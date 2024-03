Koliko je Christopher Nolan zaradio na svom hitu Oppenheimer?

Najnoviji dobitnik Oscara za najbolji film na kinoblagajnama je zaradio gotovo milijardu dolara, i donio veliku zaradu redatelju koji se u pravom hollywoodskom stilu kladio – na sebe.

Oppenheimer je nedjeljnu ceremoniju dodjele Oscara pretvorio od natjecanja u – krunidbu. Ovaj biografski film o ocu nuklearne bombe zaradio je više novca od svih dobitnika nagrade za najbolji film u posljednjih 20 godina, a u povijesti ga nadmašuju jedino Titanic i Gospodar prstenova: Povratak kralja. Ovo je iznimno rijedak primjer uspjeha i među kritikom i među publikom koji će nesumnjivo pogurati karijere mnogih koji su na filmu radili, a redatelju Christopheru Nolanu učvrstiti status najisplativijeg autora Hollywooda.

Jedan menadžer čiji klijenti su najveće zvijezde industrije to kaže na jedan drugi način: “On je trenutno najveća filmska zvijezda na svijetu.”

Pedesettrogodišnji Nolan sigurno ima plaću najveće zvijezde. Forbes procjenjuje kako Nolanu ide 15 posto zarade od filma na kinoblagajnama – čak i prije nego studio pokrije svoje troškove. Samo od prihoda na blagajni, prodaje u domovima i licenciranja prvog perioda streaminga, Nolan će zaraditi nekih 72 milijuna dolara, prije poreza i nakon plaćanja provizija odvjetniku i agentu. Ukupan iznos nastavit će rasti kako se film bude ponovno prodavao streaming platformama narednih godina.

Ovo je novi vrhunac karijere za Nolana, kojeg Akademija je često nominirala za najboljeg redatelja i scenarista. S Oppenheimerom, Nolan je uspio proizvesti nevjerojatan trosatni hit, djelomično snimljen crno-bijelom tehnikom, o životu teoretičara fizike. Čak i u svojim kompliciranijim idejama, Nolan je uvijek uspijevao stvoriti spektakl koji privlači publiku u kina: pariške ulice koje se svijaju u Inceptionu, prolazak kroz crnu rupu u Interstellaru ili detonacija atomske bombe u Oppenheimeru. Svaki studijski film koji je napravio još otkad je 2002. producirao film Insomnia u suradnji sa studijem Warner Bros., zaradio je na kinoblagajnama najmanje 100 milijuna dolara. Šest od njegovih posljednjih sedam filmova – najpoznatija je trilogija Dark Knight – zaradilo je preko 500 milijuna dolara. Sedmi, TeneT, prikazan je usred pandemije i svejedno je zaradio impresivnih 350 milijuna dolara.

Takav uspjeh Nolana je učinio zvijezdom Warner Brosa., no u prosincu 2020., kada je studio najavio kako će sve svoje kino-premijere istog dana objaviti i na svojoj streaming platformi, Nolan je javno izrazio svoje nezadovoljstvo.

“Neki od najvećih filmaša i najveće filmske zvijezde naše industrije otišli su spavati vjerujući da rade za najveći filmski studio, da bi se probudili i saznali da rade za najgori streaming servis,” rekao je tada za Hollywood Reporter, dodavši: “Ni ne znaju što gube.”

Najveći gubitak, kako se ispostavilo, bio je upravo Nolan. Kada je došlo vrijeme da proda svoj sljedeći projekt u rujnu 2021. godine, direktori iz Paramounta, Sonyja, Universala i Applea pozvani su u njegov ured u Hollywood Hillsu da pročitaju scenarij za Oppenhemiera (Nolan je poznat po tome što svoje scenarije ne stavlja na internet) i daju svoju ponudu.

Budući da se nekoliko studija borilo za ovaj prestižni projekt, Nolan je imao moć da zahtijeva uvjete za potencijalne partnere, uključujući budžet od 100 milijuna dolara za produkciju – što je po njegovim standardima relativno skroman iznos – još 100 milijuna za marketing, potpunu kreativnu kontrolu, produženo prikazivanje u kinima, period blokade tijekom kojeg studio neće objaviti ništa nekoliko tjedana prije i poslije njegovog filma, kao i 20 posto od bruto prihoda s kinoblagajni.

Ugovori kao znak moći

Zarada od bruto prihoda još uvijek je najveći pokazatelj nečije moći u Hollywoodu. Među glumcima je ovakav uvjet u ugovorima gotovo potpuno nestao, osim kod malog broja starijih zvijezda kao što je Tom Cruise (koji je zaradio oko 12,5 posto bruto prihoda od posljednjeg nastavka Nemoguće misije). Čak i među najraznovrsnijim filmašima ovakav uvjet rezerviran je za najviši ešalon pouzdanih hitmakera poput Stevena Spielberga, Jamesa Camerona i Petera Jacksona.

Na kraju je šefica Universala, Donna Langley, pristala na Nolanove uvjete i dobila Oppenheimera. Izvori za Forbes kažu kako je Nolanov ugovor s Universalom uključivao 15 posto prihoda s kinoblagajni, a ne 20 koliko je tražio, iako ta razlika možda dolazi od sudjelovanja Emme Thomas, Nolanove supruge i dugogodišnje partnerice u produkciji. U slučaju ovakvih ugovora, svi početni honorari su avans za sidjelovanje u poslu, no kako bi ostao unutar predloženog budžeta, Nolan je morao smanjiti zajamčene naknade za režiju, pisanje i produciranje koje bi inače mogao tražiti. Posao koji je sklopio s Universalom značio je da se Nolan kladi na samog sebe.

Snimanje je započelo početkom 2022., a premijera je zakazana za srpanj 2023. godine. Kasnije je Warner Bros. objavio kako će istog dana premijerno prikazati svoj ljetni blockbuster Barbie, što su neki u Hollywoodu protumačili kao direktan odgovor na Nolanov odlazak. Tijekom razgovora za serijal “Actors on Actors” Varietyja, zvijezda filma Barbie Margot Robbie otkrila je kako ju je producent Oppenheimera Chuck Roven zvao kako bi zatražio da se datum premijere Barbie pomakne. “Rekla sam mu da mi nećemo mijenjati svoj datum. Ako se bojite natjecati s nama, onda vi pomaknite svoj datum,” odgovorila je Robbie.

I tako je rođen Barbenhemier – kvazi-rivalstvo koje su marketinški timovi i jedne i druge strane pretvorili u globalni fenomen. Barbie i Oppenheimer postali su prvi i treći film po zaradi 2023. godine. Oppenheimer je na kinoblagajnama zaradio preko 957 milijuna dolara i, nakon što su kina uzela svojih 50-ak posto (broj tijekom premijernog vikenda može biti i samo 20 posto, ali raste s vremenom), Nolan je mogao očekivati ogromnu isplatu.

Kultni utjecaj

Ovaj redatelj sada je dosegao gotovo kultni utjecaj u filmskoj zajednici koja ga smatra braniteljem svetinje filmskog kino-iskustva. Prije premijere Oppenheimera, Nolan je gledatelje pozvao da film pogledaju u formatu IMAX u kojem je film i sniman (to je ujedno i najskuplja kino ulaznica). Oppenheimer je postao četvrti IMAX film svih vremena po zaradi – gotovo 20 posto, odnosno 183,2 milijuna dolara ukupnih prihoda, došlo je od IMAX ulaznica. Prije nego je film pušten u fizičkom izdanju, kao i na platformama za gledanje na zahtjev, Nolan je rekao kako je važno film kupiti u Blu-rayu “kako vam ga nijedna zla streaming platforma ne bi mogla ukrasti.” Iz Universala su izvijestili kako su 4K Blu-ray izdanja prodali u manje od tjedan dana, jureći kako bi se mogli nositi s potražnjom.

Uzevši u obzir nevjerojatan komercijalni i kritički uspjeh Oppenheimera, borba za sljedeći Nolanov projekt mogla bi biti još intenzivnija. Prošle godine, Variety je izvijestio kako je Warner Bros. Nolanu poslao sedmeroznamenkasti iznos – bez ikakvih uvjeta – kao avans za njegovu eventualnu zaradu od TeneTa. Studio je također TeneT vratio natrag u kina (naravno na IMAX), djelomično kako bi iskoristio ogroman val podrške redatelju i djelomično, bez sumnje, kako bi pokušali popraviti odnos s njim. “Nadamo se da će nam se Nolan vratiti,” rekao je za Variety jedan od izvršnih direktora studija, Michael De Luca. “Mislim da za to postoje šanse.”

Upitan kako bi mogao izgledati sljedeći Nolanov ugovor, jedan vrhunski odvjetnik industrije zabave odgovara vrlo jednostavno: “Kakav god on želi da bude.”

