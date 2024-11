Forbes analiza: Musku su se isplatili politički napori, ali što će biti s Teslom, robotaksijima…?

Elon Musk u odličnoj je poziciji nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u: učvrstio je njihovo prijateljstvo, a možda će postati i dio administracije, dionice Tesle i vrijednost SpaceX-a su u porastu, a i sam je bogatiji. Sve su to dobre vijesti za njega, ali priča ima i svoje rizike i loše strane

Muskovo “klađenje” na Trumpa možda i nije bilo toliko riskantno. Kao vlasnik Twittera/X-a i ogromne baze podataka, on je jedan od tek šačice ljudi koji su imali puni pristup dugogodišnjoj arhivi aktivnosti stotinu milijuna Amerikanaca na društvenim mrežama. Imao je nevjerojatan uvid i sposobnost da shvati koji će biti rezultati izbora daleko prije 5. studenog. To je i sam priznao, napisavši na X-u: “Rezultat je bio očit već mjesecima.”

Vrlo je vjerojatno da se Tesla više nema čega bojati od američke vlade. Trenutačno ministarstvo prometa protiv tvrtke vodi nekoliko istraga, a to se pod novom administracijom može promijeniti. Vrlo je vjerojatno da će bilo koja vladina agencija biti iznimno pažljiva u istraživanju nekog tko – ako se obistine najave o njegovoj ulozi u administraciji – može srezati njihov budžet u trenu. To je veliki sukob interesa, ali zasad ne djeluje da će se išta poduzeti da se on umanji.

Spremnost na poslovanje bez subvencija

Elon Musk često govori kako će Tesla vrlo uskoro početi isporučivati “potpuno autonomnu vožnju” i da jedini problem predstavljaju regulacije vlade. Taj problem je sada mnogo manji nego prije tjedan dana. Tehnologija pak je još uvijek daleko od toga da bude spremna.

Tesla koristi niz subvencija za električna vozila na koje ima pravo, ali Musk je – za razliku od ostalih – pokazao da je spreman raditi u svijetu bez tih subvencija. Tvrtka je svoju mrežu punjača za električna vozila izgradila uglavnom bez subvencija, dok su svi ostali punjači nastali uz pomoć ogromnih subvencija. Čak i uz sve to, mreža Tesle ne samo da je izgrađena s mnogo manje novca od ostalih, već se i naveliko smatra najboljom.

Elon Musk govori na predizbornom skupu Donalda Trumpa; Foto: Profimedia

Potencijalni rizici

Muskov upad u politiku ove godine ipak predstavlja određene rizike za direktora potrošačkog biznisa kao što je Tesla. U jednoj od najžešćih političkih bitaka u povijesti SAD-a Musk si je stvorio i prijatelje i neprijatelje, kako među moćnicima, tako i među običnim građanima. Što to znači za poslovanje Tesle?

Rijetko je vidjeti neke lidere iz svijeta biznisa da do te mjere uđu u politiku, upravo zbog problema polarizacije. Time mogu privući neke kupce, ali izgubiti druge. I sam Trump je vidio kako je dobio neke nove klijente, ali izgubio stare. Bain Capital bivšeg predsjedničkog kandidata Mitta Romneya nije pretrpio veliku štetu, kao ni EDS Rossa Perota. Ipak, ni jedan ni drugi nisu iskusili ovako duboku podjelu društva.

Iako je Muskova politika možda Teslu koštala prodaje, zasad je još nejasno koliko će to biti značajno. Oko 25 posto odraslog stanovništva SAD-a glasalo je za Kamalu Harris, ali ne zna se koliki postotak tih glasača je spreman bojkotirati automobile Tesle. S druge strane, gubitak oglašivača na Twitteru izazvan politikama i ponašanjem šefa platforme mnogo je mjerljiviji. Ako do 10 posto glasača demokratske kandidatkinje odluči bojkotirati tvrtku, to je još uvijek samo 2,5 posto populacije, a gubitak prodaje mogao bi se bez problema nadomjestiti.

Što ako dođe do bojkota?

S druge strane, prodaja Tesle mnogo je snažnija u liberalnijim dijelovima Amerike, iako je Musk rekao kako želi da prodaja električnih automobila poraste za sve. Trump je signalizirao da se protivi električnim automobilima i čitavoj borbi protiv klimatskih promjena, ali njegov novi savjetnik i prijatelj Musk mogao bi ga nagovoriti da se predomisli.

Muskovo poslovanje u Kini također je u opasnosti ako Trump zaista pokrene trgovinski rat protiv te zemlje, kao što je obećavao. Kina bi mogla pritisnuti Teslu kako bi Musk pritisnuo Trumpa.

Tesla se nalazi u neobičnom problemu. Musk vjeruje kako budućnost kompanije leži u automatizaciji i planiranoj usluzi robotaksija. Usluga robotaksija iznimno je urbana stvar, a podjela američkog društva po pitanju naklonosti Trumpu leži na liniji urbano-ruralno, i to ne na način koji Musku odgovara. Ako glasači koji ne vole Trumpa zamrze i Teslu, to će biti glasači koji žive u gradovima i koje Musk treba. Kupnja automobila velika je odluka – kupci vjerojatno neće kupiti automobil koji ne vole samo zato jer se slažu s politikama vlasnika. Korištenje robotaksija konkurentske tvrtke pak zahtijeva puno manji trud.

Ozbiljan zamah udesno – zasad

Republikanska stranka ove je godine u velikom naletu. Povijest SAD-a povijest je velikih promjena smjerova. Štoviše, samo triput u povijesti dogodilo se da na međuizborima (izborima za Kongres usred četverogodišnjeg mandata jednog predsjednika) stranka iz koje je predsjednik nije izgubila kontrolu nad Zastupničkim domom i/ili Senatom.

Ako demokrati to uspiju postići 2026. godine, to bi za Muska moglo predstavljati problem. On si je stvorio neprijatelje, a ti neprijatelji, iako su trenutno ostali bez moći, mogli bi se uskoro vratiti. Ono što eventualno uspije postići u sljedeće dvije godine može biti poništeno ili blokirano, pogotovo kada se još jednom drastično promijeni smjer – što će se s vremenom sigurno dogoditi.

Iako je malo vjerojatno da je Musk isključivo odgovoran za rezultate izbora (margina pobjede bila je prevelika), šef Tesle svojim je ponašanjem stvorio percepciju da čini upravo to. Ako želi pobjeći od mogućih posljedica, možda će se zaista morati preseliti na Mars.

Autor originalnog članka: Brad Templeton, viši suradnik Forbesa

Link: Musk’s Political Efforts Paid Off, What About For Tesla, Robotaxis?

(Prevela: Nataša Belančić)