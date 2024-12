Elon Musk postao prvi čovjek u povijesti s bogatstvom većim od 400 milijardi dolara

Nova procjena vrijednosti SpaceX-a od 350 milijardi dolara pomogla je povećati Muskovo bogatstvo do povijesnog rekorda. Musk je sada bogatiji svih milijardera koje je Forbes ikada pratio.

Najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk sada je prva osoba u povijesti čije bogatstvo premašuje 400 milijardi dolara. Njegova imovina – najviše Tesla, SpaceX i xAI – sada vrijedi oko 428 milijardi dolara, procjenjuje Forbes. To znači da je Musk bogatiji od svih milijardera koje Forbes prati već gotovo četiri desetljeća.

Muskovo bogatstvo u srijedu je skočilo za 58 milijardi dolara, nakon što je Forbes potvrdio kako su SpaceX i investitori pristali otkupiti insajderske dionice u dogovoru kojim je vrijednost kompanije procijenjena na 350 milijardi dolara. Pri toj procjeni vrijednosti tvrtke, Muskov 42-postotni udio vrijedi 147 milijardi dolara. To je preko 60 posto više u odnosu na posljednju javnu ponudu u SpaceX-u ranije ove godine, kada je tvrtka procijenjena na 210 milijardi dolara. Nova procjena vrijednosti znači kako je SpaceX sada najveća privatna kompanija na svijetu: vrijedi više od ByteDancea, OpenAI-ja i Stripea.

“Ono što je zbilja ludo je da gotovo nijedan investitor nije želio prodati dionice, čak i pod procjenom vrijednosti od 350 milijardi! SpaceX je smanjio broj dionica otkupljenih od zaposlenika kako bi omogućio ulaz novim investitorima,” napisao je Musk na svojoj platformi X u srijedu.

Kretanje Muskovog bogatstva

IZVOR: FORBES

Velika godina za kontroverznog milijardera

Protekla godina za Muska je bila zaista fantastična: njegovo bogatstvo od 1. je siječnja poraslo za više od 150 milijardi dolara. Dijelom je to i zbog rasta vrijednosti SpaceX-a, ali i zbog 13-postotnog udjela u Tesli koji čini većinu njegovog bogatstva. Tu je i procijenjeni udio od 54 posto u startupu za umjetnu inteligenciju xAI kojeg su privatni investitori u studenom procijenili na 50 milijardi dolara. Dionice Tesle porasle su za više od 70 posto od predsjedničkih izbora u SAD-u 5. studenog.

Musk se iznimno zbližio s novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, za čiju je predizbornu kampanju donirao stotine milijune dolara. Također će imati i ulogu u novoj administraciji, gdje će savjetovati vladu o načinima rezanje javne potrošnje. Ta uloga vjerojatno bi mogla utjecati na poslovanje Muskovih kompanija.

Bilo je i lošijih razdoblja

Ipak, nisu sve vijesti ove godine bile dobre za ovog milijardera. Početkom godine, sudac iz Delawarea poništio je ugovor iz 2018. godine kojim bi Musk dobio dodatnih 9 posto Tesle (tadašnje vrijednostsi oko 56 milijardi dolara). Taj isti sudac prošlog je tjedna ponovno potvrdio svoju odluku, usprkos činjenici što su dioničari Tesle u lipnju još jednom izglasali da Musk dobije taj paket.

Musk je danas za 180 milijardi dolara bogatiji od drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu, osnivača Amazona Jeffa Bezosa. Francuski tajkun luksuznih dobara Bernard Arnault, čije bogatstvo je palo ove godine, prethodno je bio najbogatiji na svijetu i nakratko prestigao Muska u siječnju ove godine. Krajem svibnja, na krilima porasta dionica Tesle, Musk je ponovno postao najbogatiji na svijetu, a tu titulu zadržao je do danas.

Zahvaljujući porastu vrijednosti SpaceX-a, Tesle i xAI-ja, Musk bi mogao i ostati najbogatiji čovjek svijeta i u budućnosti. Ako njegovo bogatstvo nastavi rasti istom brzinom i u istim razmjerima kao i u 2024. godini – što je, naravno, malo vjerojatno – Musk bi do kraja desetljeća mogao postati bilijarder.

Autor originalnog članka: Phoebe Liu, Forbes; Matt Durot, Forbes

Link: Elon Musk Is Now Worth More Than $400 Billion, The First Person To Cross That Mark

(Prevela: Nataša Belančić)