesionalnu karijeru u sjedištu web diva, gdje je bio softverski inženjer i voditelj projekata.

Već 2006. godine seli u Kinu i sudjele u osnivanju Google China. Godinu kasnije osniva Ouku.com, platformu za e-trgovinu specijaliziranu za potrošačku elektroniku. Prodao ju je tri godine kasnije i potom pokrenuo platformu Leqi, koja je omogućila stranim brendovima da se plasiraju na glavne kineske web stranice za kupnju kao što su Tmall i JD.com.

Svoju profesionalnu mirovinu najavio je prije devet godina jer je imao brojne zdravstvene probleme zbog infekcije uha. Dok se odmarao, dobio je ideju za Pinduoduo, inspiriran strategijama Alibabe i Tencenta. Osigurao je osam milijuna dolara početnog kapitala i 2015. pokrenuo Pinduoduo (PDD), koji se fokusira na grupnu kupovinu.

Huangovo ime više se ne nalazi među vodećim pozicijama u PDD-u. Prvo je 2020. podnio ostavku na mjesto glavnog izvršnog direktora PDD-a, a godinu dana kasnije i na mjesto predsjednika upravnog odbora. Podnio je ostavku nakon što su kineske vlasti počele pooštravati kontrolu nad tehnološkim divovima i nakon visokoprofilnog nestanka osnivača Alibabe Jacka Maya, koji je kritizirao vlasti.

Iako je Huang ostao najveći pojedinačni vlasnik PDD-a, u pismu dioničarima prije tri godine napisao je da će se posvetiti osobnim interesima vezanim uz istraživanje hrane i znanosti o životu.

Temu svojim niskim cijenama i raznolikom ponudom mnoge uvjerava na impulzivnu kupovinu; Foto: Profimedia

2022. godina je bila prekretnica

2022. godine je bila prekretnica za Huanga. U to je vrijeme njegova tvrtka PDD Holdings (također je osnovao podružnice u SAD-u, Irskoj, Kanadi i Velikoj Britaniji) pokrenula platformu Temu, nadajući se da će konkurirati kineskom online prodavaču odjeće Shein. Za razliku od njih, on je svojoj ponudi dodao širok izbor proizvoda po niskim cijenama.

Temuov dolazak dogodio se upravo u vrijeme kada se kinesko gospodarstvo počelo hladiti, a dodatne probleme izazvala je kriza nekretnina. Kinezi su zbog financijskih problema počeli mijenjati svoje kupovne navike i krenuti u potragu za jeftinijim proizvodima, što je Temu bila glavna vodilja – široka ponuda proizvoda po duboko sniženim cijenama i agresivno oglašavanje. Istodobno, imaju i mnoge stalne ponude i nagrade koje potiču kupce na kupnju.

Aplikacija na vrhu popularnosti

Temu iskorištava prednosti niskih troškova proizvodnje u Kini i dostave izravno do potrošača kako bi zadržao konkurentne cijene. Njegova popularnost također je brzo porasla u SAD-u i drugdje u svijetu, jer kupci sve više traže najbolju vrijednost za novac.

Njihova je aplikacija s najviše preuzimanja u SAD-u i imala je 51 milijun korisnika u siječnju, što je 300 posto više nego godinu dana ranije, izvijestio je CNBC. Rasli su i prihodi. Matična tvrtka PDD Holdings zabilježila je rast prihoda od 94 posto u odnosu na prošlu godinu na 34,7 milijardi dolara prošle godine.

Ipak, prema Seemi Shah, potpredsjednici istraživanja i trendova u tvrtki za tržišnu analitiku Sensor Tower, Temuova temeljna strategija ostaje brzo stjecanje tržišnog udjela, a ne profit.

Temu je već neko vrijeme na vrhu ljestvice najboljih besplatnih aplikacija; Foto: Profimedia

Pojavili su se i tijekom Super Bowla

Temu troši puno novca na oglašavanje. Njihovi oglasi osvanuli su i tijekom prijenosa jednog od najgledanijih i najvećih sportskih događaja, finala američkog nogometa- Super Bowla. On ima najviše cijene oglašavanja – za oglas od 30 sekundi potrebno je oko sedam milijuna dolara.

Tmu je zakupio tri oglasa tijekom prijenosa i još dva nakon utakmice, a kupcima je podijelio još 15 milijuna dolara u kuponima i darovima. “Kupujte kao milijarderi”, bio je njihov slogan dok su se preko ekrana razmjenjivali proizvodi u rasponu od 99 centi do 9,99 dolara.

Prema Forbesovom suradniku Drewu Bernsteinu, cilj Temua je uvjeriti potrošače da kupuju stvari za koje nisu ni sanjali da im trebaju po cijenama tako niskim da o njima ne razmišljaju.

Drugo, cjelokupno Temuovo iskustvo dizajna i kupnje učinit će iznimno izazovnim pridobiti brendove koji vode računa o imidžu i vrijednosti. Dok bi kupci možda bili voljni isprobati par slušalica za uši od 17 USD ili tenisica za trčanje od 12 USD, nemojte očekivati ​​da će Apple ili Nike uskoro dopustiti prodaju svojih proizvoda na web-mjestu pored tih lažnjaka.

Naposljetku, sporna neobičnost izbora proizvoda, opisa i promocija u karnevalskom stilu, iako šarmantna nekim kupcima, vjerojatno pozicionira stranicu kao mjesto za niskobudžetno razbacivanje, a ne za svakodnevne potrepštine. Genij Amazona bio je apsorbirati što je moguće više udjela u novčaniku Amerikanaca i postati zadano mjesto na koje se potrošači uvijek iznova vraćaju. Temu troši puno kapitala kako bi doveo ljude na stranicu i aplikaciju; hoće li postati stalni posjetitelji, ostaje za vidjeti.

S obzirom na rezultate Pinduodua, Temu ima potencijala natjecati se s Amazonom. Ali zasad se čini da je vjerojatnije da će Temu grickati rubove Amazonove američke e-trgovinske dominacije umjesto da jede njegov tržišni udio.

Ozbiljne optužbe

Unatoč brzom rastu, Temu nije bez izazova. Tvrtka se suočila s prosvjedima dobavljača u Kini, posebice u gradu Guangzhou, zbog nesrazmjerno visokih kazni koje im Temu naplaćuje zbog problema kao što su loša usluga kupcima, netočni opisi proizvoda i kasne isporuke. Kazne mogu biti čak pet puta veće od veleprodajne cijene proizvoda, zbog čega su dobavljači vrlo nezadovoljni, izvijestio je prije nekog vremena Reuters. U medijima su se našli i zbog zloglasnog 12-satnog radnog vremena koje traje šest dana u tjednu.

Tvrtka ili usluge njihove aplikacije također su pod lupom u SAD-u i Europskoj uniji. To je zato što to iskorištava bescarinska dostava pošiljaka do 800 dolara, pa Amerikanci pokušavaju smanjiti tu granicu kako bi zaštitili svoje domaće prodavače.

Slično razmišljaju i u Bruxellesu, gdje najavljuju nove uvozne takse na pakete iz kineskih internetskih diskonta poput Temua, Sheina i AliExpressa. Ovim se potezom žele zaštititi europske tvrtke od cjenovnih pritisaka jeftinih konkurenata.

Posljednjih mjeseci sve su češća upozorenja da Temu navodno narušava privatnost kupaca. Nekoliko stranih medija objavilo je kako se očekuje da aplikacija Temu, kada se instalira na mobilni uređaj, između ostalog traži od potrošača pristanak za pristup Wi-Fi i Bluetooth alatima. Važno je dodati da je Google prije nekoliko godina uklonio Pinduoduu iz svoje trgovine aplikacija, koja je također u vlasništvu PDD Holdingsa, jer je aplikacija sadržavala zlonamjerni softver.