Elon Musk je osnovao misterioznu korporaciju koja ime dijeli s ekstremnom teorijom zavjere

Iako je svrha kompanije još nepoznata, ona ima isto ime kao i jedna već raskrinkana teorija zavjere, a u skladu je s Trumpovim tvrdnjama da će, u slučaju njegove pobjede, upravo Musk predvoditi vladinu komisiju za efikasnost.

Republikanski megadonor Elon Musk potiho je osnovao dvije nove kompanije koje bi mogle signalizirati njegov snažniji ulazak u američku politiku, saznaje Forbes.

Misteriozni subjekti osnovani su u Teksasu, na istoj adresi na kojoj se nalazi i njegova kompanija za upravljanje bogatstvom. Zovu se United States of America Inc. i Group America.

Nema mnogo detalja koji bi objasnili njihovu svrhu, no čini se kako je United States of America dioničarsko društvo, a Muska imenuje kao jedinog direktora. Upisano je kao upravni član Group America d.o.o., koje ne imenuje Muska, ali je s njim povezano preko adrese koju isključivo dijeli nekoliko njegovih kompanija. Predstavnici Elona Muska nisu odgovorili na upit za komentar.

Podrška Trumpu

Posljednjih mjeseci ovaj tech mogul glasno podržava Trumpa. Na prošlotjednom predizbornom skupu skakao je po pozornici, a sada putuje ključnom saveznom državom Pennsylvanijom u ime bivšeg predsjednika. Musk je postao i jedan od najvećih donatora kampanji Donalda Trumpa – političkom odboru imena America donirao je 75 milijuna dolara.

Iako ga je službeno podržao tek u srpnju, nazvavši ga “čvrstim” i “mučenikom” nakon pokušaja atentata, Musk republikanske političke ciljeve navodno financira već godinama. Za razliku od javnih donacija političkom odboru America, Musk je milijune dolara donirao konzervativnim udrugama za reklamne kampanje preko d.o.o.-a koji se koristi za financiranje grupa koje prema zakonu ne moraju otkriti tko su im donatori, izvijestio je Wall Street Journal. Prije dvije godine je Muskovih 50 milijuna dolara navodno završilo kad organizacije Citizens for Sanity koja je odgovorna za čitav niz reklama u kojima se napadaju prava transrodnih osoba, kao i kriminal i imigracija, a vezana je za Trumpovog bivšeg suradnika Stephena Millera.

Muskove nove kompanije nisu navedene u spisima Savezne izborne komisije, zbog čega se ne može otkriti jesu li iskorištene za primanje ili davanje sredstava za kampanje. Najnovija izvješća pokrivaju treće tromjesečje, koje ne obuhvaća mjesec listopad, kada su Muskove kompanije osnovane.

Kao i mnogi drugi poznati pojedinci, Musk je koristio društva s ograničenom odgovornošću i shell kompanije kako bi prikrio neke svoje aktivnosti. Forbes je nedavno izvijestio o tome kako je njegov AI startup xAI preko jednog takvog društva dijelio ugovore o tajnosti podataka kako bi projekt superračunala ostao tajan.

Teorija zavjere

Zanimljivo je to što United States of America Inc dijeli naziv s jednom teorijom zavjere koja se proširila po američkoj krajnjoj desnici.

Neki ekstremisti i pojedinci koji tvrde da su “van vladine jurisdikcije” vjeruju kako je SAD tajno reorganiziran kao korporacija koja radi za profit, temeljem krivih interpretacija zakona iz 1871. godine kojim je osnovan District of Columbia. Ryan Bundy – sin Clivena Bundyja, čiji je nasilni sukob s agentima savezne policije 2014. godine postao simbol ovog pokreta – tužio je američku vladu i u tužbi upotrijebio izraz “United States of America Inc.” Prije tri godine, sljedbenici zloglasnog Qanona reciklirali su ovu tvrdnju i počeli širiti netočnu teoriju da inauguracija predsjednika Bidena zapravo nije legitimna.

Čini se kako Musk nije prihvatio, čak ni komentirao ovu teoriju, a nema dokaza koji bi sugerirali da je na bilo koji način povezana s ovom novom tvrtkom. Ipak, poslano mu je nekoliko desetaka tweetova s riječima “United States of America Inc” s računa korisnika koji vjeruju u tu ideologiju. Milijarder je poznat po tome što često pleše po samoj granici internetskog trollanja i stvarnog života, ali nije jasno zašto je odabrao ovo ime.

Političke ambicije

Musk ulaže mnogo truda da utječe na američku politiku, kako javno, tako i iza zatvorenih vrata. Njegov politički odbor America tražio je donacije od investitora iz Silicijske doline, a odbor sada kaže kako će platiti onim građanima koji uvjere glasače u ključnim saveznim državama da potpišu peticiju za podršku Prvom i Drugom amandmanu američkog Ustava. Ranije ove godine potajno je financirao kampanju protiv okružnog tužitelja u Teksasu, davajući novac za reklame u kojima se tvrdilo kako tužitelj “puni ulice Austina pedofilima i ubojicama,” izvijestio je Wall Street Journal.

Druga mogućnost je da Muskove nove tvrtke imaju veze s njegovim planovima za drugi Trumpov mandat. Trump je prošlog mjeseca rekao kako je Musk predložio osnivanje vladine komisije za efikasnost za, kako je rekao predsjednički kandidat, “totalno eliminiranje prijevare i nepravilnih plaćanja” temeljitom revizijom saveznih tijela. “To je prijeko potrebno,” odgovorio je Musk.

Autor originalnog članka: Sarah Emerson, Forbes

Link: Elon Musk Created A Mysterious Corporation Called ‘United States Of America Inc’

(Prevela: Nataša Belančić)