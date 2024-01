Kako je Vivek Ramaswamy postao bogatiji iako je u svoju propalu predsjedničku kampanju uložio milijune

Osnivač biotech kompanije i takozvani “anti-woke” aktivist potrošio je milijune vlastitih dolara na neuspješnu kampanju za republikanskog predsjedničkog kandidata, no danas je bogatiji nego što je bio prije 11 mjeseci kada je ušao u utrku.

Vivek Ramaswamy od utrke za republikanskog predsjedničkog kandidata odustao je prošlog tjedna. Nikada nije imao previše izgleda za pobjedu na izborima, no to ne znači da nije dobio utješnu nagradu: dok je tijekom prošle godine putovao zemljom u sklopu kampanje, bogatstvo mu je poraslo za preko 100 milijuna dolara.

Ramaswamy je na izborima u saveznoj državi Iowi – koja tradicionalno glasa prva – osvojio tek daleko četvrto mjesto, nakon čega je odustao od kandidature. Trenutno njegovo bogatstvo iznosi oko 960 milijuna dolara, dok se prošle veljače, kada je Ramaswamy najavio kandidaturu, ono procjenjivalo na nekih 840 milijuna dolara. Taj porast od 120 milijuna i više nego nadoknađuje 17 milijuna dolara koje je uložio u vlastitu kampanju u prvih 9 mjeseci 2023. godine – 1.8 milijuna dolara gotovine i 15.25 milijuna koji su knjiženi kao zajmovi, pokazuju podnesci državnoj izbornoj komisiji. Ramaswamyjev tim kaže kako je on zapravo još bogatiji od procjena i da ima najmanje milijardu dolara.

Još nisu objavljeni podaci o tome koliko je Ramaswamy potrošio na kampanju u četvrtom kvartalu i početkom ove godine, iako je prije dva tjedna on prodao dionice svoje tvrtke Roivant Sciences vrijednosti od 33 milijuna dolara, a za Axios izjavio kako dio prihoda planira iskoristiti za “značajnu investiciju” u kampanju. Čak i da je potrošio sav iznos, još uvijek bi bio u plusu. Vrijednost dionica ove tvrtke za razvoj lijekova koja se nalazi na burzi, a koju je Ramaswamy osnovao 2014. i kao izvršni direktor vodio do 2021. u utorak je po zatvaranju burzi iznosila 10.86 dolara po dionici, što je 25 dolara više nego 21. veljače 2023., dan kada je Ramaswamy najavio da kreće u kampanju. On ima 6.4 posto udjela u kompaniji koja vrijedi 565 milijuna dolara.

Vivek Ramaswamy na predizbornom skupu u saveznoj državi Iowi / Photo by REUTERS/Cheney Orr

Tu je i Strive Asset Management, “anti-woke” investicijska kompanija koja prodaje EFT-ove malim i institucionalnim investitorima. Ramaswamy je Strive osnovao 2022., nakon što je odstupio s mjesta izvršnog direktora Roivanta i objavio svoj bestseller Woke, Inc. Napustio je mjesto izvršnog direktora Strivea kada je krenuo u kampanju, no još uvijek je kontrolni dioničar.

Njegov većinski udio u Striveu vrijedi oko 150 milijuna dolara, pokazuje posljednji investicijski krug iz studenog 2022., kada su vrijednost tvrtke na 300 milijuna dolara procijenili investitori poput Billa Ackmana i Petera Thiela, kaže suosnivač Strivea (i Ramaswamyjev školski prijatelj) Anson Frericks. Strive će “vjerojatno u jednom trenutku krenuti u novi krug prikupljanja sredstava,” rekao je Frericks za Forbes u kolovozu. “Sve ovisi o tome kako će biznis nastaviti rasti.”

Tijekom Ramaswamyjeve kampanje imovina kojom upravlja Strive porasla je za više no dvostruko, od oko 500 milijuna dolara početkom 2023. do preko 1.1 milijardu dolara prošlog tjedna. Većina tog porasta može se objasniti porastom popularnosti i prepoznatljivosti samog Ramaswamyja prošlog proljeća i ljeta. Strive je dosegao 1 milijardu dolara imovine u rujnu, tek dva tjedna prije prve republikanske debate. Ramaswamyjeva popularnost u nacionalnim je anketama vrhunac dostigla 23. kolovoza, kada je iznosila 11.6 posto, pokazuju podaci stranice FiveThirtyEight.

Ramaswamy također ima oko 240 milijuna dolara u gotovini i osobnoj imovini, kako je objavio u prijavama poreza (uzimajući u obzir ukupne tržišne povrate). Godine 2015. je zaradio nekih 39 milijuna dolara (prije poreza), prodavši dio svog udjela u Roivantu u privatnoj transakciji. Dodatnih 176 milijuna dolara zaradio je 2020. kada je japanski konglomerat Sumitomo Dainippon za 3 milijarde dolara kupio pet Roivantovih lijekova i 10-postotni udio u tvrtci.

Što će Ramaswamy učiniti sljedeće? “Vidjet ćemo, ali ako znate Viveka, znate da će to biti nešto veliko,” rekla je njegova savjetnica za komunikacije Tricia McLaughlin.

U kolovozu je Ramaswamy odbio isključiti mogućnost da se vrati u Strive ili u privatni sektor. “Zasad nema promjena koje bismo trebali objaviti,” rekao je glasnogovornik Strivea za Forbes u mailu.

Čini se kako povratak u Roivant nije na stolu. Izvršni direktor Roivanta Matt Gline javno je ogradio i sebe i kompaniju od Ramaswamyjevih mišljenja. Kao kandidat, Ramaswamy je u nekoliko navrata američku Agenciju za hranu i lijekove nazvao “korumpiranom,” zbog čega je malo vjerojatno da će on ikada više obnašati neku visoku funkciju u sektoru biotecha.

Postoje spekulacije da bi se za Ramaswamyja moglo naći mjesto u kabinetu Donalda Trumpa pod uvjetom da kontroverzni bivši predsjednik pobijedi na izborima, no čini se da ni to nije pretjerano realno: Trump je Ramaswamyja prošle subote u objavi na Truth Socialu optužio za “prevarantske trikove u kampanji”, a potom je i Trumpov savjetnik Jason Miller odbacio da Ramaswamy ima izglede biti odabran kao Trumpov kandidat za podpredsjednika. O toj ideji Trump je nakratko razmišljao u kolovozu – dok je Ramaswamy još bio popularan.

Ipak, on ima novca, što se Trumpu sviđa, i već uspijeva vratiti naklonost bivšeg predsjednika demonstriranjem da je spreman služiti kao lojalni MAGA pas tijekom kampanje.

“Potreban nam je zapovjednik koji će nas u ovom ratu odvesti u pobjedu,” rekao je nedavno Ramaswamy tijekom skupa za Trumpa u New Hampshireu. “On je fantastičan tip,” rekao je Trump nakon toga. “On će raditi s nama, dugo će raditi s nama.”

Autor originalnog članka: John Hyatt, Forbes

Link: How Vivek Ramaswamy Got Richer While Pumping Millions Into Failed Presidential Campaign

(Prevela: Nataša Belančić)