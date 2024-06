Eva Mendes ne žali za Hollywoodom – pranje i čišćenje pretvorila je u uspješan biznis

Prije deset godina holivudsku je karijeru stavila na čekanje kako bi zasnovala obitelj s Ryanom Goslingom. Danas 50-godišnja glumica pažnju javnosti plijeni poduzetničkim pothvatom. Bavi se proizvodnjom i prodajom pribora za pranje posuđa te otkriva zašto joj upravo taj kućanski posao donosi najviše zadovoljstva



Kubanska glazba u pozadini, miris verbene u zraku i sudoper prepun prljavog posuđa – to je za Evu Mendes večer iz snova. Čak i nakon godina holivudskih premijera i glamuroznih izdanja na crvenim tepisima, najsretnija je u kuhinji.



“Kad perem i čistim za sebe i svoju obitelj, to nije samo pranje i čišćenje. To je emocionalno zbližavanje”, kaže Mendes. “Kad sam otkrila meditacije svjesnosti, pomislila sam, to je prava stvar za mene.”



Mir i sreću pronašla je u mirnim večerima koje provodi nad sudoperom u svom domu u južnoj Kaliforniji, gdje živi s 43-godišnjim glumcem Ryanom Goslingom i njihovim dvjema kćerima, no zato su joj trebale godine napornog rada, gena za koji kaže da ga je naslijedila od svoje majke, kubanske imigrantice. Mendesina majka od malih nogu učila ju je da sloboda znači zarađivati vlastiti novac. I to joj je pokazala primjerom, radeći razne poslove – susjedima je prodavala uskrsne košare, bila je kućna pomoćnica, a poslije i bankovna službenica. Mendes je nedavno proslavila 50. rođendan i obilježila 10. godišnjicu odsustva iz Hollywooda, no brojne je uloge odigrala i u vlastitu životu.

Ide prema 20 milijuna dolara

Otkako je 2014. godine posljednji put stala pred kamere u filmu “Misterij izgubljene rijeke”, Mendes je postala majka, modna dizajnerica, autorica dječje knjige i suvlasnica uspješnog startupa koji se bavi proizvodnjom pribora za pranje posuđa, Skura Style.

Kuhinjski sudoper: Kolekcija Skrubby Sponge imala je mnogo inspiracija, uključujući kubansko nasljeđe Eve Mendes, arhitekturu koju voli i fotografije s njezinih putovanja. Foto: Skura Style

Nakon što je 2022. godine preuzela vlasnički udio, Mendes je Skuri, koju su 2017. osnovale Linda Sawyer i Alison Matz, pomogla proširiti marketinški doseg te se čak okušala i u dizajnu proizvoda. Prema Forbesovoj procjeni, Skura je prošle godine ostvarila sedam milijuna dolara prihoda, a na dobrom je putu da ga u 2024. poveća na 20 milijuna.



“Počela sam upotrebljavati njihove proizvode i svidjeli su mi se, pa sam stupila u kontakt s osnivačicama i njihova me priča osvojila”, prisjeća se. Baš kao i Mendes, Sawyer i Matz napustile su uspješne karijere kako bi se otisnule u poduzetničke vode. Sawyer je bila dugogodišnja izvršna direktorica podružnice tvrtke Deutsch Advertising za Sjevernu Ameriku, dok je Matz radila u nakladničkim kućama Meredith, koja izdaje popularni časopis Brides, i Condé Nast. Kad je postala suvlasnica, Mendes se zainteresirala za svaki aspekt tvrtke. “Želim biti na sastancima s investitorima, želim razgovarati o dosadnim stvarima, poput određivanja visine kutije tako da stane na određenu policu. Sve me to zanima.”

Mendes je rođena u Miamiju i kao dijete se s majkom preselila u Los Angeles. Dok je odrastala, nije planirala postati glumica. Bila je u ranim dvadesetima kad je holivudski agent otkrio njezinu fotografiju i tek je tad počela razmišljati o glumi, prisjetivši se majčina savjeta. “Samo sam htjela zarađivati i postati financijski neovisna”, kaže. “Cilj mi je bio kupiti kuće za majku i sebe te staviti novac u banku.”

Glumačka karijera od 1990-ih

Glumačku je karijeru započela 1990-ih nastupajući u videospotovima, uključujući onaj za hit Willa Smitha, “Miami”. Na filmu je debitirala 1998. u franšizi “Djeca kukuruza”. Zatim joj se 2001. pružila velika prilika: uloga u filmu “Dan obuke” s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom. “Voljela sam detaljno proučavati junakinje koje sam tumačila, istinski razumjeti njihove motive i želje”, kaže Mendes. “I danas mi je to silno uzbudljivo.”



Takav joj se akademski pristup isplatio. Uslijedile su uloge u hitovima kao što su “Hitch – doktor za ljubav” i “Prebrzi i prežestoki”. Na setu drame “Grijesi očeva” iz 2012. upoznala je Goslinga i to joj je promijenilo život. Usprkos filmskim uspjesima, kaže da nikad nije voljela biti pred kamerama. Kad je 2014. rodila prvu kći, Esmeraldu, Mendes je Hollywoodu okrenula leđa i više se nije osvrtala. “I dalje sam bila ambiciozna, samo sam tu ambiciju usmjerila na nešto drugo”, kaže. “Prebacila sam fokus na svoj dom i to je ono što me istinski radovalo.”



Iako je stavila glumu na čekanje, nikad nije prestala raditi. Godine 2015. pokrenula je kozmetički brend Circa Beauty koji je u međuvremenu ugašen. Od 2013. do 2020. surađivala je s maloprodajnim lancem New York & Company kao dizajnerica haljina na preklop i ženskih odijela. “To je bio stvarno idealan posao jer mi je omogućavao da i dalje budem kreativna, a osim toga, volim raditi sa ženama i za njih”, kaže. “To me uistinu ispunjavalo.”

Ne zanimaju ju “glupe društvene norme”

Ne obazire se na priče da je žrtvovala karijeru zbog Goslinga. “Glupe društvene norme i očekivanja uopće me ne zanimaju”, kaže. Otkad je preuzela veći dio kućanskih obaveza (šali se da sad radi kao vozačica), on je dvaput nominiran za Oscara, a jednu je nominaciju zaradio nedavno, za ulogu Kena u hitu “Barbie” iz 2023.



Odluka da uloži u Skura Style došla je prirodno, kad je bila kod kuće s kćerima. Isprva se zaljubila u antibakterijsku spužvu Skrubby Sponge kad ju je kupila – osvojio ju je monogram koji nestaje. “On zapravo blijedi s vremenom. Kad nakon tjedan ili dva sasvim nestane, to je podsjetnik da spužva više nije upotrebljiva i da je treba baciti”, objašnjava Sawyer.



Mendes se vlasnicama tvrtke obratila 2021. u želji da ispita bi li mogle raditi zajedno. Dogovorile su sastanak preko Zooma i kažu kako su odmah kliknule. Osim toga, Mendes je bila oduševljena time što tvrtku vode žene. “Najzahtjevnije su mi uloge bile u pretežno muškim glumačkim postavama”, kaže. “A ja volim biti okružena ženama i treba mi ta ženska energija.”



Otkako je postala suvlasnica 2022. godine, to je rezultiralo pojavljivanjem na televiziji i većim interesom trgovaca za njihov brend. “Nevjerojatno dobro je pregovarala s trgovcima”, kaže Sawyer. “Komentirali su kako se u ulozi vlasnice i predstavnice brenda snašla kao riba u vodi.”

Spužva nadahnuta Kubom

Osim toga, Mendes se aktivno bavi dizajnom i razvojem proizvoda. Kolekcija Skura Style x Eva Mendes, čiji je dio i popularna spužva Skrubby Sponge, nadahnuta je Kubom. Dostupna je u preko 220 Targetovih trgovina diljem zemlje i prvi je korak u širenju na velike prodajne lance. Osnivačice kažu da je to početak prodora na posve nova tržišta. U međuvremenu, tvrtka nastavlja proizvoditi maramice i kuhinjske krpe od mikrofibre, a Mendes radi na novim proizvodima.



Eva Mendes zna da spužve nisu naročito seksi, ali upravo je u tome stvar. “Željela sam biti lice tog brenda, iskoristiti tu priliku, riskirati. Željela sam da me pitaju zašto se bavim kuhinjskim spužvama”, kaže. “Nešto me u svemu tome privuklo, pa sam pomislila da, ako možemo napraviti spužvu koja je lijepa, zabavna i seksi, onda je to super.”

Autorica: Alexandra York, Forbes/ Link: Eva Mendes Comes Clean

Prevela: Iva Tomečić