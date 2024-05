Top 10 najbogatijih slavnih žena u Americi

Ove su zvijezde koje svoje planetarne uspjehe mogu zahvaliti isključivo vlastitim naporima prošle godine rasprodavale stadione i obarale rekorde, što je rezultiralo značajnim porastom njihova bogatstva.

Bila je to rekordna godina za bogate i slavne s Forbesove liste “self-made” najbogatijih žena u Americi u 2024., odnosno onih koje su uspjeh postigle same: 15 zvijezda na listi 100 najbogatijih vrijede ukupno 13,3 milijarde dolara, odnosno 23 % više no prošle godine, i uključuje kremu pop-zvijezda, televizijskih voditeljica i producentica – od Beyonce i Madonne do Ellen DeGeneres, sutkinje Judy i Reese Witherspoon.

Na listu je po prvi put dospjela i Katy Perry, i to zahvaljujući deveteroznamenkastom ugovoru: prošle je jeseni ta superzvijezda prodala prava na svoje master snimke i izdavačka prava Litmus Musicu za 225 milijuna dolara. To je u 2023. bio jedan od najunosnijih poslova u glazbenoj industriji, a uključivao je pet od Perrynih šest studijskih albuma. Početkom ove godine zvijezda je najavila da će sedma sezona American Idola ujedno biti i zadnja u kojoj će se pojaviti kao sutkinja, ali je nagovijestila da radi na novoj glazbi.

Perry je na Forbesovoj listi je na 14. mjestu s 350 milijuna dolara zarade.

Taylor Swift, koju je prošlog listopada Forbes prvi put proglasio milijarderkom, danas je još bogatija zahvaljujući turneji Eras. Swift je “teška” oko 1,3 milijarde dolara, što je 200 milijuna više od prošle jeseni i 740 milijuna više od prošlog lipnja. Zarada od prodaje karata za turneju Eras 2023. iznosila je milijardu dolara, čime je Taylor Swift postala prva umjetnica u povijesti kojoj je to pošlo za rukom. I kao da to nije dovoljno, očekuje se da će od prodaje karata za spomenutu turneju koja završava u prosincu zaraditi još milijardu.

Ali ta kantautorica koja je prošlog mjeseca izdala jedanaesti studijski album, “The Tortured Poets Department”, i njegovu deluxe verziju kojom je na streaming servisima srušila vlastiti rekord iz 2022., nije jedina pop-zvijezda koja je od turneje zaradila pravo bogatstvo: Beyoncein Renaissance World Tour od prodaje karata donio joj je gotovo 580 milijuna dolara, a još 44 milijuna na njezin je račun sjelo od prikazivanja pratećeg dokumentarca o turneji u kinima. Zahvaljujući tome, njezino je bogatstvo ove godine poraslo na oko 760 milijuna dolara – 220 milijuna više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Madonna je pak turnejom Celebration zaradila preko 225 milijuna dolara, čime je postala prva izvođačica koja je po svakoj od šest turneja ostvarila zaradu veću od 100 milijuna dolara.

Ove su tri pop ikone zajedno zaradile vrtoglavih 1,8 milijarde dolara samo od turneja. Od 15 zvijezda na listi, njih je sedam steklo bogatstva u glazbenoj industriji, četiri na filmu i televiziji, a tri u industriji ljepote (uključujući pjevačicu Rihannu koja je 50 % zarade ostvarila prodajom kozmetičke linije Fenty Beauty). Teniska legenda Serena Williams jedina je profesionalna sportašica u top 100: ona je zaradila 95 milijuna dolara na turnirima, a s godinama još i više od sponzorstava. Osim toga, uložila je u desetke kompanija i osnovala vlastitu investicijsku tvrtku, Serena Ventures.

Prag za ulazak i ostanak na listi je visok: kandidatkinje su morale imati najmanje 300 milijuna dolara kako bi dospjele u prvih 100, dok je taj prag prošle godine iznosio 225 milijuna dolara. Gotovo sve zvijezde s popisa postale su bogatije – samo neto vrijednost Reese Witherspoon i Rihanne ostala je ista, dok je producentica i scenaristica Shonda Rhimes, koja je se na listi po prvi put našla 2023. zahvaljujući svojim hit serijama poput “Uvod u anatomiju” i “Bridgerton”, ove godine ispala s liste.

Najmlađa slavna osoba, kao i najmlađa žena na listi, je 26-godišnja Kylie Jenner; najmlađa je otkako se prvi put našla na popisu 2018. godine. Na suprotnom kraju spektra, Barbra Streisand (82) i Judy Sheindlin (81) najstarije su na listi.

U nastavku donosimo prvih deset self-made žena s Forbesove liste za 2024.

Oprah Winfrey

Neto bogatstvo: 3 milijarde dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 10 Dob: 70

Oprah Winfrey, Foto: Profimedia

Nakon što je javno podijelila iskustvo s neimenovanim lijekom za mršavljenje, nekadašnja TV-voditeljica najavila je da u veljači, nakon devet godina, napušta odbor WeightWatchersa i donira dionice svoje tvrtke Nacionalnom muzeju afroameričke povijesti i kulture. Vlasnica je preko 2100 hektara zemlje na Havajima i nekoliko kuća u Santa Barbari.

Kim Kardashian

Neto bogatstvo: 1,7 milijardi dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 7 Dob: 43

Kim Kardashian, Foto: Profimedia

Najbogatija Kardashijanka prošlog je srpnja uvećala svoje bogatstvo za 500 milijuna dolara kad je njezina linija odjeće za oblikovanje tijela, Skims, prikupila 270 milijuna dolara od privatnih ulagača na procijenjenu vrijednost tvrtke od četiri milijarde dolara. U siječnju je njezin brend za njegu kože SKKN By Kim lansirao liniju šminke koja je “značajno nadmašila” očekivanja partnera Coty Inc., kako su sami kazali u veljači. Ipak, čini se nije sve tako ružičasto u njezinoj privatnoj investicijskoj tvrtki SKKY Partners, koja je do ožujka prikupila samo 121 milijun dolara kapitala, daleko ispod postavljenog cilja od jedne milijarde dolara.

Rihanna

Neto bogatstvo: 1,4 milijarde dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 10 Dob: 36

Rihanna, Foto: Profimedia

Ova pop-zvijezda rođena na Barbadosu rodila je drugo dijete, Riot Rose, gotovo šest mjeseci nakon što je objavila trudnoću tijekom nastupa u poluvremenu Super Bowla. Većinu bogatstva može zahvaliti 50-postotnom udjelu u kozmetičkoj liniji Fenty Beauty, zajedničkom poslovnom poduhvatu s vlasnikom Sephore, LVMH-om; Fenty je prošle godine lansirao novu maskaru.

Taylor Swift

Neto bogatstvo: 1,3 milijarde dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 8 Dob: 34

Taylor Swift, Foto: Profimedia

Najmoćnija glazbena zvijezda u jesen 2023. preuzela je dominaciju nad koncertnim biznisom i postala milijarderka. Prema podacima Pollstara, njezina je turneja Eras u prosincu oborila rekord kao prva u povijesti koja je od prodaje karata zaradila više od milijardu dolara, a očekuje se da će se do kraja ove godine, kad turneja završi, ta zarada udvostručiti. Swift je u travnju izdala jedanaesti studijski album, “The Tortured Poets Department”, i njegovu deluxe verziju s 31 pjesmom kojom je na streaming servisima srušila vlastiti rekord koji je 2022. postigla albumom “Midnights”.

Madonna

Neto bogatstvo: 850 milijuna dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 9 Dob: 65

Madonna, Foto: Profimedia

Kraljica popa prošlog je listopada, nakon kraće odgode zbog zdravstvenih razloga, krenula na turneju Celebration na kojoj izvodi hitove iz bogate 40-godišnje karijere. Turneja, koja je završila u svibnju, do 1. travnja donijela joj je zaradu od oko 50 milijuna dolara.

Beyoncé Knowles

Neto bogatstvo: 760 milijuna dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 8 Dob: 42

Beyoncé, Foto: Profimedia

Beyoncéina turneja Renaissance World Tour generirala je impresivne brojke koje bi nadahnule svaku “Divu”, prema Pollstaru, ostvarila je zaradu od 579 milijuna dolara na prodaji ulaznica i pratećem dokumentarnom filmu koji joj je je od prikazivanja u kinima diljem svijeta donio dodatnih 44 milijuna dolara. Premda ju je možda zasjenila Taylor Swift, Beyoncé je dominantna sila čije je bogatstvo od prošle godine poraslo za više od 200 milijuna dolara zahvaljujući prihodima od turneje, izdanju albuma “Cowboy Carter” i povećanju vrijednosti njezina glazbenog kataloga.

Kylie Jenner

Neto bogatstvo: 710 milijuna dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 7 Dob: 26

Kylie Jenner, Foto: Profimedia

Najmlađa Kardashianka prošle je jeseni lansirala liniju odjeće Khy prošle jeseni, a u ožujku i koktel Sprinter od votke i sode te parfem “Cosmic”. Većina njezina bogatstva i dalje potječe od udjela u tvrtki Kylie Cosmetics koji iznosi oko 44,1 %, i gotovine od prodaje 51 % tvrtke francuskom kozmetičkom divu Coty 2020. godine za 600 milijuna dolara.

Judy Sheindlin

Neto bogatstvo: 560 milijuna dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 8 Dob: 81

Judy Sheindlin, Foto: Profimedia

Dugogodišnja televizijska sutkinja danas je predsjednica franšize emisija o sudskim slučajevima za Amazon Freevee, vodi emisiju “Judy Justice” i izvršna je producentica reality serije “Tribunal Justice”, a u pripremi je i treća dokumentarna dramska serija. Osim toga, vlasnica je pozamašnog broja nekretnina u čak pet država.

Celine Dion

Neto bogatstvo: 550 milijuna dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 8 Dob: 56

Celine Dion, Foto: celebrityabc/Flickr

Pjevačica moćna glasa koja nam je podarila hitove poput “My Heart Will Go On” otkazala je sve nastupe barem do kraja 2024. zbog komplikacija povezanih sa sindromom ukočene osobe, rijetkog i neizlječivog autoimunog stanja.

Barbra Streisand

Neto bogatstvo: 460 milijuna dolara Ocjena samostalno postignutog uspjeha: 10 Dob: 82

Barbra Streisand, Foto: lifescript/Flickr

Zvijezda nas podsjeća na svoju slavnu prošlost kolekcijom retrospektiva koja uključuje gotovo tisuću stranica memoara “My Name is Barbra” izdanih u studenome, luksuzno reizdanje glazbe iz filma “Yentl” povodom njegove 40. godišnjice od prvog prikazivanja te albuma “Evergreens” kojim je obilježila punih šest desetljeća suradnje s Columbia Recordsom.

Autor originalnog članka: Kerry A. Dolan i Andrea Murphy, Forbes

Link: America’s Richest Self-Made Women

(Prevela: Iva Tomečić)